Vừa ngủ dậy, nam thanh niên sốc nặng khi phát hiện rắn hổ mang chui vào màn và nằm cạnh mình suốt đêm

Sự việc xảy ra tại làng Dahisahi thuộc khu rừng Dukhra của Khu bảo tồn hổ Similipal, quận Mayurbhanj, bang Odisha, Ấn Độ. Cụ thể, một con rắn hổ mang đã trườn vào ngôi nhà đất và chui vào màn chống muỗi, nơi nam thanh niên đang ngủ.

Video 2 giờ 13 phút trước 2 giờ 13 phút trước Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-ngu-day-nam-thanh-nien-soc-nang-khi-phat-hien-ran-ho-mang-chui-vao-man-va-nam-canh-minh-suot-em-740448.html