Hành trình tình yêu gần hai thập kỷ của Dương Tử Quỳnh: Tiết lộ chồng tỷ phú đếm cả ngày, giờ, phút bên vợ

Dương Tử Quỳnh, biểu tượng điện ảnh châu Á, vừa chia sẻ câu chuyện tình yêu đầy cảm hứng với người chồng tỉ phú Jean Todt.

Trong bài phỏng vấn độc quyền với People, Dương Tử Quỳnh tiết lộ cuộc hôn nhân với Jean Todt, cựu CEO Ferrari, vẫn ngập tràn lãng mạn sau hai năm chính thức về chung một nhà. Cặp đôi đã kỷ niệm hai năm ngày cưới vào ngày 27/7, đánh dấu hành trình 21 năm gắn bó kể từ lần gặp định mệnh tại Giải đua xe F1 ở Thượng Hải (Trung Quốc) năm 2004. Dương Tử Quỳnh nói: "Chúng tôi luôn nhủ với nhau: 'Mỗi ngày đều phải là một ngày lễ'. Tại sao chúng ta phải đợi đến một ngày đặc biệt để kỷ niệm tình yêu?".

Dương Tử Quỳnh cho biết, cô và chồng đã ở bên nhau 21 năm, kết hôn được hai năm. Cô mô tả Todt là "một người lãng mạn", nói thêm rằng anh rất coi trọng những khoảnh khắc ở bên vợ. Diễn viên tiết lộ: "Anh ấy không tính thời gian chúng tôi bên nhau theo năm tháng, mà theo ngày. Todt nói với tôi rằng chúng tôi đã ở bên nhau 7.000 ngày. Nếu tôi hỏi kỹ hơn, anh ấy cũng sẽ cho tôi cả giờ và phút nữa".

Dương Tử Quỳnh nói chồng yêu thương, dõi theo công việc cô làm: "Tôi thật may mắn vì Todt rất ủng hộ những gì tôi làm. Tôi yêu công việc của mình. Đây là đam mê của tôi. Anh ấy không bao giờ bực dọc và nói rằng em xa anh quá lâu, quá nhiều - điều tôi từng gặp phải. Anh ấy rất thấu hiểu". Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc tối vào năm 2004 ở Thượng Hải (Trung Quốc). Tình yêu của họ nảy nở từ đó nhưng phải đến tháng 7.2023, họ mới chính thức kết hôn sau 19 năm đính hôn. Trong suốt hành trình ấy, Jean Todt đã cầu hôn Dương Tử Quỳnh hơn 10 lần nhưng cô chỉ gật đầu sau khi đạt đỉnh cao sự nghiệp với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2023 cho vai diễn trong Everything everywhere all at once. Để kỷ niệm hai năm ngày cưới vào ngày 27.7.2025, Dương Tử Quỳnh đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh hai người nắm tay, rạng rỡ hạnh phúc bên nhau tại Paris (Pháp), kèm dòng chú thích: “Chúc mừng kỷ niệm với tình yêu lớn nhất của đời tôi.”

