Nàng Á hậu 'một bước sang trang' nhờ lấy Chủ tịch TVB, liệu cuộc sống hôn nhân có như mơ?

Sao quốc tế 20/11/2022 23:03

Cuộc đời của Trần Chỉ Dư bước sang một chương mới sau khi cưới Chủ tịch TVB - đại gia Hứa Đào. Hôn nhân của cô nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin nữ người mẫu Trần Chỉ Dư đăng tải ảnh trong tiệc sinh nhật đón tuổi 49. Đây là lần hiếm hoi á hậu Macau chia sẻ ảnh cá nhân liên quan đến cuộc sống riêng tư kể từ khi kết hôn với Chủ tịch TVB Hứa Đào 2 năm trước.

Nàng Á hậu 'một bước sang trang' nhờ lấy Chủ tịch TVB, liệu cuộc sống hôn nhân có như mơ? - Ảnh 1
Trần Chỉ Dư đón sinh nhật tuổi 49. Ảnh: Internet

Theo đó, cuộc sống hôn nhân của Trần Chỉ Dư và Hứa Đào khá kín đáo. Cặp đôi không khoe nhiều về bản thân. Trần Chỉ Dư cũng không xuất hiện nhiều trước truyền thông và đặc biệt không đồng hành cùng chồng tại các sự kiện giải trí dù cô là phu nhân chủ tịch.

Được biết, sau khi cưới, Trần Chỉ Dư chỉ vun vén cho gia đình. Cô muốn để Hứa Đào yên tâm và tập trung kinh doanh, điều hành TVB. Ngoài ra, nàng Á hậu có lối sống rất giản dị và tiết kiệm. Cô không bao giờ khoe khoang về sự giàu có của gia đình.

Trên trang cá nhân, Trần Chỉ Dư thường xuyên đăng tải kinh nghiệm nấu nướng, chơi thể thao và chăm thú cưng. Thỉnh thoảng, nàng hậu gặp gỡ bạn bè trong ngành giải trí. Tuy nhiên, họ không đăng tải ảnh nhiều trên mạng xã hội.

Nàng Á hậu 'một bước sang trang' nhờ lấy Chủ tịch TVB, liệu cuộc sống hôn nhân có như mơ? - Ảnh 2
Trần Chỉ Dư và Chủ tịch TVB có cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Ảnh: Internet

Hứa Đào và Trần Chỉ Dư đăng ký kết hôn vào tháng 8/2020. Họ không tổ chức đám cưới. Cả hai hẹn hò hơn 3 năm mới đi đến hôn nhân.

Trong thời gian yêu đương, họ giữ kín mối quan hệ. Trần Chỉ Dư luôn khiêm tốn khi nói về bạn trai. Cô cho biết người yêu làm việc trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và trượt tuyết giỏi nhưng từ chối tiết lộ danh tính.

Đến khi cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc Trần Chỉ Dư đi chơi với Hứa Đào ở vịnh Repulse, công chúng mới biết người tình giấu mặt của á hậu là Chủ tịch TVB.

Việc Trần Chỉ Dư kết hôn với Hứa Đào khiến giới giải trí xôn xao một thời gian, truyền thông nói đây là cơ hội để đời Trần Chỉ Dư sang trang. Người đẹp 49 tuổi từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ 10 năm trước, chưa con cái. Chồng cũ của cô là diễn viên Bành Văn Kiên, từng đóng Thư kiếm ân cừu lục. Hai người sống với nhau 3 năm thì chia tay. Sự nghiệp của Trần Chỉ Dư nhiều năm lẹt đẹt, bản thân cô không gây dựng được tên tuổi tại Hong Kong. Vì thế, truyền thông Hong Kong nói từ ngày cô được làm phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị TVB, vị thế đã khác. 

Nàng Á hậu 'một bước sang trang' nhờ lấy Chủ tịch TVB, liệu cuộc sống hôn nhân có như mơ? - Ảnh 3
Hình ảnh hiếm hoi của Trần Chỉ Dư bên Hứa Đào. Ảnh: Internet

Trần Chỉ Dư tên thật là Trần Phái Gia. Năm 1993, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Macau và giành giải Á hậu cùng giải ứng xử. Năm 2004, cô tham gia thi Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc. Cao 175 cm, cô từng được đánh giá là một trong những người mẫu hàng đầu Hong Kong. Cô từng đóng phim Châu Quang Bảo Khí cùng tài tử Trần Hào. 

Hứa Đào 50 tuổi, nhậm chức Chủ tịch hội đồng quản trị TVB vào tháng 4/2020. Anh tốt nghiệp học viện danh giá bậc nhất xứ Hương Cảng Wah Yan College, có bằng thạc sĩ Kỹ thuật Điện của Đại học Cornell, Mỹ. Trước khi đảm nhiệm chức vụ cấp cao của đài TVB, Hứa từng có thời gian dài sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

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