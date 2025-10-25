Từ 1/11-10/12 dương lịch, 3 con giáp may mắn đủ đường, tài lộc vượng phát, tình duyên như ý, cuộc sống viên mãn hanh thông

Bán Hợp ở bên, mọi việc trong ngày với tuổi Ngọ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Bản mệnh dễ dàng có được thành tích trong tay. Các mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác trong ngày cũng tốt đẹp hơn hẳn. Có vẻ như bạn sẽ có được cơ hội hợp tác mới, hãy chớp lấy đừng bỏ lỡ.

Tuy nhiên, hung tinh Kiếp Tài lại cảnh báo con giáp này cẩn hết sức cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc. Ngày này bản mệnh đừng vì bốc đồng mà đưa ra các quyết định liều lĩnh, đầu tư chưa phải là lựa chọn thích hợp trong thời điểm này. Lúc này chỉ cần duy trì các nguồn thu một cách đều đặn đã là một thành công lớn rồi.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, tỉ mỉ và luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống. Từ nay, con giáp này được cát tinh “Thiên Đức” và “Lộc Tồn” chiếu mệnh, mở ra giai đoạn bội thu về tài chính.

Trong công việc, mọi kế hoạch tưởng như đình trệ bỗng được khơi thông, thậm chí có người còn nhận được tin vui thăng chức hoặc hợp đồng giá trị. Những ai làm kinh doanh buôn bán thì hàng hóa bán chạy, lợi nhuận gấp đôi, tiền chảy về đều đặn như nước.

Không chỉ vậy, vận tình cảm của tuổi Dậu cũng nở hoa. Người độc thân có thể gặp được nhân duyên tốt lành qua công việc hoặc mối quan hệ xã giao. Còn người đã có đôi thì giai đoạn này gia đạo yên ấm, cùng nhau san sẻ, thấu hiểu.

Ảnh minh họa: Internet

