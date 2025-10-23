Tử vi 2 tháng cuối cùng năm 2025, 3 con giáp lội ngược dòng, tiến thẳng đến thành công, đếm tiền mệt nghỉ, cuộc đời dư dả

Công việc của tuổi Mão nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, giúp mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng, dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật. Sự điềm tĩnh và khả năng thuyết phục giúp bạn đạt được những thỏa thuận hoặc hợp đồng quan trọng.

Vận trình tài chính khá khởi sắc. Có thể bạn sẽ được hoàn lại một khoản tiền đã quên trước đó, hoặc một cơ hội kinh doanh nhỏ mang lại lợi nhuận tức thì. Nguồn thu ổn định từ công việc chính kết hợp với lộc bất ngờ giúp tài khoản của bạn tăng trưởng. Tuy nhiên, nên quản lý tiền bạc một cách thông minh để duy trì sự ổn định.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, tuổi Dậu đã có dấu hiệu khởi sắc, nhưng phải đến thời điểm này, mọi sự mới thật sự bùng nổ.

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ hoặc bất động sản sẽ thấy cơ hội sinh lời xuất hiện dồn dập. Chỉ cần một quyết định sáng suốt, tiền bạc sẽ đổ về như thác, thậm chí có thể mở rộng quy mô kinh doanh hoặc khởi sự dự án mới với nhiều thuận lợi.

Người tuổi Dậu vốn siêng năng, có trách nhiệm và biết tính toán cẩn trọng. Khi gặp vận đại cát này, họ gặt hái thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra suốt thời gian qua. Gia đạo của tuổi Dậu cũng yên ấm, vợ chồng đồng lòng, con cái ngoan hiền – hậu phương vững chắc giúp họ yên tâm “cất cánh” trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!