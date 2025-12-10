Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/12/2025 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025 nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, cục diện Tam Hợp mang tới cho người tuổi Tý một ngày cát lành, có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã giao, gặp gỡ quý nhân và thúc đẩy các dự án hợp tác. Tinh thần đồng đội và sự kết nối sẽ là chìa khóa mang lại thành công trong ngày này. 

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng nhờ vào các mối quan hệ xã giao và cơ hội hợp tác kinh doanh. Bản mệnh có thể nhận được lời mời đầu tư hoặc được quý nhân chỉ dẫn phương hướng làm ăn mới. Tuy nhiên, nên cẩn trọng với các quyết định tài chính lớn và tốt nhất chỉ đầu tư vào những lĩnh vực đã nghiên cứu kỹ lưỡng.

Con giáp tuổi Thìn 

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, tuổi Thìn sáng suốt và quyết đoán trong chuyện làm ăn kinh doanh. Cơ hội tài lộc đến gần, con giáp này đã chớp lấy trước khi bị người khác cướp mất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ bận rộn hết việc này đến việc khác trong ngày hôm nay.

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm việc liên quan đến nghệ thuật, truyền thông, giải trí sáng tạo rất thuận lợi. Hãy cố gắng thể hiện ra để mọi người ghi nhớ ưu điểm của bản thân mình, bởi nếu một sản phẩm tốt mà không biết quảng cáo thì cũng giống như bông hoa đẹp trong rừng sâu u tối.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, có quý nhân Tương Hội giúp sức, không có điều gì có thể làm khó được con giáp tuổi Tỵ trong ngày. Các mối quan hệ xã giao cũng trở nên tốt đẹp hơn so với khoảng thời gian trước. Bạn còn có thể nhận được những lời giới thiệu cho các mối hợp tác làm ăn đầy hứa hẹn nữa.  

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Lại thêm Thiên Ấn độ mệnh, chẳng gì có thể cản được bước đường tiến thân của con giáp này. Năng lực được kiểm chứng chính là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa thành công phía trước. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền khi bước qua tháng 11 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

Sao quốc tế 53 phút trước
Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Hậu trường 58 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò?

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò?

Hậu trường 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Đêm nhạc thuộc chuỗi sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” quy tụ dàn ca sĩ, em xinh, anh tài đình đám

Đêm nhạc thuộc chuỗi sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” quy tụ dàn ca sĩ, em xinh, anh tài đình đám

Sức khỏe 1 giờ 35 phút trước
NÓNG: Từ 1/7/2026, phụ nữ sinh con được nghỉ dài hơn, có từ 2 con đẻ được ưu tiên mua nhà

NÓNG: Từ 1/7/2026, phụ nữ sinh con được nghỉ dài hơn, có từ 2 con đẻ được ưu tiên mua nhà

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Bước qua ngày 12/12/2025, 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, vận trình khởi sắc, tài lộc lẫn tình duyên đều nở rộ

Bước qua ngày 12/12/2025, 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, vận trình khởi sắc, tài lộc lẫn tình duyên đều nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu?

Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu?

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Bước qua ngày 12/12/2025, 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, vận trình khởi sắc, tài lộc lẫn tình duyên đều nở rộ

Bước qua ngày 12/12/2025, 3 con giáp càng chăm chỉ càng giàu có, vận trình khởi sắc, tài lộc lẫn tình duyên đều nở rộ

Từ hôm nay đến hết 31/12, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC

Từ hôm nay đến hết 31/12, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang chạm đỉnh, ung dung hưởng LỘC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/12-12/12), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/12-12/12), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước

Trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước

Thần tài trợ mệnh sau ngày 10/12/2025, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Thần tài trợ mệnh sau ngày 10/12/2025, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày