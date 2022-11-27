Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu?

Sao quốc tế 27/11/2022 22:20

Lý do đằng sau khiến 2 ngôi sao võ thuật không khuyến khích con gái học kungfu nhận được sự đồng cảm.

Lý Liên KiệtChân Tử Đan là những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất màn ảnh Trung Quốc và vang danh khắp châu Á. Bộ đôi sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ, từng góp mặt trong nhiều phim bom tấn hành động của điện ảnh Hoa ngữ như: Hoàng Phi Hồng 2 (1991), Anh hùng (2002)...

Không chỉ cùng tuổi, cả hai còn là sư huynh đệ cùng theo học võ sư Ngô Bân, cùng có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan còn khiến nhiền fan tiếc nuối khi không định hướng con gái cưng theo sự nghiệp võ thuật của mình.

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu? - Ảnh 1
Lý Liên Kiệt.

Lý Liên Kiệt nổi lên từ vai diễn hòa thượng Giác Viễn trong "Thiếu lâm tự" (1982) vào năm 17 tuổi. Phim thành công vang dội và là bàn đạp để Lý Liên Kiệt đến với điện ảnh và trở thành siêu sao võ thuật, được mệnh danh là "vua kungfu" nhờ khả năng đánh đấm, cùng các thế võ đẹp, lạ, mạnh mẽ đúng chất Thiếu Lâm.

Từ năm 1998, Lý Liên Kiệt tấn công sang thị trường Hollywood, chính thức vươn tầm ngôi sao võ thuật quốc tế trong Vũ khí tối thượng 4, War, The Expendables,... Lần gần đây nhất, sao nam này tham gia đóng phim là trong Hoa Mộc Lan vào năm 2022.

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu? - Ảnh 2

Sự nghiệp vang danh khắp châu Á sau 1 vai diễn và liên tục được vào các dự án lớn, nhiều người cho rằng Lý Liên Kiệt may mắn nhưng sau đó, sao nam này đã phải đánh đổi rất nhiều. Chính Lý Liên Kiệt cũng từng ngậm ngùi thừa nhận: "Cuộc đời đóng phim của tôi rất thăng trầm dù rằng ai nhìn vào cũng nói tôi thành công suôn sẻ. Thú thực, nhiều lúc tôi chỉ mong đóng vai xác chết trong các phim Hong Kong. Thù lao diễn viên quần chúng Hong Kong còn cao hơn tôi rất nhiều”. 

Bản thân anh cũng vì những năm luyện võ mà bệnh tật đầy mình. Lý Liên Kiệt thậm chí còn có chứng chỉ khuyết tật cấp độ 3 quốc gia Trung Quốc - cấp độ thương tật nặng nhất đối với một vận động viên võ thuật. Sau khi mắc bệnh, sức khỏe của Lý Liên Kiệt xuống dốc trầm trọng, khiến vẻ ngoài từng bị ví già nua như ông cụ U90. Vì vậy, anh không muốn các con gái bước theo con đường của mình.

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu? - Ảnh 3
Lý Liên Kiệt và 2 con gái.

Cùng với Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Hơn 30 năm tham gia sự nghiệp điện ảnh, tài tử 59 tuổi đã sở hữu “gia tài” nghệ thuật đồ sộ với những tác phẩm đình đám như: Tinh võ môn, Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, Anh hùng, Thiên cơ biến, Sát phá lang, Họa Bì, Diệp Vấn, Quan Vân Tường… 

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu? - Ảnh 4

Được công chúng đánh giá là ngôi sao biết đánh võ nhất sau huyền thoại Lý Tiểu Long, mỗi lần xuất hiện, Chân Tử Đan đều khiến người xem mãn nhãn, thán phục trước những cú đánh, những pha hành động chân thực, thuyết phục. Chân Tử Đan còn được được truyền thông Trung Quốc xếp hạng 4 trong số 10 ngôi sao võ thuật Trung Hoa nguy hiểm nhất khi thực chiến.

Trong một lần trả lời phỏng vấn với Sohu, Chân Tử Đan bày tỏ anh không mong muốn con gái tập võ giống mình, dù cô bé rất yêu thích võ thuật.

Là 2 ngôi sao võ thuật hàng đầu, nhưng tài sao Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan đều không cho con gái học kungfu? - Ảnh 5
Ngôi sao võ thuật và con gái Chân Tế Như. 

Anh kể khi còn nhỏ, con gái “thường làm các động tác kungfu trước mặt tôi, dù tôi chưa bao giờ dạy cháu”. “Rất khổ cực, mỗi cú đấm là một cuộc chiến thực sự. Tôi không đồng ý cho con gái học võ. Thay vào đó, tôi muốn cháu học một số môn thể thao khác”, ngôi sao điện ảnh Trung Quốc trải lòng.

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Từ khóa:   Lý Liên Kiệt Chân Tử Đan Ngôi sao võ thuật sao Hoa ngữ Cbiz

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