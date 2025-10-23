Chồng 'năm lần bảy lượt' gạ gẫm gái lạ, vợ bầu bí đành nuốt nước mắt chấp nhận sống chung với kẻ phản bội

Tâm sự 23/10/2025 22:27

Nhưng vì lỡ bụng mang dạ chửa (trước đó hai người đã yêu nhau 10 tháng và sống chung một thời gian) nên cô không dám làm đơn ly hôn, một phần vì thể trạng yếu, phần khác lại nghĩ đến con cái vừa mới 'đỏ hỏn' sinh ra gia đình đã tan vỡ. Vậy nên, đành ngậm ngùi chịu thiệt thòi.

Dưới đây là câu chuyện thực tế, được một mẹ bầu chia sẻ lại với hy vọng mọi người hãy giúp đỡ và cho cô ấy lời khuyên.

Cô cho biết, mình năm nay 23 tuổi, sau khi vừa tốt nghiệp Đại học, cứ ngỡ rằng đã gặp gỡ được "ý trung nhân" nên quyết định tổ chức đám cưới luôn.

Theo lời kể: "Mình quyết định lấy chồng vào tháng 1 năm nay (tới giờ là được 4 tháng ạ). Hồi mới yêu nhau được 2 tháng chồng dắt về ra mắt gia đình anh ấy ở quê và mình nghĩ anh ấy nghiêm túc".

Nhưng cô gái lại không ngờ rằng, trong thời gian quen mình, chồng cô đã lén lút "5 lần 7 lượt" đi cưa cẩm, "ăn nem ăn chả" ở bên ngoài trong khi cô không hề hay biết.

Nhưng vì lỡ bụng mang dạ chửa (trước đó hai người đã yêu nhau 10 tháng và sống chung một thời gian) nên cô không dám làm đơn ly hôn, một phần vì thể trạng yếu, phần khác lại nghĩ đến con cái vừa mới "đỏ hỏn" sinh ra gia đình đã tan vỡ. Vậy nên, đành ngậm ngùi chịu thiệt thòi.

Mẹ bầu cho hay, từ sau khi kết hôn được 4 tháng đến giờ, cô đã phát hiện chồng nhắn tin cưa cẩm, gạ gẫm nhiều cô gái.

Lần thứ nhất, cũng là lúc dẫn người yêu - nhân vật nữ chính về ra mắt gia đình. Cô gái cho biết: "Chồng dắt về ra mắt gia đình anh ấy ở quê và mình nghĩ anh ấy nghiêm túc nhưng thực ra thời điểm đó anh ấy vẫn nhắn tin tán tỉnh cô gái khác rồi rủ đi biển riêng". Nhưng vì mới yêu nên "mình bỏ qua vì nghĩ rằng có thể mới được một thời gian ngắn người ta cũng chưa hết lòng với mình". 

Chồng 'năm lần bảy lượt' gạ gẫm gái lạ, vợ bầu bí đành nuốt nước mắt chấp nhận sống chung với kẻ phản bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần thứ 2, chỉ là cô vô tình đọc được tin nhắn của chồng với hội bạn thân trong công ty. Nội dung tin nhắn là chồng khoe "tình một đêm" trước khi cưới cô, gửi hình ảnh, đồng thời kèm theo dòng tin nhắn "em này ngon lắm... Không quên được". Lúc này, "máu điên" như dồn tới não, cô đã nói chuyện và hỏi chồng mình cho ra nhẽ. Tuy nhiên, câu trả lời lại rất hời hợt, cho đó "chỉ là một lần vui chơi qua đường, khoe bạn chỉ vì sĩ". Nhưng cô cũng lại bỏ qua, vì cho rằng đó là chuyện quá khứ.

Lần thứ 3, cô thấy chồng nhắn tin "hỏi thăm" bạn cũ khác giới, với những lời lẽ hết sức thân mật và tình ái. Theo cô, "có bạn bè nào mà đêm đêm nhắn tin hỏi han kiểu "em ngủ ngon không", rồi “em mới bị thủy đậu à, anh thương em quá". Rồi suốt ngày tương tác thả tim ảnh cô đó trên Facebook trong khi không bao giờ chủ động tương tác với Facebook của vợ. Tuy nhiên, chồng lại cho đó là bình thường và còn nói cô nghĩ quá lên.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục lần thứ 4, không phải trực tiếp cô gái phát hiện ra, mà chính là bạn gái cũ của chồng đã nhờ người gửi tin hộ, cho biết anh ta vẫn còn thường xuyên liên lạc với cô ấy suốt từ lúc yêu cho đến lúc cưới và nói nhớ nhung tối ngày. Tuy nhiên, khi sự thật phanh phui, cô lại không ngờ "anh ta có 2 cái Zalo. Một cái để nhắn tin cho bố mẹ, gia đình, vợ. Còn một cái chuyên để "chơi bời qua đường với các cô gái khác"".

Cuối cùng, lần gần đây nhất, cô gái đã tâm sự chuyện chồng lăng nhăng với hội bạn thân hay chơi chung, thì biết được, trong nhóm bạn mình, còn một cô gái độc thân, anh chồng cũng không tha. Những tin nhắn tán tỉnh, nói đã "say nắng" cô nàng cũng bị bại lộ.

