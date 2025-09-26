Sau cái ngáp vào sáng sớm, người phụ nữ phải mổ cấp cứu với nguy cơ tử vong 50%; cô thoát chết nhưng bị liệt và thường xuyên phải chịu đau đớn khủng khiếp.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ The Sun, năm 2016, Hayley, lúc đó trú tại Milton Keynes, Buckinghamshire, thức dậy để pha sữa cho cô con gái sơ sinh. Theo bản năng, khi thấy con ngáp, Hayley cũng ngáp và vươn vai theo. Ngay lập tức, cô cảm thấy một luồng điện giật chạy dọc nửa người, cánh tay bị cứng đờ giữa không trung. "Tôi biết ngay có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra", cô kể lại hồi giữa tháng 9/2025. Chồng Hayley, anh Ian, 39 tuổi, ban đầu nghĩ vợ phản ứng thái quá. Tuy nhiên, trước sự nài nỉ của vợ, anh đã gọi xe cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, mỗi cú xóc nảy khiến Hayley cảm giác như cột sống đang bị xé toạc. Tại bệnh viện, dù được dùng thuốc giảm đau, cô vẫn la hét suốt đêm. Các y tá lúc đó nói kết quả chụp chiếu không có gì bất thường, nhưng Hayley vẫn tin có điều gì đó không ổn với cơ thể mình.

Sau khi xét nghiệm sâu hơn, các bác sĩ phát hiện hai đốt sống cổ C6 và C7 đã lao về phía trước, chèn ép tủy sống do lực của cái ngáp. Tổn thương nghiêm trọng này khiến cô bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải. Tình hình nguy kịch đến mức bác sĩ phẫu thuật thông báo gia đình cần chuẩn bị tinh thần là bệnh nhân chỉ có 50% cơ hội sống sót qua ca mổ, chưa nói đến khả năng đi lại. Sau cái ngáp vào sáng sớm, người phụ nữ phải mổ cấp cứu với nguy cơ tử vong 50%; cô thoát chết nhưng bị liệt và thường xuyên phải chịu đau đớn khủng khiếp Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ Daily Mail, tai nạn này đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của gia đình Hayley. Người phụ nữ nói rằng chồng cô đã trở thành “ông bố đơn thân” chỉ sau một đêm do phải một mình chăm sóc con cái; gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Cô không thể làm việc hay chăm con.

Mặc dù được cứu sống nhờ ca phẫu thuật nhưng những tổn thương không thể phục hồi hoàn toàn. Hiện tại, cựu nhân viên trực tổng đài cấp cứu phải dùng thuốc điều trị tổn thương thần kinh vĩnh viễn, nếu không sẽ bị điện giật ở cột sống và đầu với mỗi bước đi. Hayley cho biết chấn thương này gây ra chứng đau cơ xơ hóa, đau mãn tính và mệt mỏi. Cô thường xuyên bị đau nhói ở tay, cổ và đầu, và cơn đau có thể kéo dài nhiều ngày nếu gắng sức quá mức. Cô không thể chạy bộ cùng các con hoặc tham gia các lớp tập thể dục; và mỗi khi cố gắng quay lại làm việc, cô lại bị buộc thôi việc vì nghỉ ốm kéo dài. Trải nghiệm năm 2016 gây ám ảnh đến mức Hayley luôn cố gắng kiềm chế bất kỳ cơn ngáp nào. "Tôi không thể ngáp mà không hoảng loạn”, cô nói.

