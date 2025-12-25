Sau 00h00 ngày 26/12/2025: 3 con giáp vượng phát quý nhân, đổi đời giàu sang phú quý, cuộc sống ngày một thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 21:09

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau hạnh phúc ngập tràn, sớm thoát cảnh độc thân.

Tuổi Tuất 

Chính quan xuất hiện - một ngày mà tuổi Tuất trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã. Bản mệnh tỏ ra lạc quan và can đảm khi đối mặt với khó khăn, và với vận may dồi dào, mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Lục Hợp hỗ trợ, tiền bạc của tuổi Tuất dồi dào, đây là ngày tốt cho việc thăm hỏi người thân, bạn bè, làm từ thiện, mua xe mới, mua nhà, mua đất hoặc sang nhượng mặt bằng kinh doanh, làm hợp đồng. Bạn đang có lộ trình đúng đắn và kiếm được tiền từ việc rút ra kinh nghiệm sau mỗi lần vấp ngã.

Sau 00h00 ngày 26/12/2025: 3 con giáp vượng phát quý nhân, đổi đời giàu sang phú quý, cuộc sống ngày một thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Sau 00h00 ngày 26/12/2025: 3 con giáp vượng phát quý nhân, đổi đời giàu sang phú quý, cuộc sống ngày một thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, quyết đoạn nhưng đôi khi hơi nóng nảy. Trước đây, bản mệnh phải tự gánh vác nhiều áp lực. Từ nay, tuổi Dần có thể đón vận may mới. Cung tài lộc của bản mệnh rộng mở, cơ hội kiếm tiền tự tìm tới cửa. Những hợp đồng béo bở được ký kết một cách nhanh chóng hoặc một khoản đầu tư trước đó mang lại lợi nhuận tốt. Túi tiền của tuổi Dần trở nên rủng rỉnh. Con giáp này tự tin hơn trong việc mua sắm, chăm chút cho bản thân và gia đình.

Tuổi Dần cũng có đường tình cảm tươi sáng. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, bản mệnh có nội tâm mềm mỏng, luôn mong muốn được yêu thương. Người độc thân có thể kết nối và tìm thấy sự đồng điệu với đối tượng mới quen. Tình yêu đến một cách nồng nhiệt, xua tan lạnh giá của mùa đông, sưởi ấm trái tim của người tuổi Dần.

Nhìn chung, tuổi Dần có nhiều may mắn trong những ngày này. Bản mệnh cần biết trân trọng những gì mình đang có và phải nỗ lực không ngừng để đạt được những điều mình muốn.

Sau 00h00 ngày 26/12/2025: 3 con giáp vượng phát quý nhân, đổi đời giàu sang phú quý, cuộc sống ngày một thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Từ 1/1 đến 30/1/2026, 3 con giáp nhanh chóng giàu có, vận may đỏ chót, tài lộc đến như mưa, lên hương trong nháy mắt

Từ 1/1 đến 30/1/2026, 3 con giáp nhanh chóng giàu có, vận may đỏ chót, tài lộc đến như mưa, lên hương trong nháy mắt

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán cuộc sống vượng phát, tiền về chật nhà, rũ bùn thành đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Chỉ vì một hành động 'lỡ tay' của vợ bầu, chồng suốt 9 tháng 10 ngày sợ đến mức không dám nghĩ tới hai chữ ngoại tình

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Cháu trai đúng là máu mủ nhà nội nhưng con trai tôi lại không phải bố đứa trẻ, mẹ chồng sốc ngất khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cứ nghĩ chồng có quỹ đen nuôi bồ nên tôi lén bòn rút, ngày anh nhắm mắt tôi mới khóc nghẹn khi thấy thứ anh để lại cho mình

Cứ nghĩ chồng có quỹ đen nuôi bồ nên tôi lén bòn rút, ngày anh nhắm mắt tôi mới khóc nghẹn khi thấy thứ anh để lại cho mình

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm vạch trần hành vi phản bội của gã chồng giám đốc

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù sau ngày 26/12/2025

Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù sau ngày 26/12/2025

Thời gian từ 27/12/2025-27/1/2026, 3 con giáp đời sang trang mới, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy, phú quý bất ngờ

Thời gian từ 27/12/2025-27/1/2026, 3 con giáp đời sang trang mới, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy, phú quý bất ngờ

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng 20h thứ Sáu, ngày 26/12/2025, 3 con giáp thắng đậm lãi to, chạm đỉnh cao phú quý, bước sang trang mới, hưởng đủ mọi vinh quang