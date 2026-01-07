Đắk Lắk: Sập biển quảng cáo, 1 phụ nữ bị thương nặng

Đời sống 07/01/2026 15:12

Vừa mua điện thoại từ cửa hàng đi ra, người phụ nữ không may bị biển quảng cáo lớn đè trúng, bị thương nặng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 7/1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ sập bảng hiệu quảng cáo tại cửa hàng Viettel Store khiến một phụ nữ trọng thương.

Đắk Lắk: Sập biển quảng cáo, 1 phụ nữ bị thương nặng - Ảnh 1Đắk Lắk: Sập biển quảng cáo, 1 phụ nữ bị thương nặng - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Vào khoảng 9h cùng ngày, gió mạnh đã khiến bảng hiệu quảng cáo của cửa hàng Viettel Store ở số 05, đường Y Wang, phường Ea Kao, bất ngờ đổ sập.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà N.T.T. (60 tuổi, ngụ phường Ea Kao) cùng con trai vừa mua điện thoại trong cửa hàng bước ra.

Lúc này, người con trai nhanh chân chạy thoát, riêng bà T. bị bảng quảng cáo đè trúng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Đắk Lắk: Sập biển quảng cáo, 1 phụ nữ bị thương nặng - Ảnh 3
Nhiều xe máy cũng bị bảng hiệu đè lên - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một ô tô và nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè cũng bị bảng hiệu đè trúng gây hư hỏng.

Hiện tại, UBND phường Ea Kao đang phối hợp với Công an phường khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên đường.

 

