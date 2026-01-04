Giá vàng hôm nay, ngày 4/1/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần

Hôm nay, ngày 4/1/2026 thị trường biến động mạnh mẽ, người mua vàng nhẫn lỗ hơn 10 triệu đồng sau một tuần.

Theo báo Thanh Niên, sáng 4/1, giá vàng miếng SJC được nhiều công ty niêm yết giá mua vào 150,8 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng. Vàng miếng SJC không thay đổi do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nghỉ lễ. Nhưng so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 6,9 triệu đồng. Cộng thêm với chênh lệch giá mua và bán 2 triệu đồng thì người mua sau một tuần đã lỗ gần 9 triệu đồng một lượng. Thậm chí, người mua vàng nhẫn còn lỗ nặng hơn. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC lao dốc xuống còn mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng, giảm 7,2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán 3 triệu đồng thì người mua vàng nhẫn sau một tuần đã lỗ đến 10,2 triệu đồng một lượng. Riêng tại một số công ty như Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn hiện được mua vào 152 triệu đồng, bán ra 155 triệu đồng, giảm 4,9 triệu đồng sau một tuần. Người mua vào tuần trước đến nay cũng bị lỗ gần 8 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước biến động mạnh mẽ. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin VietNamNet, ngày 3/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.332 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.317 USD/ounce. Giá vàng tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến tình hình bất ổn tại Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ can thiệp và bảo vệ nếu chính quyền Iran sử dụng bạo lực với người biểu tình. Ông nhấn mạnh Mỹ đang trong trạng thái sẵn sàng hành động.

Trong khi đó, dư luận thế giới cũng sửng sốt trước việc Tổng thống Trump đã lên tiếng xác nhận việc Mỹ tập kích Venezuela, đồng thời tuyên bố bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh mức 4,1% trong phiên giao dịch đầu năm, khi hoạt động trên thị trường trái phiếu vẫn khá trầm lắng. Nhà đầu tư đang theo dõi sát triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là các dữ liệu kinh tế sắp công bố, trong đó có báo cáo việc làm tháng 12. Biên bản cuộc họp FOMC tháng 12 cho thấy một số quan chức Fed sẵn sàng nới lỏng chính sách nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, dù vẫn còn bất đồng về thời điểm và quy mô cắt giảm lãi suất. Thị trường đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026. Ngoài ra, giới đầu tư cũng theo dõi sát diễn biến liên quan đến việc Tổng thống Trump dự kiến sớm bổ nhiệm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell.

