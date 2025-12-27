Tử vi tuần mới (29/12/2025 đến 4/1/2026), 3 con giáp chuyển vận rực rỡ, may mắn đầy nhà, hốt trọn tiền vàng thiên hạ, sự nghiệp lên hương mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 27/12/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuyển vận rực rỡ, may mắn đầy nhà, hốt trọn tiền vàng thiên hạ, sự nghiệp lên hương mạnh mẽ trong tuần mới (29/12/2025 đến 4/1/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi tuần mới (29/12/2025 đến 4/1/2026), Chính Ấn tương trợ, người tuổi Hợi nhận được sự quan tâm và chỉ dẫn của lãnh đạo trong ngày hôm nay. Hãy giữ tinh thần cầu tiến và chăm chú lắng nghe, bạn sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức hữu ích cho tương lai.

Tử vi tuần mới (29/12/2025 đến 4/1/2026), 3 con giáp chuyển vận rực rỡ, may mắn đầy nhà, hốt trọn tiền vàng thiên hạ, sự nghiệp lên hương mạnh mẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có ý tưởng sáng tạo nào đó, bạn cũng đừng ngại trình bày trước tập thể. Có thể những quan điểm của bạn sẽ giúp tập thể thoát khỏi lối mòn, khiến mọi người phải nhìn nhận và đánh giá bạn bằng con mắt khác xưa.

Phương diện tình cảm nhìn chung không có nhiều biến động. Dù công việc ngoài xã hội vất vả song bạn luôn tìm được sự bình yên khi về đến nhà. Người thân tiếp thêm cho bạn nhiều động lực để cố gắng hơn.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới (29/12/2025 đến 4/1/2026), tuổi Dậu có dấu hiệu tăng lên mạnh mẽ trong ngày có Tam Hợp nâng đỡ. Bạn làm việc khoa học và sáng tạo, nên được đánh giá rất cao trong tập thể. Ngoài ra cũng nên chú trọng tới việc xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người để mở rộng thêm lĩnh vực phát triển của mình. 

Tử vi tuần mới (29/12/2025 đến 4/1/2026), 3 con giáp chuyển vận rực rỡ, may mắn đầy nhà, hốt trọn tiền vàng thiên hạ, sự nghiệp lên hương mạnh mẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc ở thời điểm này khá vượng, do đó hãy tiếp tục duy trì những công việc yêu cầu tập trung tinh thần cao độ. Đôi khi cần một chút mạo hiểm trong làm ăn để thu về nguồn lợi nhuận cao, nhưng điều đó không có nghĩa bạn vội vàng và bất chấp.

 

Ngày này đời sống tình cảm của người độc thân cũng rất thú vị, hứa hẹn sẽ gặp được nhân duyên ưng ý đời mình. Nếu đã có đôi có cặp thì tình yêu của hai bạn càng có cơ hội thăng hoa khi cả hai cùng nhau có những trải nghiệm chung.

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới (29/12/2025 đến 4/1/2026), con giáp tuổi Tuất sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập, vậy nên hãy ra ngoài dạo chơi nhiều hơn, biết đâu bạn sẽ tìm thấy một khoản tiền bất ngờ nào đó. Thực thần còn đem lại lộc ăn uống, vui chơi thoải mái giúp Tuất có cơ hội được nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng tích tụ bấy lâu nay.

Tử vi tuần mới (29/12/2025 đến 4/1/2026), 3 con giáp chuyển vận rực rỡ, may mắn đầy nhà, hốt trọn tiền vàng thiên hạ, sự nghiệp lên hương mạnh mẽ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kế hoạch công việc bị đình trệ khiến bạn cảm thấy bối rối và hoang mang. Chỉ cần kiên trì thêm một chút, kết quả sẽ khác biệt đáng kể nhờ Tam Hợp cục tác động. Tuất thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người ngoà,  những mối quan hệ xã giao tốt đẹp sẽ giúp bạn cực tốt trong công việc.

Bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp được người mình thích, người đã có đôi có cặp cũng sẽ có một ngày vui vẻ và viên mãn. Nếu đang đi du lịch hoặc mới ra nước ngoài định cư, khả năng cao bạn sẽ gặp trúng một người khá tốt bụng, vui tính trong ngày này.

