Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Cá mực hầm mật là tác phẩm đánh dấu lần đầu hợp tác của Dương Tử và Lý Hiện. Tác phẩm dẫn đầu bảng xếp hạng lượt xem, đạt hơn 77 triệu lượt trên Douyin và liên tục lên hot search trên Weibo. Chemistry giữa hai diễn viên được khen ngợi là 'tự nhiên như thật'.

Dương Tử và Lý Hiện tái ngộ trong Quốc sắc phương hoa - bộ phim cổ trang lấy bối cảnh thời Đường. Phim xoay quanh sự nghiệp và mối tình của Hà Duy Phương (Dương Tử) - nữ thương nhân kiên cường trồng hoa mẫu đơn - với Tưởng Trường Dương (Lý Hiện) - vị quan tài năng.

Trước khi lên sóng, nhiều khán giả lo ngại về tạo hình của Lý Hiện bởi anh thường xuyên bị đánh giá "không hợp với cổ trang". Tuy nhiên, kết quả nhận về trái ngược hoàn toàn. Phim nhanh chóng "lội ngược dòng" với kỷ lục hơn 6 triệu lượt đặt trước trên Mango TV, dẫn đầu rating và thu hút hàng chục nhãn hàng.

Với điểm Douban ổn định 7.8/10 từ hàng trăm nghìn đánh giá, phim lọt top cổ trang hay nhất năm. Người hâm mộ gần như phát "sốt" khi họ cho rằng: "Chemistry vẫn đỉnh như hồi Cá mực hầm mật". Trên các trang mạng xã hội tràn ngập edit clip ngọt ngào, hashtag liên quan đến cặp đôi.

Phần tiếp theo của bộ phim là Cẩm tú phương hoa, tiếp tục câu chuyện tình cảm và sự nghiệp của Dương Tử và Lý Hiện. Phim mở màn ấn tượng với hàng chục triệu lượt xem, lập kỷ lục chỉ số truyền thông, dù kịch bản phần 2 có phần chậm hơn. Chemistry ngày càng tiến bộ, với nhiều cảnh thân mật ngọt ngào khiến khán giả "tan chảy". Bên cạnh đó, diễn xuất của cả hai được khen chín muồi, ăn ý hơn bao giờ hết.

Từng ánh mắt, cử chỉ, lời thoại tự nhiên, đến nỗi người xem cảm nhận như họ chính là "tri kỷ thật sự". Từ phim ra ngoài đời, Dương Tử và Lý Hiện vẫn duy trì tương tác ấm áp, được công nhận là "OTP bền vững". Nhiều người còn bày tỏ mong muốn được thấy thêm lần hợp tác nữa của "cặp đôi thanh xuân" này.

Được biết, Dương Tử và Lý Hiện từng học chung Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sau Cá mực hầm mật, họ trở thành bạn thân, thường xuyên chúc mừng sinh nhật và ủng hộ dự án nhau suốt 6 năm. Sự gắn bó chân thành này giúp chemistry trên phim càng thêm phần chân thực. Từ thanh xuân đến cổ trang, cặp đôi không chỉ chinh phục khán giả bằng diễn xuất, mà còn bằng tình bạn đẹp ngoài đời.

