Thái độ bất ngờ của mẹ Uông Tiểu Phi trước tin đồn dâu cũ muốn đổi họ cháu nội

Sao quốc tế 21/11/2022 23:18

Bà Trương Lan nói không ngại việc hai cháu nội đổi họ. Thái độ điềm tĩnh của mẹ Uông Tiểu Phi khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp của bà Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi, khi một số cư dân mạng đã đề cập rằng chồng mới của Từ Hy Viên rất thân thiết với hai cháu nội. Đồng thời hỏi về vấn đề có thông tin Từ Hy Viên muốn đổi họ hai con theo họ của chồng mới người Hàn. Một số bình luận nhắc nhở nữ doanh nhân phải cẩn thận, nếu DJ Koo và Từ Hy Viên mang con đến sống ở Hàn Quốc, sẽ rất rắc rối.

Thế nhưng, mẹ Uông Tiểu Phi không những không lo lắng mà còn ủng hộ các cháu của mình nhận DJ Koo là cha của chúng. Và bà cũng không ngại việc các cháu nội của mình đổi họ. Bà Trương Lan nói rằng: "Họ và tên có thể thay đổi, nhưng dòng máu và xương thịt trong người không thể thể thay đổi. Không quan trọng bạn nhận ai là cha, quan trọng vẫn là tình cảm. Máu mủ huyết thống thì mãi không thể xóa hay thay thế được. Các cháu là con của Uông Tiểu Phi, thì vĩnh viễn vẫn là con cháu nhà họ Uông".

Thái độ bất ngờ của mẹ Uông Tiểu Phi trước tin đồn dâu cũ muốn đổi họ cháu nội - Ảnh 1
Mẹ Uông Tiểu Phi tỏ ra bình thản trước tin đồn Từ Hy Viên muốn thay đổi họ của hai cháu nội. Ảnh: Internet

Mối quan hệ của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đang trở nên căng thẳng, khi mới đây nữ diễn viên Vườn sao băng đã nộp đơn khởi kiện chồng cũ. Theo đó, nữ diễn viên Vườn sao băng cho biết Uông Tiểu Phi đã không thực hiện các thỏa thuận hôn nhân và ngừng thanh toán chi phí sinh hoạt cho các con của cô từ tháng 3. Hiện tại, số tiền này đã tích cóp lên tới 5 triệu Đài tệ (160.000 USD). Với nhiều bằng chứng rõ ràng, hiện tại, một số tài sản của Uông Tiểu Phi tại Đài Loan sẽ bị tịch thu.

Thái độ bất ngờ của mẹ Uông Tiểu Phi trước tin đồn dâu cũ muốn đổi họ cháu nội - Ảnh 2
Từ Hy Viên kiện chồng cũ vì vi phạm thỏa thuận nuôi con hậu ly hôn. Ảnh: Weibo

Theo ETtoday, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên (Đại S) ly hôn vào cuối năm 2021. Hai người đạt được thỏa thuận mỗi tháng Uông Tiểu Phi sẽ gửi Từ Hy Viên khoảng 100.000 NDT (hơn 3.000 USD) để nuôi dưỡng hai con.

Tuy nhiên, từ tháng 3, sau khi Từ Hy Viên tái hôn với DJ Hàn Quốc Koo Jun Yup, Uông Tiểu Phi cắt nguồn trợ cấp. Theo ETtoday, Uông Tiểu Phi cho rằng vợ cũ lấy tiền của anh để trang trải cuộc sống với chồng mới. Ngoài ra, doanh nhân Bắc Kinh cho biết vì tình hình dịch bệnh khó khăn nên anh không thể gửi tiền sang Đài Loan cho vợ con, không phải cố ý khất nợ.

Nhưng lời giải thích của Uông Tiểu Phi không được phía Đại S chấp thuận. Cô yêu cầu chồng cũ thực hiện đúng cam kết khi ly hôn. Hiện tại, Uông Tiểu Phi có một số bất động sản tại Đài Loan, trong đó có S Hotel. Nếu doanh nhân họ Uông không thể trả nợ cho Đại S, khách sạn có thể được mang đi bán đấu giá.

Thái độ bất ngờ của mẹ Uông Tiểu Phi trước tin đồn dâu cũ muốn đổi họ cháu nội - Ảnh 3
Vụ kiện tụng của nữ diễn viên "Vườn sao băng" và chồng cũ đang nhận được sự quan tâm. Ảnh: Internet

Trước đó, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, sau khi Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi tuyên bố ly hôn vào tháng 11/2021, mối quan hệ vợ chồng chấm dứt, tài sản chung đứng tên vợ chồng đã được phân định rạch ròi. Mặc dù hai người không còn liên lạc, giữa họ còn chung hai đứa trẻ. Trên sóng livestream, Uông Tiểu Phi nhiều lần nói thương nhớ, thậm chí khóc vì nhớ con. 

Thái độ bất ngờ của mẹ Uông Tiểu Phi trước tin đồn dâu cũ muốn đổi họ cháu nội - Ảnh 4
Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo. Ảnh: Internet

Từ Hy Viên hiện sống với chồng mới. Cô và DJ Koo bất ngờ thông báo kết hôn hôm 8/3, sau khi nối lại quan hệ từ năm ngoái. Mối tình của họ gây ồn ào trên truyền thông suốt từ đầu năm tới nay.

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