Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Đời sống 01/01/2026 09:13

Hôm nay, ngày 1/1/2026, giá vàng đi xuống trong bối cảnh thị trường bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Trong nước, vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh.

Theo thông tin báo Dân Việt, tính đến 7 giờ 45 phút sáng ngày 1/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng. 

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 1
Khách hàng mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. 

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng. 

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng. 

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 5 giờ ngày 1/1/2026 ( giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 tại 4.319 USD/ounce, giảm 55 USD so với mức cao nhất trong phiên là 4.374 USD/ounce. 

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 2
Giá vàng thế giới sụt giảm đáng kể trong bối cảnh nhà đầu tư bán chốt lời đđón năm mới 2026. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Giá vàng thế giới sụt giảm đáng kể trong bối cảnh nhà đầu tư bán chốt lời đđón năm mới 2026. 

Kim loại quý này rơi xuống mức giá thấp nhất trong ba tuần qua. Giá vàng giao tháng 2/2026 cũng giảm 52,9 USD xuống còn 4.333 USD/ounce. 

Trên các thị trường khác, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ, giá dầu thô giảm nhẹ và giao dịch quanh mức 58 USD/thùng, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 4,1% cũng gây áp lực đi xuống giá vàng hôm nay. 

Kết thúc năm 2025, thị trường tài chính quốc tế chứng kiến giá vàng tăng hơn 60-65%, lập hàng chục kỷ lục mới nhờ bất ổn địa chính trị, nhu cầu trú ẩn an toàn và sức mua từ ngân hàng các ngân hàng trung ương. Các dự báo từ J.P. Morgan, Bank of America và Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy năm 2026, vàng vẫn có dư địa tăng giá nhưng tốc độ có thể chậm hơn do hoạt động chốt lời.

