Trương Dĩnh Dĩnh chính thức thừa nhận đang sống chung với chồng cũ Từ Hy Viên, tiết lộ tình trạng tồi tệ của bạn trai

Sao quốc tế 25/11/2022 20:11

Cuối cùng Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi cũng quyết định đưa chuyện tình ra ngoài ánh sáng. Thời gian qua, truyền thông đã phát hiện nhiều bằng chứng hẹn hò của cả hai.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh đã đăng trên trang cá nhân của mình dòng chia sẻ về mối quan hệ của cô và chồng cũ của Từ Hy Viên. Theo đó, nữ người mẫu đăng bức ảnh Uông Tiểu Phi đang nằm và tiết lộ bạn trai đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần sau thời gian vướng ồn ào với vợ cũ Từ Hy Viên.

Nữ người mẫu thừa nhận hiện Uông Tiểu Phi suy sụp và tinh thần rất tồi tệ. Trương Dĩnh Dĩnh cho biết thêm cô đã phải kiềm chế cảm xúc của mình khi thấy tinh thần không tốt của bạn trai và không cho anh chạm vào điện thoại di động để xem tin tức cũng như đọc những lời bình luận ác ý của cư dân mạng. Đồng thời, Trương Dĩnh Dĩnh cũng thừa nhận rằng giọng người phụ nữ xuất hiện trong livestream vào đêm qua của Uông Tiểu Phi chính là mình.

Trương Dĩnh Dĩnh chính thức thừa nhận đang sống chung với chồng cũ Từ Hy Viên, tiết lộ tình trạng tồi tệ của bạn trai - Ảnh 1
Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh đang sống chung. Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 1h30 sáng ngày 25/11 Uông Tiểu Phi trong tình trạng say rượu đã mở live trên Weibo. Đáng chú ý, một lúc sau, có tiếng phụ nữ nhắc nhở chồng cũ Đại S trên giường: "Em ở đây mà, em ở đây mà!" sau đó đánh yêu Uông Tiểu Phi. Ít phút sau, Uông Tiểu Phi đã tắt live. Nhanh chóng sau đó, dân mạng nhận ra giọng của người phụ nữ xuất hiện trong livestream chính là Trương Dĩnh Dĩnh. Khi không còn gì để che giấu, cặp đôi quyết định công khai mối quan hệ giữa lúc ồn ào giữa Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đang thu hút sự chú ý.

Trương Dĩnh Dĩnh chính thức thừa nhận đang sống chung với chồng cũ Từ Hy Viên, tiết lộ tình trạng tồi tệ của bạn trai - Ảnh 2

Thời gian qua, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh đã bị chụp ảnh đi du lịch cùng nhau nhiều lần, thế nhưng cả hai vẫn không hề lên tiếng thừa nhận chuyện hẹn hò. Thậm chí trước đó Trương Dĩnh Dĩnh từng vài lần phủ nhận chuyện có quan hệ với nhau dù bị thợ săn ảnh Cát Tư Tề tung bằng chứng Uông Tiểu Phi ngoại tình với cô khi còn sống với Từ Hy Viên. Chính vì cặp đôi phủ nhận hẹn hò nhưng thường xuyên xuất hiện bên nhau khiến cư dân mạng chỉ trích.

Trương Dĩnh Dĩnh chính thức thừa nhận đang sống chung với chồng cũ Từ Hy Viên, tiết lộ tình trạng tồi tệ của bạn trai - Ảnh 3
Trương Dĩnh Dĩnh chính thức thừa nhận đang sống chung với chồng cũ Từ Hy Viên, tiết lộ tình trạng tồi tệ của bạn trai - Ảnh 4

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Trương Dĩnh Dĩnh vốn nhiều điều tiếng, từng bị ví như "máy rút tiền" vì cặp kè đàn ông và bòn rút tiền của họ. Do đó, nhiều khán giả chỉ trích người tình mới của Uông Tiểu Phi là "Tiểu tam". Thậm chí cho rằng cô đến với Uông Tiểu Phi chỉ là lợi dụng tiền bạc, được bao nuôi. Phía Trương Dĩnh Dĩnh phủ nhận, nói kiếm được tiền từ việc đóng phim, tự mua nhà mua xe, không dựa vào ai. Cô tuyên bố sẽ đi kiện những người đưa tin sai sự thật.

Trương Dĩnh Dĩnh chính thức thừa nhận đang sống chung với chồng cũ Từ Hy Viên, tiết lộ tình trạng tồi tệ của bạn trai - Ảnh 5

Trương Dĩnh Dĩnh sinh năm 1994, tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, khoa Biểu diễn. Nữ diễn viên cao 1,72 m, thân hình nóng bỏng. Trương Dĩnh Dĩnh từng đóng các bộ phim Hội chị em, Tân thần thám liên minh, Yêu em là sự sắp đặt tuyệt vời. 

Trương Dĩnh Dĩnh chính thức thừa nhận đang sống chung với chồng cũ Từ Hy Viên, tiết lộ tình trạng tồi tệ của bạn trai - Ảnh 6
Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi thuở còn mặn nồng. Ảnh: Internet

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên ly hôn vào tháng 11/2021. Họ trục trặc và thảo luận về việc chia tay vào tháng 2. Từ Hy Viên đã tái hôn với DJ Koo người Hàn Quốc từ tháng 3. Mới đây khi vướng ồn ào bị vợ cũ tố không chu cấp tiền nuôi con, Uông Tiểu Phi đã phản pháo việc Từ Hy Viên mới là người ngoại tình.

Uông Tiểu Phi tố khi cả hai chưa ly hôn thì Từ Hy Viên đã qua lại với DJ Koo - chồng hiện tại của cô. Không chỉ vậy, Tiểu Phi còn mắng nhiếc DJ Koo không có lòng tự trọng, ngủ trên chiếc đệm mà anh mua cho Từ Hy Viên. Sau đó, nữ minh tinh Vườn sao băng đã mang trả chiếc đệm cho chồng cũ, Tiểu Phi cũng đồng thời tuyên bố kết thúc "cuộc chiến".

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Chỉ vì chiếc đệm ngủ mà Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã thành trò cười trên mạng xã hội.

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