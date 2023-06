Lý Liên Kiệt tái ngộ Dương Tử Quỳnh tại Mỹ

Lý Liên Kiệt đã có đôi lời có cánh dành cho bạn diễn xuất sắc của mình.

Theo một số nguồn tin từ báo xứ Trung vừa đăng tải, Lý Liên Kiệt đã đăng bức ảnh chụp cùng nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh trên trang cá nhân. Sao võ thuật gặp lại người bạn cũ sau khi trở về Mỹ. Lý Liên Kiệt cùng con gái út Jada đến bữa tiệc chúc mừng Dương Tử Quỳnh được vinh danh trên tạp chí Time, trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Lý Liên Kiệt và Dương Tử Quỳnh - Ảnh: Internet

Đồng thời nam diễn viên cũng cho biết Dương Tử Quỳnh hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này, cô ấy là người chuyên nghiệp và luôn nỗ lực trong mọi phân cảnh. Với tư cách là đồng nghiệp thân thiết, ngôi sao Hoắc Nguyên Giáp cho biết cảm thấy hạnh phúc và nể phục khi nhìn thấy Dương Tử Quỳnh tiếp tục tỏa sáng trong ngành giải trí.

Lý Liên Kiệt và Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Vua Kungfu", "Nữ hoàng Kungfu" trong giới nghệ thuật châu Á. Họ từng hợp tác trong Thái cực Trương Tam Phong, Hoắc Nguyên Giáp, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Hoa Mộc Lan.

Cả 2 sau nhiều năm gặp lại vẫn vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Dương Tử Quỳnh vẫn có tham vọng lớn với diễn xuất dù đã bước sang tuổi 60. Cô miệt mài hoạt động và là cái tên được nhắm đến đầu tiên cho vai nặng ký ở thị trường phim ảnh Hollywood.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới", "Biểu tượng của điện ảnh châu Á". Hơn 30 năm làm nghề, địa vị của cô đã vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành ngôi sao quốc tế.

Lý Liên Kiệt cũng là ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới, được xem là niềm tự hào của màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm gần đây của nam diễn viên là vai hoàng đế trong Mulan 2021 (Hoa Mộc Lan) do Disney sản xuất. Vì vấn đề sức khỏe và tuổi tác cao, Lý Liên Kiệt hiện đã dừng đóng phim.

