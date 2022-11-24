Cùng trốn thuế, Viên Băng Nghiên được cho cơ hội quay lại làng giải trí, dân mạng thấy bất công cho Đặng Luân

Sao quốc tế 24/11/2022 23:11

Việc phim của Viên Băng Nghiên được phép phát sóng khiến nhiều người lên tiếng đòi công bằng cho Đặng Luân đã "bay màu" cũng vì trốn thuế.

Mới đây, netizen Trung phát hiện bộ phim Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn khi chiếu trên đài Quảng Đông vẫn giữ nguyên những đoạn phim của Viên Băng Nghiên

Điều đáng nói là trước đó Viên Băng Nghiên bị Cục thuế nêu tên vì dính dáng tới công ty có hành vi trốn thuế. Vì điều này mà nữ diễn viên mất vai nữ phụ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, sự nghiệp bị đóng băng và các clip có sự xuất hiện của cô cũng bị gỡ khỏi mạng xã hội. 

Cùng trốn thuế, Viên Băng Nghiên được cho cơ hội quay lại làng giải trí, dân mạng thấy bất công cho Đặng Luân - Ảnh 1

Việc đài truyền hình không cắt bỏ hình ảnh của Viên Băng Nghiên trong Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên không hề bị "phong sát", vẫn có thể quay lại hoạt động, phim mới có thể lên sóng như bình thường. 

Gần đây, có tin đồn tác phẩm cổ trang Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính sẽ lên sóng vào tháng 12. 

Trong khi đó, Phạm Băng Băng hay Đặng Luân là những cái tên được đánh giá có thực lực hơn hẳn Viên Băng Nghiên, nhưng lại chịu cảnh "bay màu" sự nghiệp vì trốn thuế. Một người phải ra nước ngoài đóng phim để tiếp tục sự nghiệp, một người chọn cách "ở ẩn", rời bỏ làng giải trí… Điều này càng làm một bộ phân cư dân mạng cảm thấy bất bình.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản bác, cho rằng Viên Băng Nghiên có thể tái xuất là bởi cô nàng không trốn thuế, mà là đóng thuế chậm, khi bị nhắc nhở đã nộp bù đầy đủ và nhanh chóng. Hơn nữa, số thuế mà Viên Băng Nghiên thiếu lúc đó là 160.000 NDT, chỉ bằng "1 góc nhỏ" so với 2 ngôi sao bị "phong sát" phía trên.

Cùng trốn thuế, Viên Băng Nghiên được cho cơ hội quay lại làng giải trí, dân mạng thấy bất công cho Đặng Luân - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Sina còn cho rằng, Viên Băng Nghiên khôn ngoan khi sớm tháo chạy khỏi công ty vi phạm pháp luật. Đồng thời, nữ diễn viên tránh được việc bị cấm sóng nhờ nhanh chóng nộp đủ số tiền phạt.

Còn có thông tin Đặng Luân dù đã được nhắc nhở nhưng chần chừ không chịu nộp đủ số thuế bị thiếu khiến cơ quan truy thu phải công khai thông tin và xử phạt mạnh tay.

Cùng trốn thuế, Viên Băng Nghiên được cho cơ hội quay lại làng giải trí, dân mạng thấy bất công cho Đặng Luân - Ảnh 3

Ngoài ra, Sina phân tích thêm Viên Băng Nghiên đã rút kinh nghiệm từ Đặng Luân. Công ty của Đặng Luân cũng bị phạt vì trốn thuế, nam diễn viên đứng ra xin lỗi trên tài khoản cá nhân và ngay lập tức đánh mất sự nghiệp và trở thành chủ đề nóng với từ khóa "Đặng Luân trốn thuế".

Trong khi đó, Viên Băng Nghiên đã rút khỏi công ty cũ nên chỉ là người liên quan, do đó, chủ đề được bàn luận là "Công ty Viên Băng Nghiên trốn thuế".

Sau đó, Viên Băng Nghiên thừa nhận công ty trốn thuế có liên quan tới mình, song cô chỉ đóng vai trò như một nhân viên bình thường mà không phải người đại diện, chịu trách nhiệm cao nhất.

Do đó, chỉ có văn phòng đại diện của Viên Băng Nghiên gửi lời xin lỗi tới công chúng, còn người đẹp được coi là vô can. Nhờ đó, mức độ phạm tội của Viên Băng Nghiên dường như được giảm so với Đặng Luân, và nữ diễn viên vẫn giữ được sự nghiệp của mình.

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có'

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có'

Phim "Định luật 80/20 của tình yêu" do Dương Mịch - Hứa Khải đóng chính vẫn đang được phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Băng Nghiên Đặng Luân Phạm Băng Băng Viên Băng Nghiên trốn thuế Đặng Luân trốn thuế

TIN LIÊN QUAN

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có'

Cảnh quay đụng chạm thân mật với mỹ nam khiến Dương Mịch ngượng 'chưa từng có'

Hết mang tiếng ăn bám vợ, chồng mới Từ Hy Viên lại bị bóc phốt nhiều thói xấu gây ngỡ ngàng

Hết mang tiếng ăn bám vợ, chồng mới Từ Hy Viên lại bị bóc phốt nhiều thói xấu gây ngỡ ngàng

Tài tử nổi tiếng Hong Kong kết hôn ở tuổi 61, cùng bạn đời đi du lịch nhiều nơi tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều

Tài tử nổi tiếng Hong Kong kết hôn ở tuổi 61, cùng bạn đời đi du lịch nhiều nơi tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều

'Nữ hoàng phim bi' Hoa ngữ hy sinh sự nghiệp vì chồng, nhưng cái kết lại đẫm nước mắt như chính vai diễn

'Nữ hoàng phim bi' Hoa ngữ hy sinh sự nghiệp vì chồng, nhưng cái kết lại đẫm nước mắt như chính vai diễn

Từ Hy Đệ ngoại tình có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, chị gái Từ Hy Viên bỏ ra số tiền lớn để 'bịt miệng' em rể?

Từ Hy Đệ ngoại tình có nguy cơ mất trắng sự nghiệp, chị gái Từ Hy Viên bỏ ra số tiền lớn để 'bịt miệng' em rể?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