Trong nhiều năm qua, Cổ Thiên Lạc mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa để giữ dáng và ngủ 4 tiếng đồng hồ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Đài Loan mới đây, Cổ Thiên Lạc khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi tiết lộ rằng anh chỉ ăn mỗi ngày một bữa và chỉ ngủ khoảng 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Anh còn cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ hưu, bây giờ nghe nói một số bạn trẻ thích sống theo trào lưu nằm yên mặc kệ sự đời, nhưng tôi thì không, tôi thích làm việc hơn".

Nhắc đến những ngôi sao chăm chỉ nhất của làng giải trí Hoa Ngữ, không thể không kể đến nam tài tử Hong Kong Cổ Thiên Lạc . Gần 30 năm theo đuổi nghiệp diễn, gia tài mà anh sở hữu trong tay phải lên tới hơn 100 các tác phẩm điện ảnh lớn nhỏ cùng 15 bộ phim truyền hình.

Cổ Thiên Lạc còn tiết lộ, để đạt được thân hình chuẩn như kịch bản yêu cầu và theo kịp tiến độ quay, anh đã không ăn gì trong suốt 3 ngày 3 đêm, chỉ uống nước lọc, chạy bộ 8 tiếng mỗi ngày và không ngừng tập thể dục. Nhờ nỗ lực đó mà nam diễn viên đã giảm được 10 kg chỉ sau 3 ngày. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với tinh thần kính nghiệp, hy sinh vì vai diễn của Cổ Thiên Lạc.

Được biết, Cổ Thiên Lạc đã duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hơn 10 năm qua. Mỗi ngày, anh chỉ ăn một bữa, thường nhịn vào bữa tối để giảm lượng tinh bột hấp thụ vào cơ thể. Khi quay phim mệt mỏi, nam diễn viên chỉ uống nước. Đôi lúc, lịch trình quay phim bận rộn khiến anh quên cả ăn. Cũng có khi nhìn thấy mọi người ăn, anh phải tránh đi chỗ khác để không bị kích thích.

Tuy nhiên, tài tử 52 tuổi cũng chia sẻ, phương pháp nhịn ăn này không phù hợp với tất cả mọi người. Để giảm cân hiệu quả và lâu dài, nên tuân thủ chế độ dinh dưỡng theo khuyến nghị của bác sĩ và tập luyện đều đặn.

Cũng trong sự kiện vừa qua, theo chia sẻ của Cổ Thiên Lạc, anh là người thích làm việc, không muốn rảnh rỗi. Những lúc không đóng phim, tài tử thường ở nhà xem phim và suy nghĩ kịch bản, cuộc sống của anh luôn xoay quanh câu chuyện về điện ảnh, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nghỉ hưu và sẽ tiếp tục công việc của mình.

Đề cập đến kế hoạch sắp tới, Cổ Thiên Lạc cho biết anh dự định sẽ khởi quay bộ phim hoạt hình mang tên Thang máy vũ trụ. Anh nói: "Chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ mới để quay, và nó sẽ bay lơ lửng trên không trung! Đó là dự định của tôi". Anh cũng cho hay viết kịch bản là một niềm vui trong quá trình sáng tác, bởi anh cho rằng chỉ cần đó là điều mình thích, mình sẽ có được sự nhiệt huyết.

Cổ Thiên Lạc gia nhập làng giải trí năm 1994, nổi tiếng với nhiều phim của TVB như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian, Thần điêu đại hiệp... Từ thập niên 2000, anh tập trung đóng điện ảnh. Theo Sina, Thiên Lạc là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua.

Từ khi vào nghề, anh chỉ thừa nhận yêu diễn viên Hoàng Kỷ Doanh, từ khi chia tay cô năm 2002, tài tử không công khai bạn gái.

Anh được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Công ty của Cổ Thiên Lạc đầu tư thực hiện nhiều dự án mỗi năm nhằm tạo công ăn việc làm cho nhân viên, trong bối cảnh không ít người phải bỏ nghề đi lái taxi, giao hàng... Tài tử từng nói trên On: "Tôi chỉ muốn làm gì đó cho phim Hong Kong".