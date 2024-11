Dương Tử Quỳnh 'gây choáng' với mái tóc vàng rực trong buổi ra mắt phim mới

Chưa dừng lại đó, chiếc váy đen cao cấp nằm trong BST thu đông 2024 đến từ thương hiệu Balenciaga cũng đã tôn lên vóc dáng thon gọn cùng sự sang trọng vốn có của Dương Tử Quỳnh. Việc lựa một chiếc váy sang trọng, tinh tế kết hợp với mái tóc vàng giúp Dương Tử Quỳnh trẻ trung hơn so với tuổi thật của mình.

Là một trong những "huyền thoại" châu Á tại Hollywood, Dương Tử Quỳnh đã khiến khán giả và giới chuyên môn ấn tượng mạnh thông qua hàng loạt dự án võ thuật. Với Ngọa Hổ Tàng Long, Dương Tử Quỳnh đã lần đầu tiên đặt chân đến lễ trao giải Oscar, cùng ekip ăn mừng 4 giải trong đêm (bao gồm Phim nước ngoài hay nhất). Sau đó, Dương Tử Quỳnh tiếp tục ghi điểm với hàng loạt phim như: Hồi Ức Của Một Geisha, Kungfu Panda 2, Crazy Rich Asians, Shang-Chi và bùng nổ nhất là Everything Everywhere All at Once mang về cho cô giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tham gia Wicked, Dương Tử Quỳnh vào vai bà Morrible, hiệu trưởng trường Đại học Shiz mà nhân vật Elphaba và Galinda theo học. Theo truyện gốc, Morrible sử dụng ngôi trường để tuyển nữ sinh cho đội quân hùng mạnh của Phù thủy Xứ Oz, là một đồng đội thân cận nhưng cũng có nhiều khía cạnh kỳ quặc.