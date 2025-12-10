Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò?

Hậu trường 10/12/2025 14:08

Từ việc không vui này của mình, Lê Dương Bảo Lâm tung nội dung rần rần trên khắp mạng xã hội, kêu gọi mọi người mua vé với đủ chiêu từ than vãn, khóc lóc và giới thiệu các khách mời trong chương trình.

Fan meeting sắp tới của Lê Dương Bảo Lâm đang ế vé, chưa bán được 200 vé. Nam diễn viên buộc công khai kêu cứu khán giả trên mạng xã hội.

Theo thông báo, sự kiện gặp gỡ người hâm mộ của Lê Dương Bảo Lâm dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/12. Ban tổ chức thiết kế 12 khu vực ghế ngồi với mức giá dao động từ 900.000-1,6 triệu đồng, đi kèm quyền lợi và vị trí khác nhau.

Danh sách khách mời khủng được công bố bao gồm nhiều tên tuổi đang được yêu thích như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Anh Tú (Voi Bản Đôn), Long Nón Lá, Hà Nhi, Mạc Văn Khoa, Hữu Đằng, cùng với lời nhá hàng về sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ.

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò? - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm cầu cứu vì fan meeting ế vé

Tuy nhiên, tình trạng bán vé của Lê Dương Bảo Lâm không như mong đợi. Sáng 9/12, sau hơn một tuần mở bán, nam nghệ sĩ nói chỉ bán được 149 vé. Hầu hết hạng ghế ở cả hai ngày đều còn trống.

Trước tình hình bán vé ảm đạm, Lê Dương Bảo Lâm liên tục đăng bài cầu cứu khán giả. Anh thậm chí năn nỉ từng fan dưới phần bình luận.

"Tôi nói thẳng luôn. Tôi mở fan meeting do đồng nghiệp 'phông bạt', nói rằng mở vé dễ bán lắm, bán một ngày bằng đi hát một năm. Hỏi ai nói?, Quốc Thiên với Song Luân đó, vừa lòng chưa? Bán một ngày trả nợ một năm thì đúng hơn. Không hề content gì hết, bán được 149 vé trong khi mời 100 khách. Kỳ này chắc vào phòng riêng diễn một kèm một luôn", Lê Dương Bảo Lâm cầu cứu.

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò? - Ảnh 2Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò? - Ảnh 3
Hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm đưa lên Facebook khi than thở ế vé fan meeting

Việc tổ chức fanmeeting bán vé đang trở thành một xu hướng trong giới nghệ sĩ Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng đạt được thành công. Sự kiện của Lê Dương Bảo Lâm cho thấy việc bán vé phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài sức hút của nghệ sĩ và dàn khách mời.

Chất lượng nội dung, trải nghiệm tương tác gần gũi và mức giá vé hợp lý là những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của một fanmeeting. Các nghệ sĩ cần cân nhắc kỹ lưỡng về quy mô và đối tượng người hâm mộ để tránh rủi ro. Hiện tại, sự kiện của Lê Dương Bảo Lâm vẫn còn gần ba tuần nữa mới diễn ra, và nhiều người tin rằng tình hình bán vé có thể sẽ khả quan hơn trong thời gian tới.

Lê Dương Bảo Lâm là Quán quân của chương trình Cười xuyên Việt 2015. Anh được biết đến với biệt danh "Thánh livestream" qua công việc bán hàng trực tuyến. Trong những năm gần đây, tên tuổi của anh ngày càng phổ biến qua việc tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế ăn khách.

