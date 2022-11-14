'Nữ thần gợi cảm Đài Loan' Hứa Duy Ân lên xe hoa với ông xã kém 3 tuổi, bật khóc trong đám cưới cổ tích

Hứa Duy Ân cùng ông xã đều xúc động trong ngày trọng đại. Được biết, người đẹp đã bỏ ra 96.000 USD để có được đám cưới cổ tích trong ngày tái hôn.

Hôn lễ của diễn viên Hứa Duy Ân cùng ông xã Vương Gia Lương diễn ra vào ngày 11/11, tại Đài Loan. Mới đây, Setn đã chia sẻ loạt ảnh cưới của cặp đôi, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Được biết, sự kiện trọng đại của người đẹp sinh năm 1981 được tổ chức riêng tư và chỉ có bạn bè, gia đình hai bên tham dự. Vợ chồng Hứa Duy Ân xúc động trong ngày cưới. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2021. Tuy nhiên, đám cưới của họ liên tục bị dời lịch tổ chức vì dịch bệnh và gặp phải các vấn đề cá nhân. Hứa Duy Ân là người chu toàn, muốn ngày trọng đại diễn ra chỉn chu, đáng nhớ.

Hứa Duy Ân và chồng chi hơn 3 triệu TWD (96.000 USD) để tổ chức hôn lễ cổ tích. Vương Gia Lương kém Hứa Duy Ân 3 tuổi. Anh là nhân viên trong công ty của người mẫu Đài Loan. Mối quan hệ tình cảm của họ nảy sinh trong thời gian làm việc chung. Hứa Duy Ân tâm sự cô hạnh phúc khi nhận lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Sau một năm làm vợ chồng với Vương Gia Lương, người mẫu xứ Đài trưởng thành, đón nhận nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc sống. Điều này giúp hôn nhân của cô và Vương Gia Lương hòa hợp, lãng mạn hơn.

Bộ váy cưới thứ 2 được Hứa Duy Ân lựa chọn diện trong ngày trọng đại. Hứa Duy Ân là cái tên nổi đình nổi đám trong làng mẫu Đài Loan, thậm chí người đẹp này còn được mệnh danh là "nữ hoàng đồ lót"; "nữ thần gợi cảm" với những bộ ảnh gợi cảm cùng trang phục 2 mảnh. Sở hữu gương mặt khả ái cùng hình thể chuẩn, Duy Ân bắt đầu bước vào nghề người mẫu với tư cách là người mẫu xe hơi. Cũng kể từ đây tên tuổi của Duy Ân được nhiều công ty đồ lót nổi tiếng tại Đài Loan "để mắt" tới, liên tiếp những lời mời về làm người mẫu độc quyền đã được gửi tới người đẹp này. Kể từ khi trở thành người đẹp độc quyền cho các hãng thời trang nội y cái tên "nữ hoàng nội y" đã trở thành danh hiệu của Hứa Duy Ân. Thành công trong sự nghiệp nhưng Hứa Duy Ân lại có đường tình duyên trắc trở. Cô từng chịu nỗi đau chứng kiến tình đầu là nhạc sĩ Dương Minh Học qua đời vì ung thư. Năm 2012, cô ly hôn ca sĩ Điền Ân Bái.

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