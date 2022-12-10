Lý Liên Kiệt tái ngộ Dương Tử Quỳnh tại Mỹ

Sao quốc tế 10/12/2022 22:00

Lý Liên Kiệt đã có đôi lời có cánh dành cho bạn diễn xuất sắc của mình.

Theo một số nguồn tin từ báo xứ Trung vừa đăng tải, Lý Liên Kiệt đã đăng bức ảnh chụp cùng nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh trên trang cá nhân. Sao võ thuật gặp lại người bạn cũ sau khi trở về Mỹ. Lý Liên Kiệt cùng con gái út Jada đến bữa tiệc chúc mừng Dương Tử Quỳnh được vinh danh trên tạp chí Time, trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Lý Liên Kiệt tái ngộ Dương Tử Quỳnh tại Mỹ - Ảnh 1
Lý Liên Kiệt và Dương Tử Quỳnh - Ảnh: Internet

Đồng thời nam diễn viên cũng cho biết Dương Tử Quỳnh hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này, cô ấy là người chuyên nghiệp và luôn nỗ lực trong mọi phân cảnhVới tư cách là đồng nghiệp thân thiết, ngôi sao Hoắc Nguyên Giáp cho biết cảm thấy hạnh phúc và nể phục khi nhìn thấy Dương Tử Quỳnh tiếp tục tỏa sáng trong ngành giải trí.

Lý Liên Kiệt và Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Vua Kungfu", "Nữ hoàng Kungfu" trong giới nghệ thuật châu Á. Họ từng hợp tác trong Thái cực Trương Tam Phong, Hoắc Nguyên Giáp, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Hoa Mộc Lan.

Lý Liên Kiệt tái ngộ Dương Tử Quỳnh tại Mỹ - Ảnh 2
Cả 2 sau nhiều năm gặp lại vẫn vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Dương Tử Quỳnh vẫn có tham vọng lớn với diễn xuất dù đã bước sang tuổi 60. Cô miệt mài hoạt động và là cái tên được nhắm đến đầu tiên cho vai nặng ký ở thị trường phim ảnh Hollywood.

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới", "Biểu tượng của điện ảnh châu Á". Hơn 30 năm làm nghề, địa vị của cô đã vượt khỏi phạm vi châu Á và trở thành ngôi sao quốc tế.

Lý Liên Kiệt cũng là ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới, được xem là niềm tự hào của màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm gần đây của nam diễn viên là vai hoàng đế trong Mulan 2021 (Hoa Mộc Lan) do Disney sản xuất. Vì vấn đề sức khỏe và tuổi tác cao, Lý Liên Kiệt hiện đã dừng đóng phim.

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu?

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu?

Lý do đằng sau khiến 2 ngôi sao võ thuật không khuyến khích con gái học kungfu nhận được sự đồng cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Liên Kiệt Dương Tử Quỳnh Lý Liên Kiệt và Dương Tử Quỳnh sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu?

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu?

Sao võ thuật Lý Liên Kiệt hiếm hoi xuất hiện công khai sau thời gian 'ở ẩn' vì bệnh tật

Sao võ thuật Lý Liên Kiệt hiếm hoi xuất hiện công khai sau thời gian 'ở ẩn' vì bệnh tật

Dương Tử Quỳnh được vinh danh 'Biểu tượng của năm' trên tạp chí quốc tế

Dương Tử Quỳnh được vinh danh 'Biểu tượng của năm' trên tạp chí quốc tế

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

TOP những lần các mỹ nhân sao Hoa ngữ xuống sắc nghiêm trọng khiến netizen thay phiên nhau 'CHÊ': Triệu Lộ Tư, Dương Mịch liên tục bị nhắc nhở

Điểm mặt những sao hoa ngữ hóa vai 'gái quê' nhưng vẫn giữ thần thái sang chảnh đẹp mê ly: Lưu Diệc Phi xinh bất chấp

Điểm mặt những sao hoa ngữ hóa vai 'gái quê' nhưng vẫn giữ thần thái sang chảnh đẹp mê ly: Lưu Diệc Phi xinh bất chấp

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 15 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 15 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu