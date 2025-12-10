Dù vậy, tin đồn vẫn chưa dừng lại. Trong video mới đăng tải gần đây, Lý Liên Kiệt tiếp tục phủ nhận các suy đoán, xuất hiện với mặt mộc và tắt toàn bộ filter (bộ lọc ảnh) làm đẹp để chứng minh diện mạo thực. Ông mặc áo thun đen, đeo kính gọng tròn đồng màu.

Tháng 11 vừa qua, Lý Liên Kiệt đăng video được xem là lời phản hồi trực tiếp. Trong clip, ông biểu diễn các động tác võ thuật rồi nhảy xuống hồ bơi. Việc cởi trần cho thấy cơ thể hoàn toàn không có vết sẹo. Ông nói trong video: “Lời người thật đáng sợ. Chúng ta cần có chính kiến và sự tỉnh táo. Đừng để dư luận dẫn dắt. Tôi không quen biết người bị nhắc tới và mong mọi người đừng dùng nỗi bất hạnh của người khác để tạo tin đồn. Hãy sống khỏe mạnh và có tư duy độc lập”.

Không sử dụng filter, gương mặt nam diễn viên vẫn lộ một số dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn quanh mắt, trán và cằm. Tuy nhiên, thần sắc sáng và giọng nói đầy khí lực khiến nhiều khán giả tin rằng sức khỏe của ông đang ổn định.

Ông giải thích: “Đang khỏe mạnh bình thường, sao lại đi thay tim? Rủi ro như vậy có đáng không? Chỉ để trẻ lại? Nếu muốn trẻ hơn, căng da mặt hay chỉnh sửa vi mô chẳng phải đơn giản và phổ biến hơn sao?”.

Lý Liên Kiệt cho biết ông không bao giờ đánh đổi sức khỏe để níu giữ vẻ ngoài. Theo ông, sự trẻ trung đến từ tinh thần thoải mái và lối sống điều độ. “Chỉ cần nhuộm tóc, trang điểm, thêm chút hiệu ứng là đã trẻ ra rồi, đâu có gì phức tạp”, ông nói.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Liên Kiệt nhận thù lao tới 100 triệu NDT (gần 373 tỷ đồng) cho mỗi dự án và từng lọt danh sách siêu giàu toàn cầu năm 2011. Sau năm 2000, ông lấn sân Hollywood với các phim Vũ khí tối thượng 4, Biệt đội đánh thuê, trở thành ngôi sao quốc tế.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Liên Kiệt tuyên bố tạm rút khỏi làng giải trí vì bệnh lý tuyến giáp và chấn thương xương khớp sau nhiều năm đóng phim hành động. Những năm gần đây, ông dành thời gian cho thiền định và hoạt động thiện nguyện. Năm 2023, ông cho biết đã lập di chúc và chuẩn bị hậu sự.

Năm 2024, tài tử phát hành cuốn tự truyện chia sẻ về sự nghiệp, quá trình đối mặt bệnh tật và giai đoạn con gái mắc bệnh tâm lý nặng. Ông cũng tiết lộ từng trải qua thời kỳ trầm cảm và sợ đám đông vì nổi tiếng quá sớm. Hiện tại, ông chọn cuộc sống tĩnh lặng, trân trọng sức khỏe và thời gian bên gia đình.

Theo chia sẻ của Lý Liên Kiệt, toàn bộ tài sản ước tính 250 triệu USD sẽ được ông để lại cho vợ - cựu hoa hậu Lợi Trí. Ông mong muốn một tang lễ giản dị, kín đáo và được rải tro cốt trên biển hoặc núi.