'Trương Phi' Lý Tĩnh Phi sức khỏe nguy kịch sau khi biết tin 'Quan Vũ' qua đời

Sao quốc tế 17/11/2022 13:43

Lý Tĩnh Phi vốn bị liệt sau 3 lần tai biến xuất huyết não. Sau khi biết tin người bạn thân thiết Lục Thụ Minh qua đời, tình hình sức khỏe của ông càng yếu đi.

Ngày 17/11, trang 163 đưa tin người quen đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Lý Tĩnh Phi, thủ vai Trương Phi trong Tam quốc diễn nghĩa 1994.

Người này chia sẻ sau khi biết tin "Quan Công" Lục Thụ Minh qua đời, Lý Tĩnh Phi không chịu nổi cú sốc tinh thần dẫn đến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tại, ông cần máy thở để duy trì sự sống.

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"Trương Phi" Lý Tĩnh Phi sức khỏe chuyển biến xấu khi nghe tin bạn qua đời. Ảnh: 163

Ngoài ra, người quen tiết lộ Lý Tĩnh Phi cảm xúc không ổn định, ông chỉ nhìn lên trần nhà, hai mắt vô thần không màng lời khuyên can, động viên an ủi của mọi người. Vì nam diễn viên đau buồn quá mức, các bác sĩ lo lắng ông sẽ tự làm tổn thương chính mình nên phải buộc hai tay của Lý Tĩnh Phi lại.

"Bệnh tật nhiều năm qua đã khiến Lý Tĩnh Phi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn bè, đặc biệt là sự quan tâm của Lục Thụ Minh là động lực giúp ông ấy sống tiếp. Sau khi biết tin Nhị Ca qua đời, ông ấy cũng không muốn tiếp tục sống trong trạng thái như vậy, có ý nghĩa buông xuôi", các bác sĩ tại viện dưỡng lão cho biết tinh thần của nam diễn viên Tam quốc diễn nghĩa đã suy sụp.

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Tam Quốc diễn nghĩa (1994) là tác phẩm kinh điển gắn liền với tên tuổi của Tôn Ngạn Quân (vai Lưu Bị), Lục Thụ Minh (vai Quan Vũ) và Lý Tĩnh Phi (vai Trương Phi). Ảnh: CCTV

Theo Sina, Lục Thụ Minh không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người anh em thân thiết với Lý Tĩnh Phi. Khi nam diễn viên họ Lý bị bạo bệnh, không thể tự chăm sóc hay kiếm sống, chính Lục Thụ Minh đã đứng lên kêu gọi bạn bè giúp đỡ ông. Lục Thụ Minh đưa Lý Tĩnh Phi tới viện dưỡng lão và trả các chi phí chăm sóc. Sau này, Lục Thụ Minh còn tham gia bán hàng online để kiếm tiền điều trị cho bạn. Do đó, sự ra đi của Lục Thụ Minh là cú sốc lớn với Lý Tĩnh Phi.

Được biết, nam diễn viên Lý Tĩnh Phi bị đột quỵ, phải ngồi xe lăn nhiều năm qua, gia đình không có điều kiện chữa trị. Sau đó, ông còn trải qua 3 lần xuất huyết não dẫn đến tình trạng nằm liệt giường. Hiện tại, Lý Tĩnh Phi phải chạy thận nhân tạo do suy thận, tình hình sức khỏe không khả quan. 

Đầu tháng 11 vừa qua, khi nam diễn viên Lục Thụ Minh qua đời nhưng không ai dám báo tin cho Lý Tĩnh Phi vì sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông. 

'Trương Phi' Lý Tĩnh Phi sức khỏe nguy kịch sau khi biết tin 'Quan Vũ' qua đời - Ảnh 3
Lý Tĩnh Phi lần xuất hiện vào năm 2019. Ảnh: 163

Lý Tĩnh Phi sinh năm 1957 tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Ông tham gia chỉ khoảng 10 phim trong suốt sự nghiệp điện ảnh của mình. Tuy nhiên, vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc nhất của Lý Tĩnh Phi là nhân vật Trương Phi trong Tam quốc diễn nghĩa năm 1994. 

Trong tiểu thuyết, Trương Phi được miêu tả là cao tám thước, đầu báo, mắt tròn, râu hùm, hàm én và nóng tính như lửa. Trong số 3 huynh đệ Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi có râu dài và nhiều nhất. Từ ánh mắt, cử chỉ cho tới cái nhíu mày, Lý Tĩnh Phi thực sự đã thành công khi lột tả trọn vẹn thần thái vị tướng nóng nảy cương trực này.

 

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