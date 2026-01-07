Vừa mua điện thoại từ cửa hàng đi ra, người phụ nữ không may bị biển quảng cáo lớn đè trúng, bị thương nặng.
Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 7/1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ sập bảng hiệu quảng cáo tại cửa hàng Viettel Store khiến một phụ nữ trọng thương.
Vào khoảng 9h cùng ngày, gió mạnh đã khiến bảng hiệu quảng cáo của cửa hàng Viettel Store ở số 05, đường Y Wang, phường Ea Kao, bất ngờ đổ sập.
Thời điểm xảy ra vụ việc, bà N.T.T. (60 tuổi, ngụ phường Ea Kao) cùng con trai vừa mua điện thoại trong cửa hàng bước ra.
Lúc này, người con trai nhanh chân chạy thoát, riêng bà T. bị bảng quảng cáo đè trúng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một ô tô và nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè cũng bị bảng hiệu đè trúng gây hư hỏng.
Hiện tại, UBND phường Ea Kao đang phối hợp với Công an phường khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên đường.