Mặc dù nhiều người tỏ ý không hiểu tại sao mẹ bầu lại có thể bỏ qua cho chồng nhiều lần đến vậy mà không ly hôn. Cô gái đã tâm sự hoàn cảnh khó khăn của mình: "Mình cũng thấy có lỗi với con, nếu sinh con ra mà bố mẹ lại không ở với nhau thì cũng thiệt thòi cho bé".

Nhưng với cô, bản thân cũng không thể chấp nhận ở cùng một người bản chất tồi như thế này. Sự việc sau này ra sao, tương lai của cô và con cô sẽ thế nào là điều cô gái phải tỉnh táo để đi đến quyết định.

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'lần 2', tôi vội vã hủy hôn vì câu nói gây sốc 'tận óc' của chồng sắp cưới

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'lần 2', tôi vội vã hủy hôn vì câu nói gây sốc 'tận óc' của chồng sắp cưới

Thời gian gần đây, tôi quen một anh đã ly hôn vợ đã 41 tuổi, hơn tôi 8 tuổi, anh làm nhân viên nhà nước và có một con gái 8 tuổi sống cùng mẹ. Tôi nghĩ anh một lần đổ vỡ nên sẽ đồng cảm san sẻ cho nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lộ diện 3 con giáp PHÁT TÀI nhất trong đầu tháng 11/2025, giàu lên bất thình lình, đón lộc trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Lộ diện 3 con giáp PHÁT TÀI nhất trong đầu tháng 11/2025, giàu lên bất thình lình, đón lộc trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Bất ngờ bố mẹ chồng không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu, nguyên nhân đằng sau khiến con dâu 'sốc nặng

Bất ngờ bố mẹ chồng không dám xuất hiện ngày đầy tháng cháu, nguyên nhân đằng sau khiến con dâu 'sốc nặng

Tâm sự 30 phút trước
Hành động lạnh lùng của chồng sau đêm ân ái, đi kèm yêu cầu khiến tôi chết lặng

Hành động lạnh lùng của chồng sau đêm ân ái, đi kèm yêu cầu khiến tôi chết lặng

Tâm sự 38 phút trước
Chồng 'năm lần bảy lượt' gạ gẫm gái lạ, vợ bầu bí đành nuốt nước mắt chấp nhận sống chung với kẻ phản bội

Chồng 'năm lần bảy lượt' gạ gẫm gái lạ, vợ bầu bí đành nuốt nước mắt chấp nhận sống chung với kẻ phản bội

Tâm sự 40 phút trước
Đang hân hoan phát thiệp cưới 'lần 2', tôi vội vã hủy hôn vì câu nói gây sốc 'tận óc' của chồng sắp cưới

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'lần 2', tôi vội vã hủy hôn vì câu nói gây sốc 'tận óc' của chồng sắp cưới

Tâm sự 48 phút trước
Chồng cạn tình đuổi vợ đi nhưng giữ lại con, người vợ chết đứng trước lựa chọn nghiệt ngã

Chồng cạn tình đuổi vợ đi nhưng giữ lại con, người vợ chết đứng trước lựa chọn nghiệt ngã

Tâm sự 58 phút trước
Hàng xóm gợi cảm gõ cửa lúc 2 giờ sáng và làm một việc khiến tôi bàng hoàng suốt đêm

Hàng xóm gợi cảm gõ cửa lúc 2 giờ sáng và làm một việc khiến tôi bàng hoàng suốt đêm

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Cưới vợ xinh đẹp cứ ngỡ đổi đời, ai ngờ hành động gây sốc của cô gần ngày cưới khiến tôi thất vọng tột cùng

Cưới vợ xinh đẹp cứ ngỡ đổi đời, ai ngờ hành động gây sốc của cô gần ngày cưới khiến tôi thất vọng tột cùng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay 24/10, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tha hồ ăn sung mặc sướng

Qua đêm nay 24/10, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tha hồ ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'lần 2', tôi vội vã hủy hôn vì câu nói gây sốc 'tận óc' của chồng sắp cưới

Đang hân hoan phát thiệp cưới 'lần 2', tôi vội vã hủy hôn vì câu nói gây sốc 'tận óc' của chồng sắp cưới

Chồng cạn tình đuổi vợ đi nhưng giữ lại con, người vợ chết đứng trước lựa chọn nghiệt ngã

Chồng cạn tình đuổi vợ đi nhưng giữ lại con, người vợ chết đứng trước lựa chọn nghiệt ngã

Hàng xóm gợi cảm gõ cửa lúc 2 giờ sáng và làm một việc khiến tôi bàng hoàng suốt đêm

Hàng xóm gợi cảm gõ cửa lúc 2 giờ sáng và làm một việc khiến tôi bàng hoàng suốt đêm

Cưới vợ xinh đẹp cứ ngỡ đổi đời, ai ngờ hành động gây sốc của cô gần ngày cưới khiến tôi thất vọng tột cùng

Cưới vợ xinh đẹp cứ ngỡ đổi đời, ai ngờ hành động gây sốc của cô gần ngày cưới khiến tôi thất vọng tột cùng

Nửa đêm ôm con ra ban công, câu nói lén lút của chồng dưới nhà khiến người vợ sốc ngất

Nửa đêm ôm con ra ban công, câu nói lén lút của chồng dưới nhà khiến người vợ sốc ngất

Mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'