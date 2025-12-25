3 tháng đầu năm 2026: 3 con giáp vận đổi sao dời, may mắn gõ cửa, làm gì cũng giàu, gặt hái được nhiều thành tựu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần cảm thấy lo lắng nhiều việc.

Công việc: Người tuổi Dần công việc không cần quá gò ép bản thân, chú ý từng chi tiết, không nên chủ quan.

Ngày này tuổi Dần tuy có đủ kinh nghiệm, thế nhưng lại chủ quan, làm việc có chút sai sót, cần khắc phục ngay.

Tình cảm: Tình cảm dù có khó, nhưng bạn vẫn muốn quay lại với người đã từng yêu.

Tài lộc: Về mặt tài chính, đừng quá lo âu chuyện kinh tế không thể giải quyết được, hãy chú tâm cách thực hiện và quy trình.

Sức khoẻ: Dù khá mệt nhưng bạn biết sắp xếp mọi việc để cơ thể nhẹ nhàng.

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, trong tháng này báo hiệu một giai đoạn công việc ngày càng bận rộn và có phần bù đầu đối với tuổi Mão. Dù có tham vọng lớn nhưng bản mệnh lại gặp nhiều trở ngại chủ yếu đến từ ngoại cảnh, gây khó khăn trong việc phát huy năng lực. Áp lực công việc từ cấp trên hoặc tình huống khó khăn có thể gia tăng, đòi hỏi bản mệnh phải giữ vững tinh thần.

Phương diện tài lộc trong tháng yêu cầu tuổi Mão phải cân bằng giữa thời gian, năng lượng với việc kiếm tiền, đảm bảo lịch trình làm việc ổn định để duy trì nguồn thu nhập. Mối quan hệ đối tác và lợi nhuận vẫn cho thấy những tín hiệu thuận lợi, tạo cơ hội tốt để tăng thêm thu nhập, vì vậy bản mệnh đừng nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội hợp tác nào.

Trong tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Mão có thể bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ lẫn lộn và cảm xúc tiêu cực. Các cặp đôi dễ xảy ra những tranh cãi không đáng có, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu lẫn nhau để tránh những rạn nứt không cần thiết.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đón cơ hội theo cách âm thầm nhưng sâu. Ngay sau thời điểm này, vận quý nhân và vận tiền bạc cùng lúc kích hoạt, đặc biệt trong các mối quan hệ công việc. Những lời đề nghị, sự kết nối, hoặc thông tin tưởng như nhỏ lại chính là mấu chốt mở ra hướng đi mới.

Khác với tuổi Dần cần bứt phá nhanh, tuổi Thìn cần tỉnh táo chọn lọc. Không phải cơ hội nào cũng nên nhận, nhưng cơ hội đã chọn thì phải theo đến cùng. Đây là giai đoạn nếu dám đặt niềm tin đúng chỗ, tuổi Thìn sẽ có người nâng đỡ, giúp giảm rủi ro và tăng tốc rõ rệt.

Thời gian tới, thành quả của tuổi Thìn thể hiện ở sự ổn định và đà tăng dài hơi. Công danh vững, tiền bạc vào đều, quan trọng hơn là tạo nền tảng để bứt lên mạnh trong nửa đầu năm sau.

