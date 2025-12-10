Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Sao quốc tế 10/12/2025 11:00

Thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt xuất hiện trước công chúng nhiều hơn, khác với lối sống kín tiếng trước đây. Việc ông trẻ trung hơn khiến lan truyền nhiều tin đồn, thậm chí xuất hiện suy đoán rằng ông đã trải qua phẫu thuật, thay tim hay “thay máu” để trẻ hóa.

Tháng 11 vừa qua, Lý Liên Kiệt đăng video được xem là lời phản hồi trực tiếp. Trong clip, ông biểu diễn các động tác võ thuật rồi nhảy xuống hồ bơi. Việc cởi trần cho thấy cơ thể hoàn toàn không có vết sẹo. Ông nói trong video: “Lời người thật đáng sợ. Chúng ta cần có chính kiến và sự tỉnh táo. Đừng để dư luận dẫn dắt. Tôi không quen biết người bị nhắc tới và mong mọi người đừng dùng nỗi bất hạnh của người khác để tạo tin đồn. Hãy sống khỏe mạnh và có tư duy độc lập”.

Dù vậy, tin đồn vẫn chưa dừng lại. Trong video mới đăng tải gần đây, Lý Liên Kiệt tiếp tục phủ nhận các suy đoán, xuất hiện với mặt mộc và tắt toàn bộ filter (bộ lọc ảnh) làm đẹp để chứng minh diện mạo thực. Ông mặc áo thun đen, đeo kính gọng tròn đồng màu.

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu - Ảnh 1

Không sử dụng filter, gương mặt nam diễn viên vẫn lộ một số dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn quanh mắt, trán và cằm. Tuy nhiên, thần sắc sáng và giọng nói đầy khí lực khiến nhiều khán giả tin rằng sức khỏe của ông đang ổn định.

Ông giải thích: “Đang khỏe mạnh bình thường, sao lại đi thay tim? Rủi ro như vậy có đáng không? Chỉ để trẻ lại? Nếu muốn trẻ hơn, căng da mặt hay chỉnh sửa vi mô chẳng phải đơn giản và phổ biến hơn sao?”.

 

Lý Liên Kiệt cho biết ông không bao giờ đánh đổi sức khỏe để níu giữ vẻ ngoài. Theo ông, sự trẻ trung đến từ tinh thần thoải mái và lối sống điều độ. “Chỉ cần nhuộm tóc, trang điểm, thêm chút hiệu ứng là đã trẻ ra rồi, đâu có gì phức tạp”, ông nói.

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu - Ảnh 2

Ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Liên Kiệt nhận thù lao tới 100 triệu NDT (gần 373 tỷ đồng) cho mỗi dự án và từng lọt danh sách siêu giàu toàn cầu năm 2011. Sau năm 2000, ông lấn sân Hollywood với các phim Vũ khí tối thượng 4, Biệt đội đánh thuê, trở thành ngôi sao quốc tế.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Liên Kiệt tuyên bố tạm rút khỏi làng giải trí vì bệnh lý tuyến giáp và chấn thương xương khớp sau nhiều năm đóng phim hành động. Những năm gần đây, ông dành thời gian cho thiền định và hoạt động thiện nguyện. Năm 2023, ông cho biết đã lập di chúc và chuẩn bị hậu sự.

Năm 2024, tài tử phát hành cuốn tự truyện chia sẻ về sự nghiệp, quá trình đối mặt bệnh tật và giai đoạn con gái mắc bệnh tâm lý nặng. Ông cũng tiết lộ từng trải qua thời kỳ trầm cảm và sợ đám đông vì nổi tiếng quá sớm. Hiện tại, ông chọn cuộc sống tĩnh lặng, trân trọng sức khỏe và thời gian bên gia đình.

Theo chia sẻ của Lý Liên Kiệt, toàn bộ tài sản ước tính 250 triệu USD sẽ được ông để lại cho vợ - cựu hoa hậu Lợi Trí. Ông mong muốn một tang lễ giản dị, kín đáo và được rải tro cốt trên biển hoặc núi.

Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng

Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng

Lý Liên Kiệt xuất hiện trên giường bệnh với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Liên Kiệt sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng

Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng

Hé lộ của hồi môn tặng con gái, Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt

Hé lộ của hồi môn tặng con gái, Lý Liên Kiệt bị nói keo kiệt

'Vua võ thuật' Lý Liên Kiệt trở lại đóng phim võ thuật sau 14 năm vắng bóng

'Vua võ thuật' Lý Liên Kiệt trở lại đóng phim võ thuật sau 14 năm vắng bóng

Lý Liên Kiệt và khoản từ thiện 1.200 tỷ đồng chưa bao giờ được sao kê

Lý Liên Kiệt và khoản từ thiện 1.200 tỷ đồng chưa bao giờ được sao kê

Loạt sao Cbiz sự nghiệp 'điêu đứng' vì làm từ thiện: Lý Liên Kiệt bị tố biển thủ tiền quyên góp, từ chối sao kê, Dương Mịch bị tố quỵt tiền

Loạt sao Cbiz sự nghiệp 'điêu đứng' vì làm từ thiện: Lý Liên Kiệt bị tố biển thủ tiền quyên góp, từ chối sao kê, Dương Mịch bị tố quỵt tiền

'Ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt tín ngưỡng Phật giáo nhiều năm là để cứu sống con gái

'Ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt tín ngưỡng Phật giáo nhiều năm là để cứu sống con gái

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/12-12/12), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (11/12-12/12), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

Đời sống 35 phút trước
Nữ đối tượng lột bông tai của bé 5 tuổi đang chơi trước nhà rồi tẩu thoát

Nữ đối tượng lột bông tai của bé 5 tuổi đang chơi trước nhà rồi tẩu thoát

Đời sống 43 phút trước
Loại củ đang vào vụ bổ ngang nhân sâm tổ yến vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Loại củ đang vào vụ bổ ngang nhân sâm tổ yến vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 45 phút trước
Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước

Trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho hai công dân trôi dạt 48 giờ vì cứu người

Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho hai công dân trôi dạt 48 giờ vì cứu người

Xã hội 1 giờ 36 phút trước
Thần tài trợ mệnh sau ngày 10/12/2025, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Thần tài trợ mệnh sau ngày 10/12/2025, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thời gian 6 ngày tới (12/12 - 17/12), 3 con giáp Thần Tài trao vé vàng, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh

Thời gian 6 ngày tới (12/12 - 17/12), 3 con giáp Thần Tài trao vé vàng, gặt vận may - thu lộc trời, tiền bạc không thiếu, giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người sau ngày 10/12/2025

3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người sau ngày 10/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng vàng son, sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim liên tiếp gặp thất bại thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình thế khó khăn

Phim liên tiếp gặp thất bại thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình thế khó khăn

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh sẽ lên sóng dịp năm mới?

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh sẽ lên sóng dịp năm mới?

Ngu Thư Hân gây tranh cãi, bị so sánh với Triệu Lộ Tư sau concert mừng sinh nhật

Ngu Thư Hân gây tranh cãi, bị so sánh với Triệu Lộ Tư sau concert mừng sinh nhật

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng