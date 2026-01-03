Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên

03/01/2026

Hôm nay, ngày 3/1/2026 thị trường trong nước, giá vàng hôm nay nhìn chung ổn định; riêng tại Phú Quý, vàng SJC và vàng nhẫn tăng từ 500.000 - 700.000 đồng/lượng.

Theo báo Kinh tế và Đô thị, ghi nhận lúc 5 giờ sáng ngày 3/1/2026, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào 150,8 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được giao dịch mua vào 150,8 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng/lượng; chênh lệch giá mua - bán cũng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, sáng 3/1/2026, giá vàng SJC được niêm yết mua vào 150,8 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng/lượng, với mức chênh lệch 2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu vẫn ổn định ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên - Ảnh 1
Giá vàng hôm nay biến động mạnh. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị. 

Riêng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC mua vào 150,8 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giữ nguyên giá so với phiên trước đó. Hiện chênh lệch mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được niêm yết mua vào 149 triệu đồng/lượng, bán ra 152 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào và bán ra giữ nguyên; chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long được mua vào 152 triệu đồng/lượng, bán ra 155 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giữ nguyên giá ở cả hai chiều; chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết mua vào 150,5 triệu đồng/lượng, bán ra 153,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, tăng thêm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được mua vào 152 triệu đồng/lượng, bán ra 155 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên trước, giá giữ nguyên ở cả hai chiều, chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu ổn định ở mức mua vào 150,8 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra giữ nguyên.

Đối với vàng nhẫn, giá tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải nhìn chung đi ngang, chênh lệch mua - bán phổ biến 3 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên - Ảnh 2
Tăng tốc ngay đầu năm mới, triển vọng tiến sát 5.000 USD/ounce. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, giá vàng hôm nay, 3/1, trên thị trường quốc tế có lúc tăng vọt hàng chục USD/ounce, khi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Cụ thể, Tổng thống Donald Trump cảnh báo quân đội Iran không được tấn công người biểu tình phản đối lạm phát cao và nội tệ mất giá. Ông cho biết Mỹ sẽ đến giải cứu người biểu tình Iran nếu họ bị chính quyền quốc gia này tấn công.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu khởi đầu năm 2026 đầy mạnh mẽ, với các chỉ số đạt mức cao kỷ lục bất chấp thanh khoản thấp sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Yếu tố này đã thúc đẩy nhà đầu tư bán vàng, chuyển dịch vốn sang cổ phiếu sau khi vàng lao lên 4.403 USD/ounce trong phiên giao dịch đêm qua.

Thế nhưng, tại mức giá này, không ít nhà đầu tư đã bán chốt lời. khiến giá vàng thế giới nhanh chóng sụt giảm. Đến đầu ngày 3/1, giá vàng hôm nay đã "bốc hơi" 61 USD, rơi xuống 4.332 USD/ounce và đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026 tại mức giá này.

Trên các thị trường quốc tế quan trọng khác, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ, giá dầu thô giảm và giao dịch quanh mức 57 USD/thùng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,1%. Những yếu tố này cũng tác động không nhỏ đến động thái mua – bán của dân "chơi" vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/1/2026: Vàng nhẫn bán ra 155 triệu đồng/lượng vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/1/2026: Vàng nhẫn bán ra 155 triệu đồng/lượng vượt mặt vàng miếng

Hôm nay, ngày 2/1/2025, giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại. Trong nước, vàng nhẫn bất ngờ vượt mặt vàng miếng khi bán ra 155 triệu đồng/lượng.

