Cùng trốn thuế, Viên Băng Nghiên được cho cơ hội quay lại làng giải trí, dân mạng thấy bất công cho Đặng Luân

Điều đáng nói là trước đó Viên Băng Nghiên bị Cục thuế nêu tên vì dính dáng tới công ty có hành vi trốn thuế. Vì điều này mà nữ diễn viên mất vai nữ phụ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, sự nghiệp bị đóng băng và các clip có sự xuất hiện của cô cũng bị gỡ khỏi mạng xã hội.

Mới đây, netizen Trung phát hiện bộ phim Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn khi chiếu trên đài Quảng Đông vẫn giữ nguyên những đoạn phim của Viên Băng Nghiên .

Gần đây, có tin đồn tác phẩm cổ trang Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính sẽ lên sóng vào tháng 12.

Việc đài truyền hình không cắt bỏ hình ảnh của Viên Băng Nghiên trong Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên không hề bị "phong sát", vẫn có thể quay lại hoạt động, phim mới có thể lên sóng như bình thường.

Trong khi đó, Phạm Băng Băng hay Đặng Luân là những cái tên được đánh giá có thực lực hơn hẳn Viên Băng Nghiên, nhưng lại chịu cảnh "bay màu" sự nghiệp vì trốn thuế. Một người phải ra nước ngoài đóng phim để tiếp tục sự nghiệp, một người chọn cách "ở ẩn", rời bỏ làng giải trí… Điều này càng làm một bộ phân cư dân mạng cảm thấy bất bình.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản bác, cho rằng Viên Băng Nghiên có thể tái xuất là bởi cô nàng không trốn thuế, mà là đóng thuế chậm, khi bị nhắc nhở đã nộp bù đầy đủ và nhanh chóng. Hơn nữa, số thuế mà Viên Băng Nghiên thiếu lúc đó là 160.000 NDT, chỉ bằng "1 góc nhỏ" so với 2 ngôi sao bị "phong sát" phía trên.

Bên cạnh đó, Sina còn cho rằng, Viên Băng Nghiên khôn ngoan khi sớm tháo chạy khỏi công ty vi phạm pháp luật. Đồng thời, nữ diễn viên tránh được việc bị cấm sóng nhờ nhanh chóng nộp đủ số tiền phạt.

Còn có thông tin Đặng Luân dù đã được nhắc nhở nhưng chần chừ không chịu nộp đủ số thuế bị thiếu khiến cơ quan truy thu phải công khai thông tin và xử phạt mạnh tay.

Ngoài ra, Sina phân tích thêm Viên Băng Nghiên đã rút kinh nghiệm từ Đặng Luân. Công ty của Đặng Luân cũng bị phạt vì trốn thuế, nam diễn viên đứng ra xin lỗi trên tài khoản cá nhân và ngay lập tức đánh mất sự nghiệp và trở thành chủ đề nóng với từ khóa "Đặng Luân trốn thuế".

Trong khi đó, Viên Băng Nghiên đã rút khỏi công ty cũ nên chỉ là người liên quan, do đó, chủ đề được bàn luận là "Công ty Viên Băng Nghiên trốn thuế".

Sau đó, Viên Băng Nghiên thừa nhận công ty trốn thuế có liên quan tới mình, song cô chỉ đóng vai trò như một nhân viên bình thường mà không phải người đại diện, chịu trách nhiệm cao nhất.

Do đó, chỉ có văn phòng đại diện của Viên Băng Nghiên gửi lời xin lỗi tới công chúng, còn người đẹp được coi là vô can. Nhờ đó, mức độ phạm tội của Viên Băng Nghiên dường như được giảm so với Đặng Luân, và nữ diễn viên vẫn giữ được sự nghiệp của mình.