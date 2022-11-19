Mới đây, mạng xã hội Weibo Trung Quốc đang tràn ngập sự chỉ trích đến từ người hâm mộ của người đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba . Vấn đề nghiêm trọng đến mức đã leo thẳng lên top hotsearch, với yêu cầu các "tay săn ảnh" hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ.

Điều gây tranh cãi đó là thời gian cô nàng đi ra ngoài đã là muộn, nên việc bị theo dõi và chụp trộm như này rất đáng sợ, ảnh hưởng tới tinh thần của người đẹp.

Cụ thể, hình ảnh về Địch Lệ Nhiệt Ba ăn mặc giản dị, đội mũ lưỡi trai đi dạo trên phố đã được phóng viên mạng đăng tải. Nữ diễn viên đã ghé qua 1 tiệm tạp hóa, mua vài món đò sau đó thong thả ra về.

Người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba kịch liệt lên án hành động xâm phạm đời tư cá nhân của nữ diễn viên, yêu cầu ngừng các theo dõi, chụp trộm đời tư nghệ sĩ.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện được xem là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí Hoa ngữ. Cô gái sinh năm 1992 hiện là một trong những nữ diễn viên 9X nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc cùng với Triệu Lệ Dĩnh, Trịnh Sảng, Dương Mịch. Cô là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ cùng Dương Mịch.

Người đẹp Tân Cương ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa... Đặc biệt, vai Bạch Phượng Cửu ở Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa đã giúp cô trở thành diễn viên trẻ triển vọng và được yêu mến tại châu Á.

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn theo đuổi những nhân vật có hình tượng ngọt ngào, xinh đẹp. Tuy nhiên, gần đây, nàng Phượng Cửu đã mang đến ngạc nhiên cho khán giả khi hoàn toàn rũ bỏ hình tượng ngọc nữ để vào vai một công tố viên với những bộ đồ nghiêm túc trong Công tố viên tinh anh. Trong vai trò là kiểm sát viên, cô nàng thể hiện rõ sự trưởng thành, chững chạc. Đặc biệt ánh mắt cương trực cùng thần thái sắc lạnh giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về vô số lời khen ngợi.

Kể từ khi bước chân vào làng giải trí, mỹ nhân Tân Cương chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Chuyện tình cảm của người đẹp luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả gần xa. Trước đây, có thông tin cho rằng mỹ nhân Tân Cương đang bị gia đình hối thúc chuyện lấy chồng nhưng bản thân cô không mấy bận tâm.

Cuối năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong Đêm hội Talkshow. Tại đây, nữ diễn viên đã có những trò chuyện rất gần gũi và chân thành với khán giả, trong đó có chuyện tình cảm của bản thân.

Cô chia sẻ cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Tuy nhiên để nói đến việc gác lại sự nghiệp và kết hôn thì Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy vẫn còn rất sớm. Sau đó, nữ diễn viên cũng thẳng thắn nói về hình mẫu bạn trai của mình. Đó phải là một người ngoại hình sáng sủa, cao ráo, chu đáo, biết nấu ăn và đặc biệt là có thể tạo cho cô những bất ngờ. Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn hẹn hò với Dương Dương, tuy nhiên cặp đôi không lên tiếng trước đồn đoán về chuyện tình cảm.