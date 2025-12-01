Sau 7 năm, bộ phim 'Hương mật tựa khói sương' của Dương Tử và Đặng Luân bùng nổ trở lại

Cơn sốt “Hương mật tựa khói sương” bùng lên nhờ kỹ thuật biên tập video sáng tạo. Rất đông người hâm mộ đã khéo léo cắt ghép các phân đoạn chuyển cảnh trong phim theo hành động và lời thoại của Cẩm Mịch (Dương Tử). Từ đó, các hiệu ứng chuyển tiếp mượt mà được tạo ra và sử dụng rộng rãi, tạo thành "trend" mới (xu hướng phổ biến).

Gần đây, "Hương mật tựa khói sương" do Dương Tử và Đặng Luân đóng chính bất ngờ gây sốt trở lại sau 7 năm phát sóng. Thậm chí, từ khóa liên quan đến phim còn đạt top 1 tìm kiếm trên nền tảng Weibo với độ thảo luận cao.

Trên các nền tảng mạng xã hội, các video chuyển cảnh theo kiểu “Hương mật tựa khói sương” đều có lượt tương tác cao. Thậm chí, nữ chính Dương Tử cũng bám theo "trend", thực hiện một video chuyển cảnh giữa hiện tại và vai diễn Cẩm Mịch.

Nhờ hiệu ứng lan rộng, bộ phim “Hương mật tựa khói sương” cũng nhanh chóng xuất hiện trở lại trên nhiều bảng xếp hạng. Dù đã phát sóng được 7 năm, nhưng tác phẩm trên đã vươn lên top 1 tìm kiếm và top 1 bảng xếp hạng phim truyền hình theo ngày của nền tảng iQiyi.

Phía iQiyi cũng mở khóa cho người hâm mộ xem “Hương mật tựa khói sương” và các phim khác của Dương Tử miễn phí. Với sức hút lớn, phim đã chen chân vào nhiều bảng xếp hạng, thậm chí còn vượt lên những dự án đang phát sóng gần đây.

Ngoài thành tích tốt và số liệu tăng trưởng bất ngờ, hai bài nhạc phim gồm “Bất nhiễm” và “Tay trái chỉ trăng” cũng được nhiều người tìm nghe trở lại. Có thể khẳng định, dù nhiều năm trôi qua, nhưng “Hương mật tựa khói sương” vẫn luôn có sức hút trong lòng khán giả.

Theo công bố mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Phim Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, “Hương mật tựa khói sương” của Dương Tử và Đặng Luân là quán quân lượt xem trực tuyến toàn nền tảng năm 2018.

Hương mật tựa khói sương thuộc thể loại huyền huyễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Điện Tuyến. Dự án của đài Giang Tô (Trung Quốc) quy tụ dàn diễn viên trẻ, đẹp gồm: Dương Tử, Đặng Luân, La Vân Hi, Trần Ngọc Kỳ, Vương Nhất Phỉ, Trâu Đình Uy...

Nội dung phim xoay quanh ân oán ba kiếp, yêu hận nghìn năm giữa bồ đào tinh Cẩm Mịch (Dương Tử) và nhị hoàng tử tiên cung Húc Phượng (Đặng Luân). Bốn vạn năm trước, sau khi sinh hạ Cẩm Mịch, Hoa thần Tử Phân đã ôm hận qua đời. Trước lúc lâm chung, bà cho con gái uống thuốc tuyệt tình với hy vọng cô đời đời vô tâm, vô phế, không khổ sở vì ái tình.

Bốn vạn năm sau, nhị hoàng tử Húc Phượng vô tình lạc vào Thủy Kính, gặp gỡ và kết oan gia với Cẩm Mịch. Mối tình của họ trải qua nhiều thăng trầm, hiểu lầm xen lẫn những tình huống hài hước.