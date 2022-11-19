'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà muốn làm họa sĩ đường phố

Sao quốc tế 19/11/2022 17:33

Ở độ tuổi U70, Lâm Thanh Hà hiện có cuộc sống viên mãn và giàu có đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, nữ minh tinh màn bạc Lâm Thanh Hà đã đến Đài Loan để tham dự buổi khai trương một cửa hàng thời trang cao cấp tại Đài Bắc. Cô xuất hiện với chiếc đầm xòe xẻ ngực màu đỏ tía, đeo găng tay dài màu đen cùng với bộ trang sức mang thương hiệu Cartier nổi tiếng của Pháp trị giá hàng chục triệu USD.

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Sắc vóc trẻ trung của Lâm Thanh Hà ở tuổi gần 70. Ảnh: Internet

Những hình ảnh mới của Lâm Thanh Hà thu hút hàng nghìn bình luận trên Weibo. Nhiều người cho biết ấn tượng với vẻ tươi vui, phong thái tự tin của diễn viên. Lần hiếm hoi Lâm Thanh Hà dự sự kiện giải trí, kể từ khi ngừng đóng phim giữa thập niên 1990.

Theo Ettoday, tại buổi lễ, khi được MC hỏi về dự định quay lại đóng phim, Lâm Thanh Hà đáp chưa từng nghĩ đến tái xuất. "Mỗi giai đoạn, tôi chuyên tâm những việc khác nhau. Trước 40 tuổi tôi đóng phim, đến 40 tuổi thì kết hôn, từ 50 tuổi bắt đầu viết văn", nghệ sĩ nói. Bà tiết lộ sắp phát hành cuốn sách thứ tư.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, nữ diễn viên "Đông phương bất bại" cho biết cô có một nguyện vọng nho nhỏ là đến thủ đô Paris của nước Pháp làm họa sĩ đường phố để vẽ chân dung những người qua đường, cô cũng muốn làm từ thiện và hát Kinh kịch.

'Mỹ nhân 50 năm có một' Lâm Thanh Hà muốn làm họa sĩ đường phố - Ảnh 2

Lâm Thanh Hà đón tuổi 68 hôm 4/11, bà cho biết gần đây rất hạnh phúc khi nhận bằng Tiến sĩ danh dự ở Đại học Hong Kong, chồng và các con đều chúc mừng và vui lây với bà. Vinh dự này làm Lâm Thanh Hà thấy cần nỗ lực hơn để nâng cao năng lực bản thân, tiến bộ hơn về mọi mặt nhằm không phụ lại sự khích lệ của đại học. Nghệ sĩ cho biết bà thích nhất bản thân ở hiện tại vì vui vẻ, yêu đời, học được cách chấp nhận sự thiếu sót của bản thân.

Lâm Thanh Hà là tên tuổi hàng đầu làng phim Hoa ngữ, bà đóng chính nhiều tác phẩm kinh điển như Cuồn cuộn hồng trần, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Bạch phát ma nữ truyện, Lộc Đỉnh Ký... Diễn viên kết hôn với doanh nhân Hình Lý Nguyên năm 1994, từ đó thôi đóng phim. Theo thống kê của Forbes năm 2022, ông Hình sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD.

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