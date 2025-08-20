Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Tâm linh - Tử vi 20/08/2025 16:59

3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tốt lành may mắn. Cục diện Lục Hợp che chở giúp bản mệnh đón nhận nhận điều cát lành, làm gì cũng dễ dàng trôi chảy. Người làm kinh doanh có thể tìm được đối tác làm ăn tiềm năng, từ đó nâng cao cơ hội phát triển cho mình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ có được cục diện khá tốt, thanh nhàn, vui vẻ và dễ có được những cuộc trò chuyện vui vẻ. Thậm chí, những cuộc gặp gỡ đó còn giúp bạn có thêm nhiều cơ hội giúp công danh thăng tiến sau này.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ thấy nhiều cơ hội tài chính mở ra trước mắt mình, và điều duy nhất bạn cần làm là thu thập thông tin, tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của mình và chớp lấy thời cơ hái ra tiền. Những rắc rối tài chính của bạn trong thời gian qua sẽ được giải quyết nhanh chóng. 

Chuyện tình cảm hài hòa ổn định. Tuổi Thìn và nửa kia luôn tìm đến nhau mỗi khi có áp lực, căng thẳng. Nhưng đừng quên dành cho nhau cả khoảng thời gian vui vẻ, chia sẻ cả những chuyện tích cực trong ngày.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ phát triển rực rỡ, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Tại nơi làm việc, bạn cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao, nhận được nhiều sự ưu ái từ họ. Nếu bạn gặp vấn đề về tiền bạc cũng sẽ tai qua nạn khỏi, gặp hung hóa cát nhờ sự hỗ trợ của người lớn tuổi. Mọi thứ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và trôi chảy.

Bên cạnh đó, Tam Hợp cho thấy người tuổi Ngọ sẽ có tín hiệu tốt để người độc thân đón nhận lời bày tỏ yêu thương từ người mà bạn đang để ý. Cần chút tế nhị, việc còn lại hãy để cảm xúc lên tiếng.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Tâm sự 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 21/8/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 21/8/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đi công tác xa nhà, đến nửa đêm vừa nghe tiếng gõ cửa, khi nhìn thấy người đối diện thì tim tôi loạn nhịp muốn ly hôn ngay tức khắc

Đi công tác xa nhà, đến nửa đêm vừa nghe tiếng gõ cửa, khi nhìn thấy người đối diện thì tim tôi loạn nhịp muốn ly hôn ngay tức khắc

Tâm sự 42 phút trước
Giận chồng ra khách sạn ngủ, hôm sau vừa mở mắt thì suýt ngất khi thấy bóng dáng của người nằm bên cạnh bên

Giận chồng ra khách sạn ngủ, hôm sau vừa mở mắt thì suýt ngất khi thấy bóng dáng của người nằm bên cạnh bên

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Thấy tờ giấy lạ dưới giường nhà bạn gái, khi nhìn qua thì tôi khựng lại, điếng người khi thấy thông tin trên đó

Thấy tờ giấy lạ dưới giường nhà bạn gái, khi nhìn qua thì tôi khựng lại, điếng người khi thấy thông tin trên đó

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Người yêu cũ muốn tái hợp, tôi chỉ cười khẩy đáp lại một câu khiến anh ta cứng người còn cả hội trường vỗ tay rần rần

Người yêu cũ muốn tái hợp, tôi chỉ cười khẩy đáp lại một câu khiến anh ta cứng người còn cả hội trường vỗ tay rần rần

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đưa bồ đến nhà nghỉ, chồng vừa không có tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Đưa bồ đến nhà nghỉ, chồng vừa không có tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Chồng ngoại tình quỳ gối cầu xin tha thứ, tôi chỉ nói một câu khiến anh ta tái mặt

Chồng ngoại tình quỳ gối cầu xin tha thứ, tôi chỉ nói một câu khiến anh ta tái mặt

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 21/8/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 21/8/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (21/8/2025), 3 con giáp nhận phúc Tổ Tiên, cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (21/8/2025), 3 con giáp nhận phúc Tổ Tiên, cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến

Chúc mừng 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, Tiền Tài thênh thang, gánh lộc mỏi lưng, ước gì có đó, cuộc sống Vinh Hoa Phú Quý không ai bằng trong 9 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, Tiền Tài thênh thang, gánh lộc mỏi lưng, ước gì có đó, cuộc sống Vinh Hoa Phú Quý không ai bằng trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 20/8 đến 30/8 dương lịch, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời, cuộc đời sang trang

Mừng 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 20/8 đến 30/8 dương lịch, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời, cuộc đời sang trang

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/8/2025), 3 con giáp tiền tài tăng vọt không ngừng, công danh chạm đỉnh trong phút chốc, trúng số độc đắc đổi đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/8/2025), 3 con giáp tiền tài tăng vọt không ngừng, công danh chạm đỉnh trong phút chốc, trúng số độc đắc đổi đời