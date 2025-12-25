Đúng 16h30 ngày 25/12/2025, 3 con giáp có số hoàng kim, ngập tràn phú quý, trăm bề suôn sẻ, giàu sang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 11:21

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán hạnh phúc phát tài, bạc vàng đầy tay, hưởng lộc suốt đời.

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi sẽ cân nhắc nâng cao kỹ năng chuyên môn để có cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Bạn sẽ nhận được khoản tiền thưởng nho nhỏ từ công việc chính thức của mình. Với số tiền này, bản mệnh cho thể đảm bảo chi tiêu của gia đình giai đoạn cuối năm.

Về chuyện tình cảm đôi lứa, hai bạn duy trì mối quan hệ bình hòa với nhau. Bản mệnh và người yêu của mình luôn đề cao mối quan hệ hiện tại nên cả hai luôn cố gắng hết sức để cả hai có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau.

Đúng 16h30 ngày 25/12/2025, 3 con giáp có số hoàng kim, ngập tràn phú quý, trăm bề suôn sẻ, giàu sang thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Đúng 16h30 ngày 25/12/2025, 3 con giáp có số hoàng kim, ngập tràn phú quý, trăm bề suôn sẻ, giàu sang thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Sau ngày này chính là lúc số mệnh của tuổi Tý có những thay đổi rất lớn, vận trình của tuổi Tý có sự thay đổi mạnh theo chiều hướng tích cực, nhất là về công danh và tiền bạc. Những lo lắng tài chính trước đó dần được tháo gỡ, những bế tắc được giải tỏa, nợ nần không còn vướng bận giúp tinh thần nhẹ nhõm và tự tin hơn khi bước vào giai đoạn cuối năm.

Tuổi Tý được Thần Tài trao cho thời cơ lớn, dễ gặp cơ hội kiếm tiền từ nhiều hướng khác nhau, có thể là công việc cũ mang lại lợi nhuận mới hoặc cơ hội phát sinh bất ngờ, nghề tay trái cũng thịnh vượng. Dòng tiền không đến ồ ạt một lúc nhưng liên tục, đều đặn, tích tiểu thành đại, đủ để tạo cảm giác “tiền quấn quanh thân”.

Đây là thời điểm thích hợp để tuổi Tý mạnh dạn triển khai kế hoạch còn dang dở, mở rộng quy mô làm ăn. Chỉ cần tập trung và quyết đoán, thành quả thu được sẽ vượt ngoài mong đợi ban đầu.

Đúng 16h30 ngày 25/12/2025, 3 con giáp có số hoàng kim, ngập tràn phú quý, trăm bề suôn sẻ, giàu sang thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/12-27/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/12-27/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tôi từ chối gặp mặt, chồng cũ lại đòi đến tận nhà chỉ để lấy cho bằng được quyển sách này

Tôi từ chối gặp mặt, chồng cũ lại đòi đến tận nhà chỉ để lấy cho bằng được quyển sách này

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Tôi đập tan tành khi bị bắt rửa 10 mâm bát, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói nhẹ nhàng

Tôi đập tan tành khi bị bắt rửa 10 mâm bát, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói nhẹ nhàng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Quảng Ngãi: Bé 6 tuổi đi đại tiện ra máu kéo dài trước khi phát hiện mắc 4 khối polyp đại tràng

Quảng Ngãi: Bé 6 tuổi đi đại tiện ra máu kéo dài trước khi phát hiện mắc 4 khối polyp đại tràng

Tin y tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày 25/12/2025, 3 con giáp có số hoàng kim, ngập tràn phú quý, trăm bề suôn sẻ, giàu sang thịnh vượng

Đúng 16h30 ngày 25/12/2025, 3 con giáp có số hoàng kim, ngập tràn phú quý, trăm bề suôn sẻ, giàu sang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 ngày, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người đặc biệt

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 ngày, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Đời sống 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/12-27/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/12-27/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 15h ngày 15/12/2025, 3 con giáp đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau, bội thu cả tài lẫn lộc, vinh hoa phú quý có đủ

Đúng 15h ngày 15/12/2025, 3 con giáp đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau, bội thu cả tài lẫn lộc, vinh hoa phú quý có đủ

3 con giáp 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng' sau ngày 26/12/2025, trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

3 con giáp 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng' sau ngày 26/12/2025, trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

3 con giáp thời tới cản không được, vận trình không cần bon chen tiền bạc tự về sau ngày 25/12/2025

3 con giáp thời tới cản không được, vận trình không cần bon chen tiền bạc tự về sau ngày 25/12/2025