Diệp Tử Thành là diễn viên, ca sĩ trẻ người Malaysia, sinh ngày 3/7/2001 tại Shah Alam, bang Selangor.

Trên mạng xã hội mới đây, gia quyến của Diệp Tử Thành thông báo: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo, người anh yêu quý của chúng tôi, Diệp Tử Thành, đã ra đi thanh thản vào ngày 8/12. Cuộc đời anh đã sưởi ấm biết bao người; lòng tốt và sự dịu dàng của anh sẽ được ghi nhớ mãi mãi".

Bài đăng cũng thông báo địa điểm tang lễ, hiếu sự dự kiến diễn ra vào ngày 11/12, an táng tại Nghĩa trang Công viên Tưởng niệm Nirvana, Semenyih, Malaysia.

Anh bắt đầu bước vào lĩnh vực nghệ thuật từ khá sớm và nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình trong sáng và khả năng diễn xuất tự nhiên.

Tên tuổi của anh gắn liền với vai diễn Quả Quả trong bộ phim live-action chuyển thể từ truyện tranh Kokko & May năm 2012. Bộ phim đã giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, đồng thời mở ra cơ hội để anh thử sức ở lĩnh vực ca hát, với một số ca khúc nhạc phim do chính anh thể hiện.

Trong những năm tiếp theo, Diệp Tử Thành tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình tại Malaysia. Dù sự nghiệp không kéo dài quá lâu, anh vẫn để lại dấu ấn như một nghệ sĩ trẻ đa tài, hoạt động tích cực trong giai đoạn 2012 - 2016.

