Trương Bá Chi một mình tổ chức sinh nhật cho con trai út, mảng tóc vàng hoe của cậu bé gây nhiều đồn đoán

Sao quốc tế 18/11/2022 16:48

Nữ diễn viên đăng tải nhiều hình ảnh và dành những lời chúc tốt đẹp đến cậu con trai út nhân sinh nhật tròn 4 tuổi.

Mới đây, Trương Bá Chi tổ chức buổi tiệc sinh nhật đáng yêu mừng con trai út Marcus lên 4 tuổi. Trong những hình ảnh được đăng tải, buổi tiệc có sự góp mặt của bạn bè và nhân viên làm việc bên Trương Bá Chi. Hai người anh Lucas và Quintus đều không góp mặt.  

Trương Bá Chi một mình tổ chức sinh nhật cho con trai út, mảng tóc vàng hoe của cậu bé gây nhiều đồn đoán - Ảnh 1
Trương Bá Chi một mình tổ chức sinh nhật cho con trai út, mảng tóc vàng hoe của cậu bé gây nhiều đồn đoán - Ảnh 2
Trương Bá Chi tổ chức sinh nhật cho cậu út 4 tuổi. Ảnh: Weibo

Trương Bá Chi viết trên trang cá nhân: "Những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến như mẹ đã hứa. Chúc mừng sinh nhật 'Hoàng tử bé' của chúng ta. Hãy tiếp tục lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc nhé con".

Trương Bá Chi một mình tổ chức sinh nhật cho con trai út, mảng tóc vàng hoe của cậu bé gây nhiều đồn đoán - Ảnh 3

Như thường lệ, diễn viên che mặt cậu bé. Tuy nhiên, mảng tóc vàng hoe của cậu bé gây ra nhiều đồn đoán.

Cuối 2018, báo chí Hong Kong đưa tin Bá Chi đẻ con. Sau đó, nữ diễn viên ra văn bản xác nhận việc sinh con thứ ba. Tuy nhiên, cô không tiết lộ danh tính người đàn ông là bố đứa bé. Giấy khai sinh em bé thứ ba này, phần tên bố được bỏ trống. Trước mọi tò mò, hỏi han, thái độ của Bá Chi rất cứng rắn, cô không nửa lời tiết lộ thông tin.

Bất chấp ồn ào đời tư, Trương Bá Chi có được thiện cảm của mọi người vì là một bà mẹ tốt. Gần đây, cô đăng đoạn video dạy con trai thứ hai Quintus làm bài tập về nhà bằng tiếng Trung. Sự kiên nhẫn của cô được nhiều người khen ngợi.

Trương Bá Chi một mình tổ chức sinh nhật cho con trai út, mảng tóc vàng hoe của cậu bé gây nhiều đồn đoán - Ảnh 4

Trương Bá Chi sinh năm 1980, gia nhập showbiz năm 18 tuổi, là ngôi sao điện ảnh - truyền hình Hong Kong cuối những năm 1990, đầu những năm 2000. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực...

Năm 2006, Trương Bá Chi làm đám cưới với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có với nhau hai con trai Lucas (sinh năm 2007) và Quintus (sinh năm 2010).

Năm 2008, Trương Bá Chi lộ ảnh "nóng" với Trần Quán Hy. Vụ việc là một trong các nguyên nhân khiến hôn nhân giữa cô và Tạ Đình Phong trục trặc, đi tới đổ vỡ năm 2012. Năm 2018, cô sinh thêm con trai Marcus.

Vì scandal, Trương Bá Chi từng bị đả kích. Tuy nhiên, nỗ lực làm mẹ đơn thân, chăm sóc ba con trai dần giúp cô có được cảm tình của khán giả. Những năm gần đây, cô phát triển sự nghiệp tại Đại lục.

Thi thoảng, cô tham gia show truyền hình, dự sự kiện, livestream bán hàng. Cô hiện là một trong những ngôi sao livestream hút khách nhất trong số sao Hoa ngữ.

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