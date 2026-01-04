Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Đời sống 04/01/2026 08:35

Hôm nay, ngày 4/1/2026 thị trường biến động mạnh mẽ, người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần.

Theo báo Thanh Niên, sáng 4/1, giá vàng miếng SJC được nhiều công ty niêm yết giá mua vào 150,8 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng. Vàng miếng SJC không thay đổi do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nghỉ lễ. Nhưng so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 6,9 triệu đồng. Cộng thêm với chênh lệch giá mua và bán 2 triệu đồng thì người mua sau một tuần đã lỗ gần 9 triệu đồng một lượng.

Thậm chí, người mua vàng nhẫn còn lỗ nặng hơn. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC lao dốc xuống còn mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng, giảm 7,2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán 3 triệu đồng thì người mua vàng nhẫn sau một tuần đã lỗ đến 10,2 triệu đồng một lượng. Riêng tại một số công ty như Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn hiện được mua vào 152 triệu đồng, bán ra 155 triệu đồng, giảm 4,9 triệu đồng sau một tuần. Người mua vào tuần trước đến nay cũng bị lỗ gần 8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần - Ảnh 1
Thị trường vàng trong nước biến động mạnh mẽ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, ngày 3/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.332 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.317 USD/ounce.

Giá vàng tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến tình hình bất ổn tại Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ can thiệp và bảo vệ nếu chính quyền Iran sử dụng bạo lực với người biểu tình. Ông nhấn mạnh Mỹ đang trong trạng thái sẵn sàng hành động.

Trong khi đó, dư luận thế giới cũng sửng sốt trước việc Tổng thống Trump đã lên tiếng xác nhận việc Mỹ tập kích Venezuela, đồng thời tuyên bố bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh mức 4,1% trong phiên giao dịch đầu năm, khi hoạt động trên thị trường trái phiếu vẫn khá trầm lắng. Nhà đầu tư đang theo dõi sát triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là các dữ liệu kinh tế sắp công bố, trong đó có báo cáo việc làm tháng 12.

Biên bản cuộc họp FOMC tháng 12 cho thấy một số quan chức Fed sẵn sàng nới lỏng chính sách nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, dù vẫn còn bất đồng về thời điểm và quy mô cắt giảm lãi suất. Thị trường đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026. Ngoài ra, giới đầu tư cũng theo dõi sát diễn biến liên quan đến việc Tổng thống Trump dự kiến sớm bổ nhiệm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên

Hôm nay, ngày 3/1/2026 thị trường trong nước, giá vàng hôm nay nhìn chung ổn định; riêng tại Phú Quý, vàng SJC và vàng nhẫn tăng từ 500.000 - 700.000 đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng nhẫn

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng trúng số độc đắc, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Kết hôn 3 năm, chồng chiều tôi như công chúa để che giấu một bí mật khiến tôi chết lặng khi phát hiện

Kết hôn 3 năm, chồng chiều tôi như công chúa để che giấu một bí mật khiến tôi chết lặng khi phát hiện

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 5/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 5/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Điểm danh 3 con giáp tụ Hỷ tụ Tài liên tiếp các ngày 5, 6, 7, 8, 9/1/2026, vận trình bừng sáng, được Quý Nhân săn đón như người nổi tiếng

Điểm danh 3 con giáp tụ Hỷ tụ Tài liên tiếp các ngày 5, 6, 7, 8, 9/1/2026, vận trình bừng sáng, được Quý Nhân săn đón như người nổi tiếng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi sau vụ chìm tàu cá, người mẹ gào khóc bên bờ biển

Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi sau vụ chìm tàu cá, người mẹ gào khóc bên bờ biển

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Không khí lạnh mở rộng, Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có nơi dưới 7°C

Không khí lạnh mở rộng, Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có nơi dưới 7°C

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh “cửu ngư quần hội” ở phòng khách?

Tại sao giới nhà giàu thường treo tranh “cửu ngư quần hội” ở phòng khách?

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không" này để tránh đường huyết tăng vọt

Ăn khoai lang thường xuyên nhưng không phải ai cũng biết ''3 không" này để tránh đường huyết tăng vọt

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Lấy chồng gia trưởng, tôi rơi nước mắt nhiều lần nhưng bất ngờ hành động của anh khiến tôi bị sốc

Lấy chồng gia trưởng, tôi rơi nước mắt nhiều lần nhưng bất ngờ hành động của anh khiến tôi bị sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Xe ô tô mất lái lao xuống biển, nam tài xế mắc kẹt bên trong tử vong thương tâm

Xe ô tô mất lái lao xuống biển, nam tài xế mắc kẹt bên trong tử vong thương tâm

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi sau vụ chìm tàu cá, người mẹ gào khóc bên bờ biển

Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi sau vụ chìm tàu cá, người mẹ gào khóc bên bờ biển

Không khí lạnh mở rộng, Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có nơi dưới 7°C

Không khí lạnh mở rộng, Bắc Bộ rét buốt, vùng núi có nơi dưới 7°C

Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Gia đình nổi lửa nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh

Lời khai bất ngờ của tài xế taxi làm 'ảo thuật' tráo tiền của du khách ở Nha Trang

Lời khai bất ngờ của tài xế taxi làm 'ảo thuật' tráo tiền của du khách ở Nha Trang

Ngày nghỉ thứ 3 của Tết Dương lịch: 43 người thương vong do tai nạn giao thông

Ngày nghỉ thứ 3 của Tết Dương lịch: 43 người thương vong do tai nạn giao thông

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê