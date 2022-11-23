Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều

Sao quốc tế 23/11/2022 21:05

Trương Mạn Ngọc có tên tuổi, danh vọng nghề nghiệp song lại trải qua hơn chục mối tình. Cô sống khép kín, một mình từ nhiều năm nay.

Theo trang On, hôm 22/11, diễn viên 58 tuổi khiến nhiều fan bất ngờ khi sử dụng Douyin (Tiktok bản nội địa Trung Quốc). Mạn Ngọc cho biết mỗi ngày trôi qua vui vẻ. Gần đây, cô dọn dẹp các file trong máy tính, phát hiện có nhiều video cũ.

Nữ diễn viên viết cảm thấy xúc động, bồi hồi: "Xem những đoạn phim đó, tôi chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh. Tôi thấy có chút lạ lẫm khi nhìn bản thân gần 20 năm trước. Cuộc sống khi đó và trải nghiệm hiện tại của tôi rất khác biệt".

Nữ diễn viên nhận ra "hóa ra quãng thời gian đó tôi cũng rất vui, cuộc sống phong phú". Mạn Ngọc lập tài khoản mạng xã hội để chia sẻ với fan về công việc, cuộc sống của cô.

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều - Ảnh 1
"Nữ thần sắc đẹp" Hong Kong sống một mình, không chồng con ở tuổi U60. Ảnh: Internet

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964 tại Hong Kong (Trung Quốc). Từ nhỏ, cô cùng gia đình di dân sang Anh sinh sống và làm việc. Nữ diễn viên trải qua tuổi thơ tự lập khi được bố mẹ gửi học tại trường dòng nội trú. Tuổi 19, Mạn Ngọc trở về Hong Kong sinh sống mang theo hoài bão trở thành diễn viên nổi tiếng. 

Truyền thông Hoa ngữ những năm 90 xếp Trương Mạn Ngọc vào danh sách những nữ thần nhan sắc, mỹ nhân tài hoa của làng giải trí. Các bộ phim gắn với tên tuổi của Trương Mạn Ngọc gồm Tân Long Môn khách sạn, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Anh hùng, Nguyễn Linh Ngọc, Tâm trạng khi yêu, Điềm mật mật, Clean...

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều - Ảnh 2
Trương Mạn Ngọc từng là một trong những nữ thần nhan sắc, mỹ nhân tài hoa của làng giải trí Hồng Kông. Ảnh: Internet

Trương Mạn Ngọc được đánh giá là nghệ sĩ tài năng khi sở hữu năng lực diễn xuất bẩm sinh, hóa thân các vai diễn đa dạng. Cô cũng là nữ diễn viên châu Á đầu tiên nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc của LHP Cannes. Trương Mạn Ngọc cũng sở hữu 5 giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc của Điện ảnh Hồng Kông và 4 giải Kim Mã dành cho Nữ diễn viên xuất sắc. 

Trương Mạn Ngọc đẹp, mang dáng vẻ gợi cảm của một người phụ nữ chịu ảnh hưởng 2 nền văn hóa Đông – Tây. Cũng chính điều ấy giúp cô có được sự theo đuổi của nhiều người đàn ông thời ấy. 

Thời xuân sắc, cô yêu và trải qua một cuộc hôn nhân với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas năm 1998 nhưng ly dị năm 2001. Tuy nhiên, theo nhiều người, cô có những mối tình không đếm xuể với số lượng hơn chục. 

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều - Ảnh 3

Tuổi trẻ xuân sắc, danh tiếng, được nhiều người săn đón, tuổi xế chiều của Mạn Ngọc có phần lẻ loi khi sống một mình nhiều năm qua. Theo hàng xóm của nữ diễn viên, sống một mình trong căn hộ, không có nhiều bạn bè và người thân. Cô mỗi ngày dẫn chó đi dạo xung quanh và luôn đeo khẩu trang để tránh sự chú ý. Khi nhiều người nhận ra Mạn Ngọc là người nổi tiếng, chủ động đến bắt chuyện, hỏi han nhưng đáp lại là thái độ lạnh lùng từ nữ diễn viên.

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều - Ảnh 4

Trương Mạn Ngọc những năm gần đây có đời sống thu mình từ sau tuyến bố tạm rút lui khỏi showbiz. Khác với hình tượng “ngọc nữ” được cô xây dựng thời trẻ, nữ diễn viên trở nên nổi loạn cả trong ăn mặc lẫn lối sống tuổi xế chiều. Từng là minh tinh hàng đầu với thu nhập ở cả ba lĩnh vực truyền hình, điện ảnh lẫn âm nhạc, Trương Mạn Ngọc có khối tài sản không nhỏ sau nhiều năm trong nghề. Tuy nhiên, những mối tình chớp nhoáng với người yêu trẻ tuổi cùng thói quen đánh bạc đã khiến số tiền cô kiếm được thâm hụt đi nhiều.

Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều - Ảnh 5
Từng là 'nữ thần sắc đẹp' Hong Kong được nhiều đàn ông theo đuổi, Trương Mạn Ngọc hiện tại tàn tạ, sống cô độc ở tuổi xế chiều - Ảnh 6
Mỹ nhân một thời hiện sống kín tiếng. Ảnh: Internet

Nữ minh tinh một thời tâm sự, hiện tại, cô không đóng phim nhưng bận rộn với những kế hoạch riêng như tập nhạc, tập gym, học cách làm nến, xà phòng thân thiện môi trường để tặng bạn bè. Cô hài lòng với cuộc sống kín tiếng, được làm những điều mình thích và không còn muốn theo đuổi ánh hào quang của làng giải trí. 

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