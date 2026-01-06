Giá vàng hôm nay, ngày 6/1/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC sắp vượt mức 158 triệu đồng/lượng

Đời sống 06/01/2026 13:44

Hôm nay, ngày 6/1/2026 tăng vọt khi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tăng cao do bất ổn địa chính trị sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 155,4 triệu đồng, bán ra 157,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng miếng 600.000 đồng, lên 155,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra lên 157,4 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng, lên 156,2 triệu đồng, bán ra 157,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 155,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 150,4 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 6/1/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC sắp vượt mức 158 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đã tăng vọt 121 USD, từ mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.329 USD/ounce lên 4.450 USD/ounce lúc 6 giờ sáng nay 6-1 (giờ Việt Nam).

Giá vàng bùng nổ do nhu cầu trú ẩn vốn tăng cao sau chiến dịch quân sự táo bạo của Mỹ cuối tuần qua, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông.

Nhà đầu tư vàng đang lo ngại về hệ quả lan tỏa khi Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo các quốc gia Trung và Nam Mỹ về vấn đề ma túy, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ tái khẳng định ảnh hưởng ở Tây bán cầu.

Trong khi đó, Trung Quốc, Nga và các nước khác chỉ trích mạnh mẽ hành động của Mỹ tại Venezuela.

Giới phân tích nhận định, hành động quân sự tại Venezuela cho thấy bất ổn địa chính trị tiếp tục là động lực chính đẩy giá vàng biến động mạnh. Tuy nhiên, tác động trong trung hạn vẫn chưa rõ ràng khi Mỹ đang củng cố vị thế đồng USD trong thương mại dầu mỏ.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/1/2025: Đồng loạt tăng mạnh mẽ, vàng miếng SJC tăng 3,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/1/2025: Đồng loạt tăng mạnh mẽ, vàng miếng SJC tăng 3,4 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 5/1/2025, vàng miếng SJC tăng từ 2,9 - 3,4 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại quý thế giới đã tăng nhanh sau khi Mỹ tập kích Venezuela.

