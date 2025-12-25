3 ngày cuối tuần (26/12-28/12), 3 con giáp này đại phát tài lộc, tiền vào như nước, làm đâu trúng đó, may mắn vẫy gọi

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 20:00

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền tiêu rủng rỉnh, chạm tay vào thành công.

Tuổi Thìn 

Tử vi hàng tháng của 12 con giáp nói rằng, tháng 12/2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong vận trình tài chính của tuổi Thìn. Tháng này mang lại nguồn năng lượng tích cực cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và mở rộng thị trường. Các kế hoạch bị trì hoãn trước đây có thể tái khởi động, hứa hẹn mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho bản mệnh.

Bản mệnh vốn thông minh, linh hoạt và có khả năng phân tích thị trường nhạy bén, giúp phát hiện xu hướng mới, đầu tư đúng lúc và rút vốn hợp lý. Tuổi Thìn dễ dàng đón nhận hợp đồng lớn, mở rộng thị trường ra ngoài phạm vi cũ. Ngoài ra, tuổi Thìn còn được nhiều người tin tưởng, tạo dựng uy tín trong công việc, điều này giúp thu hút thêm cơ hội hợp tác lâu dài.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm trong tháng lại không mấy tốt đẹp. Người đã có đôi dễ nảy sinh tranh cãi do áp lực tiền bạc hoặc vấn đề gia đình. Đây là lúc cả hai cần kiên nhẫn lắng nghe, đặt sự thấu hiểu lên trên cái tôi cá nhân.

3 ngày cuối tuần (26/12-28/12), 3 con giáp này đại phát tài lộc, tiền vào như nước, làm đâu trúng đó, may mắn vẫy gọi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay buồn bã vì công việc không được tốt.

Ngày này tuổi Tỵ vốn dĩ bạn là người cầu toàn, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho một công việc tốt nhất. Thế nhưng kế hoạch không đúng như dự kiến.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công danh đang dần có được vị thế, nhưng kì vọng quá cao dễ làm thất vọng khi có lỗi sai.

Tình cảm: Bạn hãy cảm thông cho người bạn đồng hành, sự san sẻ và thấu hiểu có thể đối phương chưa thực sự hiểu rõ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự kì vọng cao tài chính và việc đặt ra mục tiêu chi tiêu gây cho bạn khá nhiều áp lực.

Sức khoẻ: Thường mất ngủ, dậy sớm làm việc nhiều đầu óc thường căng thẳng.

3 ngày cuối tuần (26/12-28/12), 3 con giáp này đại phát tài lộc, tiền vào như nước, làm đâu trúng đó, may mắn vẫy gọi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Từ nay chính là thời điểm rất tốt đẹp của người tuổi Dậu, tuổi Dậu cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc cũng được cải tiến đáng kể. Các mối quan hệ xã hội tốt đẹp phát huy tác dụng, mang đến cơ hội hợp tác hoặc phát triển mới, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài bền vững.

Tài chính của tuổi Dậu cũng tăng lên đáng kể nhờ những khoản thu từ công việc chính lẫn phụ. Họ còn thắng lớn trong những trò may rủi, những khoản đầu tư bên ngoài. Dòng tiền đến đều, giúp bạn chủ động hơn trong chi tiêu và kế hoạch cá nhân.

Giai đoạn này, tuổi Dậu nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội và không ngại thử sức. Khi biết tận dụng thời điểm thuận lợi, công danh thăng tiến và tiền tài bủa vây sẽ trở thành hiện thực.

3 ngày cuối tuần (26/12-28/12), 3 con giáp này đại phát tài lộc, tiền vào như nước, làm đâu trúng đó, may mắn vẫy gọi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

