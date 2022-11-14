Tài tử Phùng Đức Luân già dặn như 'ông chú' 60 tuổi, dân mạng réo tên Thư Kỳ 'dùng chồng như phá'

Xuất hiện trong chương trình mới đây, ông xã Thư Kỳ khiến nhiều người giật mình trước nhan sắc xuống cấp, râu ria lởm chởm.

Xuất hiện trong một show truyền hình mới đây, nam diễn viên kiêm đạo diễn Phùng Đức Luân đã chia sẻ kế hoạch công việc sắp tới của mình. Khi được hỏi về nữ diễn viên khiến bản thân yêu thích nhất, Phùng Đức Luân trả lời: "Nữ diễn viên tôi yêu thích và ngưỡng mộ nhất là Meryl Streep. Dù là những bộ phim trước đây hay hiện tại, cô ấy đều tỏa sáng trong mọi vai diễn khi hóa thân vào các nhân vật mang màu sắc khác nhau". Ngay sau đó nam MC liền hỏi: "Mong rằng câu trả lời này của anh nếu bị bà xã nghe được sẽ không giận?". Phùng Đức Luân liền cười vui vẻ.

Phùng Đức Luân xuất hiện trong một show truyền hình mới đây. Ảnh: Internet Phản ứng của Phùng Đức Luân đã nhanh chóng gây chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự tò mò về phản ứng của nữ diễn viên Thư Kỳ khi nghe được câu trả lời của ông xã. Bên cạnh đó, không ít bình luận khen ngợi tính cách thẳng thắn và cách nam đạo diễn bảo vệ gia đình khi không nói về những chủ đề liên quan đến hôn nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để ý đến ngoại hình thay đổi của Phùng Đức Luân. Anh trông già dặn hơn, gai góc hơn khi để râu điểm bạc, cùng với đó là làn da đen nhẻm khó nhận ra. Ở độ tuổi 48, Phùng Đức Luân khiến nhiều lầm tưởng anh đã ở tuổi lục tuần. Trước đây, ông xã Thư Kỳ được biết đến là diễn viên có ngoại hình điển trai, từng là người tình trong mộng của biết bao cô gái. Nhiều người hài hước gọi tên Thư Kỳ, đùa rằng nữ diễn viên "dùng chồng như phá".

Vợ chồng Phùng Đức Luân và Thư Kỳ. Ảnh: Internet Thực tế, việc chồng Thư Kỳ nuôi râu vì muốn trông... già hơn. Tài tử tiết lộ một trong những lý do khiến anh quyết định nuôi râu vì có liên quan đến sự nghiệp đạo diễn. "Để râu cũng có ích" - Phùng Đức Luân nói - "Khi tôi đạo diễn ở nước ngoài vì người châu Á có xu hướng trông trẻ hơn về mặt thể chất. Mặc dù tôi không còn trẻ nữa, nhưng trông tôi không già, vì vậy tôi đã để râu để trông mình trưởng thành và nghiêm khắc hơn". Phùng Đức Luân sinh năm 1974. Anh gia nhập showbiz năm 1995 với vai trò ca sĩ. Ba năm sau, Phùng Đức Luân rẽ hướng sang đóng phim điện ảnh và truyền hình. Anh nổi tiếng cùng thời với Ngô Ngạn Tổ và Tạ Đình Phong. Tác phẩm nổi bật của Phùng Đức Luân có thể kể đến Beauty, Gen-X Cops, Nửa điếu thuốc, Chai pha lê, Cảnh sát ánh dương. Từ năm 2004, Phùng Đức Luân chuyển sang làm đạo diễn. Anh cùng bạn thân Ngô Ngạn Tổ hợp tác thành lập Công ty Diversion Pictures, chuyên chế tác hậu kỳ điện ảnh. Anh chính là người bạn trai thân thiết gắn bó với Thư Kỳ gần 20 năm trước khi trở thành bạn trai và chồng của cô. Họ tuyên bố kết hôn vào năm 2016 và duy trì cuộc sống kín tiếng suốt những năm qua. Sau nhiều năm kết hôn, Phùng Đức Luân và bà xã ít khi công khai xuất hiện cùng nhau hay thể hiện tình cảm trên các phương tiện truyền thông. Cặp đôi cũng từng dính tin đồn ly hôn do không sinh con hoặc rạn nứt tình cảm, ít tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hai vợ chồng đều khéo léo phủ nhận.

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