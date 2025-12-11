'Con trai trùm giải trí Hong Kong' Hướng Tả sợ hãi trong giới giải trí?

Sao quốc tế 11/12/2025 11:00

Hướng Tả gần đây gây chú ý khi ra mắt phim tài liệu Vùng đất tìm chân lý, chia sẻ về hành trình trưởng thành của mình.

Hướng Tả gần đây gây chú ý khi ra mắt phim tài liệu Vùng đất tìm chân lý, chia sẻ về hành trình trưởng thành của mình. Diễn viên rơi nước mắt khi nghĩ về những điều xô bồ trong giới giải trí, điều khiến anh cảm thấy rất áp lực.

"Tôi trưởng thành trong một môi trường vô cùng phức tạp. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong giới giải trí, nên những người phức tạp tôi đều đã gặp. Vì vậy tôi cảm thấy mình không muốn trở nên giống họ. Tôi thấy họ rất đáng sợ, thật sự là như vậy. Con người trở nên phức tạp không phải là điều tốt", Hướng Tả trải lòng.

Một nghệ sĩ khác xuất hiện trong phim tài liệu này là Đinh Chân, khuyên nhủ Hướng Tả: "Khi gặp những chuyện phức tạp, anh phải ráng chịu đựng. Nếu không chịu nổi, thì đừng lăn lộn trong giới này".

'Con trai trùm giải trí Hong Kong' Hướng Tả sợ hãi trong giới giải trí? - Ảnh 1

Trước những đồn đoán cho rằng muốn rút lui khỏi giới giải trí vì không chịu nổi áp lực, Hướng Tả lên tiếng bác bỏ. Con trai trùm giải trí cho biết đã rút ra nhiều bài học từ cuộc trò chuyện với Đinh Chân: "Con người trở nên phức tạp không phải là điều tốt, bảo vệ đứa trẻ 'không muốn lớn lên' trong lòng mình mới là điều quan trọng nhất".

Những chia sẻ của Hướng Tả nhanh chóng gây chú ý, gây bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến đồng cảm với diễn viên, cho rằng những năm qua, anh phải chịu rất nhiều áp lực, điều tiếng từ việc là con trai của trùm giải trí, từ khi sinh ra đã "ngậm thìa vàng".

'Con trai trùm giải trí Hong Kong' Hướng Tả sợ hãi trong giới giải trí? - Ảnh 2

Hướng Tả là một trong hai người con trai của Hướng Hoa Cường và vợ là Trần Lam - hai nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí Hong Kong. Anh được bố mẹ "trải thảm" cho con đường diễn xuất khi làm riêng một bộ phim để ra mắt. Năm 2016, Hướng Tả đóng chính trong Phong thần bảng bên cạnh Lý Liên Kiệt, Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Băng Băng, Lương Gia Huy... Tuy nhiên, phim sau đó thất bại thảm hại.

Hướng Tả còn tham gia nhiều phim khác nhưThần bài Macau 3, Phong Thần Bảng, Huyết Chiến, Đấu danh trạng, Hoắc Nguyên Giáp nhưng sự nghiệp không khởi sắc, chưa được đại chúng đón nhận. Diễn viên từng chia sẻ việc đóng phim nhiều năm nhưng vẫn mãi sống dưới cái bóng của người cha nổi tiếng khiến anh cảm thấy bản thân vô dụng.

Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu?

Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu?

Mới đây, thông tin về mức cát-xê của diễn viên Hoa ngữ đang gây bàn tán. Thù lao diễn viên hiện nay không còn được như ở giai đoạn đỉnh cao 2015 - 2018, thời kỳ “cát-xê trăm triệu tệ” đã chấm dứt.

Từ khóa:   Hướng Tả sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

