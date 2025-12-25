Đúng 16h chiều mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp ẵm ngàn lộc vàng, giàu sang số hưởng, mua nhà tậu xe, đổi vận như ý

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, tháng 12/2025, vận trình của tuổi Dậu gặp phải những cảm xúc rối ren, dễ bị chi phối bởi những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực từ những cảm xúc tiêu cực tích tụ khiến con giáp này dễ nổi nóng, cáu gắt, thậm chí chỉ vì những chuyện không đáng kể.

May mắn thay, tuổi Dậu tìm thấy niềm vui bên bạn bè và người thân. Những phút giây sum vầy, chia sẻ giúp bản mệnh lấy lại sự bình tĩnh, làm dịu đi những lo lắng, bất an trong lòng. Đây chính là nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục vững bước trong tháng này.

Tuy nhiên, điều quan trọng là tuổi Dậu cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, tránh để những nóng nảy nhất thời làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Nếu biết giữ bình tĩnh, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn, dù có gặp phải những thử thách nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất kiên định với công việc đang lựa chọn.

Ngày này tuổi Tuất bảo vệ công danh theo cách riêng của bạn, không muốn ai tác động đến công việc bạn đang làm.

Công việc: Người tuổi Tuất thu hút sự chú ý từ mọi người, công việc nào bạn đều hoàn thành tốt.

Tình cảm: Niềm vui cả hai đoán nhận từ mọi người, sự hạnh phúc được thổ lộ trực tiếp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết cách cải thiện tình hình tài chính theo cách riêng của bạn.

Sức khoẻ: Đón nhận nhiều niềm vui, không còn những áp lực bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi bước vào giai đoạn cuối năm với trạng thái nhẹ gánh hơn hẳn. Công việc trôi chảy, di chuyển thuận lợi, ít phát sinh rắc rối ngoài dự tính. Những cuộc gặp gỡ tưởng như xã giao lại mang tới thông tin hoặc cơ hội đáng giá.

Về tài chính, tuổi Mùi không cần mạo hiểm lớn. Tiền đến từ những nguồn quen thuộc nhưng được mở rộng về quy mô hoặc tần suất. Đây là giai đoạn củng cố nền tảng, giúp dòng tiền ổn định bước sang năm mới.

Điểm sáng nằm ở sự nghiệp dài hạn. Tuổi Mùi dễ gặp người hỗ trợ về định hướng, lời khuyên hoặc nguồn lực. Nếu biết lắng nghe và chọn lọc, từ nay tới 1/1/2026 có thể xác lập được con đường rõ ràng hơn cho giai đoạn 2026–2027.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!