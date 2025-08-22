Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/8-24/8), 3 con giáp vận trình suôn sẻ hanh thông, quý phú vây quanh, tiền bạc đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 22/08/2025 07:50

3 con giáp vận trình suôn sẻ hanh thông, quý phú vây quanh, tiền bạc đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh thì đây chính là cơ hội để bạn phát tài mở rộng khả năng kinh doanh buôn bán của mình vào đúng 8 giờ sáng ngày 18/8. Với những người làm công ăn lương thì chỉ cần nỗ lực hết mình cấp trên nhất định sẽ cho bạn những quả ngọt mà bạn không ngờ tới. Con giáp gặt hái được nhiều thành công tài lộc khiến ai cũng phải nể trọng.

Con giáp này không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng trở nên hài hòa như mơ. Bản mệnh đang cùng người ấy đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu. Người độc thân vui vẻ với cuộc sống hiện tại, nhiều cơ hội sẽ được ban tặng mối nhân duyên tốt đẹp.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/8-24/8), 3 con giáp vận trình suôn sẻ hanh thông, quý phú vây quanh, tiền bạc đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra trôi chảy dễ dàng. Quý nhân nâng đỡ giúp người tuổi Sửu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đánh giá cao từ cấp trên và những người xung quanh cũng phần nào tiếp thêm động lực cho con giáp này. Con giáp này có được nguồn thu mới bên cạnh công việc chính nên việc trang trải cho cuộc sống không gặp phải khó khăn gì.

Về vận trình tình duyên, chuyện tình yêu lứa đôi của con giáp này không gặp điều ngăn trở. Nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của các cặp đôi và sự hỗ trợ của đào hoa vượng mà bản mệnh được đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/8-24/8), 3 con giáp vận trình suôn sẻ hanh thông, quý phú vây quanh, tiền bạc đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

‏Vận trình sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Thìn tương đối thuận lợi trong thời điểm tới. trong thời điểm tới Người tuổi này không cần phải quá lo lắng, cũng chẳng tốn nhiều công sức nhưng vẫn gặt hái được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, đừng vội cho phép bản thân dựa dẫm vào sự giúp đỡ của mọi người để vươn lên.‏

Vận trình tình cảm của người tuổi Thìn sẽ trở nên vượng sắc không ngờ. Nhân duyên cực vượng đem tới cho những chòm sao độc thân cơ hội quý giá để thoát khỏi cuộc sống cô đơn lẻ bóng. Đặc biệt là những người đã lập gia đình sẽ có được một ngày tràn ngập hạnh phúc và tình yêu thương. Tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực, vun đắp cảm xúc của những người trong cuộc.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/8-24/8), 3 con giáp vận trình suôn sẻ hanh thông, quý phú vây quanh, tiền bạc đổ về đầy túi tha hồ tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Hai 4/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tử vi thứ Hai 4/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tử vi ngày mới, thứ Hai 4/8/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đang ăn bánh mì phô mai và thịt xông khói, thanh niên sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Đang ăn bánh mì phô mai và thịt xông khói, thanh niên sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Video 1 giờ 4 phút trước
Cứu sống 2 vợ chồng bị ngộ độc do ăn cá nóc ở Lâm Đồng

Cứu sống 2 vợ chồng bị ngộ độc do ăn cá nóc ở Lâm Đồng

Tin y tế 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường sau ngày 22/8/2025

3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường sau ngày 22/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tinh hoa hội tụ trong các ngày 23/8 đến 30/8, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh

Tinh hoa hội tụ trong các ngày 23/8 đến 30/8, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tai nạn liên hoàn, xe buýt bốc cháy khiến ít nhất 76 người đã thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em

Tai nạn liên hoàn, xe buýt bốc cháy khiến ít nhất 76 người đã thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em

Video 1 giờ 42 phút trước
Con đến tuổi dậy thì hay cãi lại, cha mẹ nên phản ứng thế nào?

Con đến tuổi dậy thì hay cãi lại, cha mẹ nên phản ứng thế nào?

Nuôi dạy con 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng trong nước giữ mức đỉnh lịch sử, dự báo lên 140 triệu đồng?

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng trong nước giữ mức đỉnh lịch sử, dự báo lên 140 triệu đồng?

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 22/8/2025, Thần May Mắn 'đá bay vận xui', 3 con giáp khai thông vận mệnh, trúng số độc đắc dễ dàng, công việc hứa hẹn thu nhập khủng

Sau hôm nay, thứ Sáu 22/8/2025, Thần May Mắn 'đá bay vận xui', 3 con giáp khai thông vận mệnh, trúng số độc đắc dễ dàng, công việc hứa hẹn thu nhập khủng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Kẻ phóng hỏa phòng trọ làm 2 người bị thương, cướp xe máy ở TPHCM đã bị bắt

Kẻ phóng hỏa phòng trọ làm 2 người bị thương, cướp xe máy ở TPHCM đã bị bắt

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Cô gái 19 tuổi mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc, răng và dịch đục

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

Nóng: Công an TP.HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 4 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, Đại Cát Đại Lợi, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

Trong 4 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2025, 3 con giáp có căn làm giàu, Đại Cát Đại Lợi, giàu có hết phần thiên hạ, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường sau ngày 22/8/2025

3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường sau ngày 22/8/2025

Tinh hoa hội tụ trong các ngày 23/8 đến 30/8, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh

Tinh hoa hội tụ trong các ngày 23/8 đến 30/8, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, đổi đời giàu có, cuộc đời dư dả, tiền tài rủng rỉnh

Sau hôm nay, thứ Sáu 22/8/2025, Thần May Mắn 'đá bay vận xui', 3 con giáp khai thông vận mệnh, trúng số độc đắc dễ dàng, công việc hứa hẹn thu nhập khủng

Sau hôm nay, thứ Sáu 22/8/2025, Thần May Mắn 'đá bay vận xui', 3 con giáp khai thông vận mệnh, trúng số độc đắc dễ dàng, công việc hứa hẹn thu nhập khủng

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới

Trong 2 ngày cuối tuần (23-24/8/2025), 3 con giáp may mắn ăn LỘC TRỜI, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe mới

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/8/2025, 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, Tài Lộc như mưa, làm ăn Phát Đạt, giàu lên trông thấy, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/8/2025, 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, Tài Lộc như mưa, làm ăn Phát Đạt, giàu lên trông thấy, sự nghiệp hanh thông