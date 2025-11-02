Vì sao Dương Tử được cho đang 'học tập' Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

Sao quốc tế 02/11/2025 08:30

Dương Tử có tới 3 bộ phim đại nữ chủ (phim tập trung vào nhân vật nữ chính) được các nền tảng đầu tư mạnh tay là 'Gia nghiệp', 'Cây sinh mệnh' và 'Ngọc lan nở hoa người lại tới'.

Mới đây, trong đại hội xúc tiến đầu tư của nền tảng Tencent Video, dự án truyền hình đầu tư cấp S+ "Ngọc lan nở hoa người lại tới" chính thức công bố nữ chính là Dương Tử.

Năm nay, mỹ nhân 9x có tới 3 bộ phim đại nữ chủ (phim tập trung vào nhân vật nữ chính) được các nền tảng đầu tư mạnh tay là "Gia nghiệp", "Cây sinh mệnh" và "Ngọc lan nở hoa người lại tới". Đây là điều hiếm nữ diễn viên lứa 90 nào làm được, chứng minh khả năng diễn xuất và địa vị vững chắc của Dương Tử trong giới.

 

Người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên 9x đang học tập đàn chị Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp. Thay vì tiếp tục đóng thể loại phim cổ trang ngôn tình, giải trí, Dương Tử chỉ nhận những dự án phim chính kịch, đề tài hiện thực. Đặc biệt, loạt phim gần đây của cô tập trung nâng cao hình ảnh, vị thế người phụ nữ trong xã hội phong kiến lẫn hiện đại.

Đây được cho là lựa chọn khôn ngoan bởi dòng phim cổ trang đã bị bão hòa, không còn được khán giả ưa chuộng. Ngoài ra, tuổi tác cũng là vấn đề lớn nếu Dương Tử tiếp tục đóng các bộ phim tình cảm, giải trí.

Vì sao Dương Tử được cho đang 'học tập' Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp? - Ảnh 1

"Ngọc lan nở hoa người lại tới" do đạo diễn Dương Dương, người làm nên thành công của "Mộng hoa lục", "Phàm nhân tu tiên"... chỉ đạo, biên kịch Phàn Phác chắp bút.

Bộ phim kể về cuộc đời đầy gian truân, sóng gió nhưng không kém phần huy hoàng, lừng lẫy của Đổng Trúc Quân - bà chủ khách sạn Cẩm Giang Thượng Hải, một nhân vật có thật trong lịch sử.

Do nhà nghèo, A Viên (tên thời trẻ của Đổng Trúc Quân) bị bán vào thanh lâu năm 13 tuổi, trở thành "thanh quán nhân", chỉ bán nghệ không bán thân. Cô gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhà cách mạng Hạ Chi Thời. Sau khi bỏ trốn khỏi thanh lâu, kết hôn với Hạ Chi Thời, cô cùng chồng đến Nhật Bản sinh sống. Tại đây cô gặp gỡ Trương Hán Quân, người truyền cảm hứng về hình mẫu phụ nữ độc lập.

Khi trở về Tứ Xuyên, cô nhận ra sự khác biệt tư tưởng với chồng, một quân nhân bảo thủ, đa nghi. Sau nhiều lần vợ chồng bất đồng, cô quyết định ly hôn, đưa bốn con gái đến Thượng Hải lập nghiệp.

Vì sao Dương Tử được cho đang 'học tập' Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp? - Ảnh 2

Trải qua muôn vàn khó khăn: bán hàng rong bị đuổi, mở nhà máy bị phá hủy trong chiến tranh, nhiều lần bị lừa gạt và tù đày. Năm thứ hai sau ly hôn, cô khai trương Nhà hàng Tứ Xuyên Cẩm Giang và nhanh chóng nổi tiếng khắp Thượng Hải. Dưới sức ảnh hưởng đó, cô bí mật ủng hộ cách mạng: cung cấp nơi ẩn náu, gây quỹ, thành lập nhà in và tạp chí tuyên truyền.

Năm 1951, Đổng Trúc Quân hiến tặng toàn bộ cơ nghiệp Cẩm Giang sau 16 năm gây dựng cho Nhà nước, hình thành nên Khách sạn Cẩm Giang nổi tiếng ở Thượng Hải ngày nay. Đổng Trúc Quân thực hiện trọn vẹn lời hứa với Trương Hán Quân "không chờ đợi, không dựa dẫm, không phụ thuộc vào bất kỳ ai", cô trở thành biểu tượng cho hình mẫu người phụ nữ độc lập, kết hợp tinh thần doanh nhân với lòng yêu nước, cống hiến thầm lặng cho đất nước.

Đổng Trúc Quân được nhận xét là một vai diễn khó, có chiều sâu tâm lý cũng như tính cách phức tạp. Việc thể hiện hình ảnh nhân vật từ khi còn trẻ đến khi trung niên sẽ là thử thách lớn với Dương Tử. Phim dự kiến khai máy cuối năm nay và lên sóng năm 2026.

Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Trong lứa mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ 90, Dương Tử được đánh giá là diễn viên có những hướng chuyển mình khá rõ rệt. Thay vì tiếp tục đóng phim thần tượng như nhiều gương mặt cùng thời, Dương Tử đang thử thách bản thân với những thể loại kịch bản, nhân vật đa dạng.

