Theo thông tin từ Ủy ban công tác diễn viên của Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc, nam diễn viên qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim sáng ngày 1/11, hưởng thọ 66 tuổi. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao Tam quốc diễn nghĩa trở thành cú sốc lớn với gia đình, đồng nghiệp và khán giả yêu thích Lục Thụ Minh.

Diễn viên Lục Thụ Minh qua đời đột ngột ở tuổi 66. Ảnh: Internet

Ngày 18/11, Sohu cho biết, sau nhiều ngày, ông vẫn chưa được hạ táng do nhiều khó khăn. Theo Sohu, vì nam diễn viên qua đời đột ngột, gia đình chưa kịp chuẩn bị phần mộ nên nghi thức cuối phải hoãn lại. Bên cạnh đó, Lục Thụ Minh vốn là người Sơn Đông, gia đình muốn cho ông lá rụng về cội, trở về quê nhà an nghỉ. Song, do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều thành phố của Trung Quốc bị phong tỏa khiến cho quá trình đưa linh cữu về quê hương gặp khó khăn.