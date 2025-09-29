Cùng mẹ dắt trâu đi tránh bão số 10, nam sinh bị nước cuốn mất tích

Đời sống 29/09/2025 06:00

Trong lúc dắt trâu băng qua khe suối, đến vùng cao hơn đề phòng mưa lũ, nam sinh tại Quảng Trị không may bị nước cuốn mất tích.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 28/9, UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một học sinh cấp 3 bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 cùng ngày. Nạn nhân là em Trương Thanh Đ. (SN 2009), học sinh cấp 3, trú tại thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú (trước đây thuộc xã Tân Hóa).

Thời điểm trên, Đ. cùng mẹ dắt trâu lên vùng cao để tránh lũ. Khi đi qua khe Mụ Dì trên địa bàn, em không may bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi 

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Kim Phú đã huy động lực lượng dân quân, công an xã cùng người dân và phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 15 giờ chiều 28/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích học sinh mất tích.

Cùng mẹ dắt trâu đi tránh bão số 10, nam sinh bị nước cuốn mất tích - Ảnh 1
Chính quyền đã huy động lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cháu Đ. nhưng đến cuối giờ chiều nay vẫn chưa có kết quả - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, đến thời điểm này, tại tỉnh Quảng Trị đang có mưa to, có nơi rất to, tỉnh đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra các địa bàn trọng điểm. Sở GD&ĐT cũng đã thông báo cho học sinh, học viên toàn tỉnh nghỉ học ngày 29/9. 

Toàn tỉnh có 8.577 phương tiện với 23.232 lao động trên biển đã vào nơi tránh trú; tàu cá, tàu hàng neo đậu an toàn tại bến. Công tác sơ tán dân được chủ động, riêng Cồn Cỏ có 185 người vào hầm trú ẩn. 

Nhiều tuyến đường miền núi ngập, sạt lở và tạm chia cắt như các cầu tràn ở Đakrông, A Vao, La Lay; một số đoạn QL15D, QL49C, QL9B và ĐT571 ngập sâu, đã cắm chốt cảnh báo; một số điểm sạt lở có khối lượng đất đá từ 2-5m³ tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến đi lại của người dân. 

Về hạ tầng phòng lũ, các hồ chứa vận hành an toàn, các công trình đê, kè, hồ đập đang thi công đạt khoảng 80% khối lượng, đã nâng cao trình vượt lũ và điểm dừng kỹ thuật. 

Tại nhiều địa phương xung yếu, các lực lượng dân quân, công an, biên phòng và người dân đang tiếp tục đắp bao cát, mở đường, thu dọn đất đá sạt lở, hỗ trợ di dời trẻ em và người dân khỏi vùng nguy hiểm, thể hiện tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt ứng phó với bão số 10.

Người phụ nữ gãy cổ, liệt nửa người vì 'ngáp quá mạnh'

Người phụ nữ gãy cổ, liệt nửa người vì 'ngáp quá mạnh'

Sau cái ngáp vào sáng sớm, người phụ nữ phải mổ cấp cứu với nguy cơ tử vong 50%; cô thoát chết nhưng bị liệt và thường xuyên phải chịu đau đớn khủng khiếp.

