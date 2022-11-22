Mỹ nhân 25 tuổi được mệnh danh là 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 22/11/2022 23:13

Điền Hi Vi, nữ chính phim "Khanh khanh nhật thường" sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo, được khán giả đặt biệt danh là "búp bê".

Thời điểm trước khi ra mắt, Khanh khanh nhật thường không phải là một cái tên nhận được quá nhiều sự kỳ vọng. Thế nhưng vào lúc này, bộ phim đang tạo ra cơn sốt lớn.

Nội dung nhẹ nhàng, hài hước và đậm chất giải trí là một trong những nguyên nhân chính giúp Khanh khanh nhật thường chiếm được cảm tình từ các khán giả. Thế nhưng bên cạnh đó, còn một lý do khác khiến các mọt phim không thể rời mắt khỏi bộ phim, đó là vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu của nữ chính Điền Hi Vi.

Mỹ nhân 25 tuổi được mệnh danh là 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1
Mỹ nhân 25 tuổi được mệnh danh là 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2

Mỹ nhân sinh năm 1997 vào vai Lý Vi, một cô gái xinh đẹp nhưng ham ăn, ham chơi đến từ Tế Xuyên - vùng đất với tư trưởng nam nữ bình quyền. Không may, cô lại phải kết hôn và trở thành trắc phu nhân (vợ lẽ) của Doãn Tranh, lục thiếu chủ Tân Xuyên - một nơi đầy tư tưởng phong kiến. Dẫu vậy, Doãn Tranh lại không phải là một nam nhân giống như trong tưởng tượng ban đầu của cô. Và khi mà hai người sớm tối bên nhau, họ đã dần nảy sinh tình cảm.

Mỹ nhân 25 tuổi được mệnh danh là 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3
Mỹ nhân 25 tuổi được mệnh danh là 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 4

Nhờ dự án hợp tác cùng Bạch Kính Đình, Điền Hi Vi mới có thể đến gần hơn với các khán giả. Thế nhưng có lẽ với các nhà sản xuất, họ đã sớm để mắt tới nữ diễn viên trẻ này bởi cô sở hữu nhan sắc rất nổi bật. Nữ diễn viên tích góp danh tiếng thông qua các dự án phim như Đợi em trong tháng năm đằng đẵng, Cẩm Tú Nam Ca, Sủng vật thiếu tướng quân của ta, Nhân duyên đại nhân xin dừng bước. 

Mỹ nhân 25 tuổi được mệnh danh là 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 5

Điền Hi Vi sinh ra và lớn lên tại Trùng Khánh - một thành phố du lịch lớn của Trung Quốc. Đến năm 2016, cô vượt qua bài thi năng khiếu và nhập học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải chuyên ngành diễn xuất. Cô sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, lùm đồng điếu duyên dáng cùng nụ cười rạng rỡ đầy thu hút, giống hình tượng "em gái nhà bên". Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của Điền Hi Vi được đánh giá là phù hợp với cả dòng phim hiện đại lẫn cổ trang.

Mỹ nhân 25 tuổi được mệnh danh là 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 6
Mỹ nhân 25 tuổi được mệnh danh là 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 7

Hồi tháng 5, mỹ nhân 25 tuổi đóng vai chính Lý Ngọc Hồ trong phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý phiên bản mới. Vai diễn của cô là con gái nhà võ, tính cách khảng khái, không ưa đọc sách, nữ công nhưng vì lên nhầm kiệu hoa mà trở thành con dâu gia đình thư hương. Đây là vai diễn để đời của nữ diễn viên Huỳnh Dịch.

Các nhân vật trong phim cổ trang Điền Hi Vi thể hiện có điểm chung là ngoại hình xinh xắn, tính cách ngây thơ, thẳng thắn, thường xuyên lo chuyện bao đồng nên dễ gặp rắc rối, tạo ra các tình huống gây cười cho khán giả. Cô được đạo diễn Vu Chính khen diễn tốt, nối gót Triệu Lộ Tư - người cũng được khán giả đặt biệt danh "búp bê cổ trang".

Mỹ nhân 25 tuổi được mệnh danh là 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 8

Hiện tại, Điền Hi Vi mới chỉ được giao vai nữ chính trong các dự án chiếu trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, với thành tích của phim Khanh khanh nhật thường, Điền Hi Vi có thể nhận được những dự án tốt hơn. Theo Sina, Điền Hi Vi có tiềm năng phát triển mạnh nhờ sự lăng xê của quản lý giỏi Công Ngọc Hàm, từng hỗ trợ Đặng Luân, Lý Thấm...

Mỹ nhân 25 tuổi được mệnh danh là 'búp bê cổ trang' thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 9

Hiện tại cô đang trong quá trình ghi hình bộ phim đề tài nông thôn yên bình mang tên Điền canh kỷ, hợp tác với Tăng Thuấn Hy. Loại phim này có nội dung hài hước, nhẹ nhàng, là thế mạnh của Điền Hi Vi, nhiều người hi vọng nữ diễn viên tiếp tục khẳng định tên tuổi trong dự án mới.

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