'Ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt tín ngưỡng Phật giáo nhiều năm là để cứu sống con gái

Sao quốc tế 23/12/2023 14:24

Lý Liên Kiệt đang trong quá trình quảng bá cuốn sách mới mang tên Siêu việt sinh tử ở Đài Loan (Trung Quốc). Trong cuộc phỏng vấn với nhà văn nổi tiếng Sisy Chen, ngôi sao võ thuật tiết lộ lý do tín ngưỡng Phật giáo nhiều năm qua là để cứu sống con gái.

Trang HK01 đưa tin mới đây, Lý Liên Kiệt tiết lộ lý do tín ngưỡng Phật giáo nhiều năm qua là để cứu sống con gái. Ngôi sao Hoắc Nguyên Giáp cho biết con gái út, Jada Lý, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trầm cảm vào năm cô bé 7 tuổi và tình trạng này trở nên nghiêm trọng khi Jada bước sang tuổi 13. Cô luôn có suy nghĩ muốn tự kết thúc sinh mạng.

'Ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt tín ngưỡng Phật giáo nhiều năm là để cứu sống con gái - Ảnh 1

Lý Liên Kiệt chia sẻ, trong đầu Jada như tồn tại hai con người đối chọi nhau: một người muốn sống, người còn lại muốn bỏ cuộc. Tài tử sinh năm 1963 cảm thấy bất lực vì ông không biết giúp đỡ như thế nào nếu con gái không mở lòng. Đồng thời, ông thừa nhận không dành được nhiều thời gian để quan tâm con gái vì công việc bận rộn và ân hận về sự vô tâm đó của mình.

“Khi cháu được 1 tuổi vào năm 2003-2004, tôi gặp phải sóng thần. Sau đó, tôi dồn hết sự tập trung vào phim ảnh và thành lập tổ chức từ thiện One Foundation để chăm sóc xã hội. Vì vậy, tôi đắm mình trong cái gọi là thế giới rộng lớn của bản thân, bận rộn xây dựng nó.

Về cơ bản, vợ tôi là người nuôi dạy con bé... Con bé mắc căn bệnh đó khi mới 7 tuổi nhưng tôi không hề biết chuyện gì xảy ra. Khi tôi biết tin con bé lâm bệnh nặng vào năm 13 tuổi, tôi thấy bất lực. Tôi muốn tìm cơ hội để nói lời xin lỗi con, ‘Nhóc con à, Cha đã sai. Cha dành hết thời gian cho cái tôi của mình mà quên mất con. Cha không biết làm một người cha tốt. Liệu bây giờ cha có thể học lại từ đầu được không? Nếu cha mắc lỗi, hãy nói với cha, cha sẽ chăm chỉ học tập và sửa chữa lỗi lầm’”, Lý Liên Kiệt trải lòng.

Sau đó, Lý Liên Kiệt quyết tâm trở thành bạn bè với Jada, cùng con gái tham gia khóa nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng kéo dài 3 tháng. Điều bất ngờ là tình trạng của Jada được cải thiện.

'Ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt tín ngưỡng Phật giáo nhiều năm là để cứu sống con gái - Ảnh 2'Ngôi sao võ thuật' Lý Liên Kiệt tín ngưỡng Phật giáo nhiều năm là để cứu sống con gái - Ảnh 3

Lý Liên Kiệt cũng cảm ơn sự nỗ lực của con gái trong việc tự cứu lấy mình. “Con bé nói tôi không thể cho rằng Phật giáo thay đổi cuộc đời con bé. Con bé thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau và Phật giáo chỉ là một phần trong đó”, ông nói.

Jada Lý sinh năm 2002, là con gái út của Lý Liên Kiệt và vợ hai, Hoa hậu Lợi Trí. Cô có chị ruột là Jane (SN 2000) cùng hai chị gái cùng cha khác mẹ là Lý Tư (SN 1988) và Lý Đài Mật (SN 1989). Giống như Jane, Jada được hưởng nền giáo dục tiến bộ ở Mỹ. Cô tốt nghiệp trung học vào năm 2021 và đang học đại học tại xứ cờ hoa. Khác với chị gái dịu dàng, nữ tính, Jada theo đuổi hình tượng gợi cảm, năng động.

Trên trang cá nhân, cô thỉnh thoảng chia sẻ những chuyến hành hương, ghé thăm các ngôi chùa Phật giáo cùng cha.

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