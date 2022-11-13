Xa Thị Mạn không nôn nóng kết hôn, muốn tìm được một nửa đích thực ở độ tuổi U50

Sao quốc tế 13/11/2022 22:22

Minh tinh thừa nhận cô vẫn giữ niềm tin vào hôn nhân nhưng không muốn vội vã kết hôn mà chờ tới lúc gặp đúng người.

Mới đây, Xa Thị Mạn có buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ. Tại đây, nữ minh tinh đã chia sẻ những suy nghĩ của cô về hôn nhân và cuộc sống độc thân khi đã bước sang tuổi U50.

Theo đó, một người hâm mộ của Xa Thi Mạn cũng chưa kết hôn ở tuổi 45, cô lo lắng trước áp lực từ gia đình và dư luận, muốn xin lời khuyên từ nữ diễn viên.

Xa Thi Mạn chia sẻ: "Tất nhiên việc tìm được một người bạn tâm giao, sống cùng nửa kia của mình là điều hạnh phúc. Nhưng khi chưa tìm thấy người đó, bạn hãy tập trung vào những điều mà mình hứng thú như sự nghiệp, bạn bè. Bạn sẽ thấy vui vẻ với những mối quan hệ thân tình và không cần bận tâm quá nhiều đến hôn nhân".

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Xa Thị Mạn hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Ảnh: Weibo

"Tôi không có bất kỳ lo lắng nào về việc bản thân chưa kết hôn. Tôi hạnh phúc với gia đình hiện tại. Tôi có sức khỏe tốt, người thân ở bên, nhiều bạn bè tốt. Tôi được làm công việc mình yêu thích, có thể ăn, ngủ, sống vui vẻ. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là phải hài lòng với những gì bạn đang có. Chỉ cần bạn thỏa mãn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc", ngôi sao Diên Hi công lược nói thêm.

Xa Thị Mạn không nôn nóng kết hôn, muốn tìm được một nửa đích thực ở độ tuổi U50 - Ảnh 2

Xa Thi Mạn, sinh năm 1975, tại Hồng Kông. Cô bước chân vào giới giải trí với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hồng Kông năm 1997. Nữ diễn viên sau đó ký hợp đồng với TVB (Hồng Kông) và được nhà đài lăng xê.

Dù không được đào tạo bài bản, thậm chí chưa từng học qua lớp diễn xuất trước khi bước chân vào làng giải trí nhưng Xa Thi Mạn, bằng chính nỗ lực của bản thân, đã tự trau dồi và khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí.

Năm 2018, bộ phim Diên Hy công lược gây sốt khắp châu Á giúp Xa Thi Mạn trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục. Theo một nguồn tin thân cận, Xa Thi Mạn là một trong những diễn viên Hồng Kông được trả cát-sê cao nhất tại đại lục. Cô được cho rằng nhận mức thù lao 5 triệu nhân dân tệ để vào vai Nhàn Phi trong Diên Hy công lược.

Xa Thị Mạn không nôn nóng kết hôn, muốn tìm được một nửa đích thực ở độ tuổi U50 - Ảnh 3

Theo truyền thông Hồng Kông, Xa Thi Mạn hiện sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD nhờ việc đóng phim và kinh doanh bất động sản. Ước tính, hiện tại nữ diễn viên nổi tiếng sở hữu tài sản hơn 100 triệu USD (khoảng 2400 tỷ đồng). Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh những món đồ hiệu đắt tiền của mình.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Xa Thi Mạn không suôn sẻ. Nhiều năm qua, nữ diễn viên không công khai tình cảm mà chỉ dành tâm sức cho công việc. Hồi tháng 5, trong tiệc sinh nhật của Xa Thi Mạn, Tài tử Âu Dương Chấn Hoa mong đàn em tìm thấy người đàn ông để bầu bạn bên cạnh hoặc có một đứa con.

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