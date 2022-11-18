Nhiều khán giả cho rằng các học trò và người thân không tôn trọng Lục Thụ Minh. Họ kiếm tiền, gây chú ý nhờ sức nóng từ tang lễ của sư phụ.

Theo thông tin từ Ủy ban công tác diễn viên của Hiệp hội Truyền hình Trung Quốc, nam diễn viên qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim sáng ngày 1/11, hưởng thọ 66 tuổi. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao Tam quốc diễn nghĩa trở thành cú sốc lớn với gia đình, đồng nghiệp và khán giả yêu thích Lục Thụ Minh. Diễn viên Lục Thụ Minh qua đời đột ngột ở tuổi 66. Ảnh: Internet Ngày 18/11, Sohu cho biết, sau nhiều ngày, ông vẫn chưa được hạ táng do nhiều khó khăn. Theo Sohu, vì nam diễn viên qua đời đột ngột, gia đình chưa kịp chuẩn bị phần mộ nên nghi thức cuối phải hoãn lại. Bên cạnh đó, Lục Thụ Minh vốn là người Sơn Đông, gia đình muốn cho ông lá rụng về cội, trở về quê nhà an nghỉ. Song, do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều thành phố của Trung Quốc bị phong tỏa khiến cho quá trình đưa linh cữu về quê hương gặp khó khăn.

Ngoài ra, tang lễ của nam diễn viên Tam quốc diễn nghĩa còn có nhiều tranh cãi. Tại lễ truy điệu trang nghiêm, một số học trò của Lục Thụ Minh đã phát sóng trực tiếp các màn ca hát để tưởng niệm ông. Một người khác livestream đưa tin ngoài cửa nhà tang lễ. Ngoài ra, có người bán hàng qua mạng, để thu hút khán giả đã tiết lộ sư phụ qua đời do xem bóng đá cảm xúc quá lớn dẫn tới nhồi máu cơ tim.

Theo Sohu, nhiều khán giả cho rằng các học trò và người thân không tôn trọng Lục Thụ Minh. Họ kiếm tiền, gây chú ý nhờ sức nóng từ tang lễ của sư phụ. Người thân và học trò ca hát tại đám tang của cố diễn viên. Ảnh: FBNV Đối mặt với nhiều chỉ trích, con trai Lục Thụ Minh là Lục Duy Luân chia sẻ công chúng quá nhạy cảm. Mọi người ca hát vì muốn bày tỏ tình cảm với nam diễn viên quá cố. Lục Duy Luân cho biết mọi người đều thương tiếc và kính trọng cha anh, nhưng họ phải tiếp tục kiếm tiền duy trì cuộc sống. Nam đạo diễn khẳng định sẽ cố gắng trong sự nghiệp điện ảnh để khiến cha tự hào. Hình tượng Quan Vũ kinh điển của Lục Thụ Minh. Ảnh: Internet Tài tử Lục Thụ Minh sinh ra ở Thanh Đảo, Sơn Đông, chuyển đến Thiểm Tây cùng cha vào năm 1966. Năm 1980, khi đến Tây An để thi, ông lọt vào mắt xanh một diễn viên kịch của đoàn kịch Tây An, sau đó được mời tham gia kỳ thi tuyển sinh của đoàn kịch và trở thành nhân sự tại đây. Từ năm 1983, ông bắt đầu đóng phim, thể hiện năng lực diễn xuất qua nhiều tác phẩm kinh điển, trong đó nổi bật nhất là phim Tam Quốc Diễn Nghĩa. Sau nhiều năm công tác trong lĩnh vực nghệ thuật, Lục Thụ Minh vẫn rất yêu nghề. Ngoài 60 tuổi, ông vẫn đóng phim đều đặn. Năm 2021, ông quay liên tiếp hai bộ phim võ thuật. Hôm 30/10, ông còn đăng Weibo một ca khúc để chúc người dân khu vực Hà Nam chiến thắng dịch bệnh.

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