Hết thời, Đường Yên chấp nhận 'xuống giá' ghi hình chương trình thực tế để nuôi gia đình?

Sao quốc tế 12/11/2022 19:22

Danh tiếng của Đường Yên đang tụt dốc không phanh so với các tiểu hoa đán cùng thời.

Đường Yên sinh năm 1983 nhưng được xếp vào nhóm "tiểu hoa đán sinh năm 85" cùng với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Lưu Thi Thi. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm nghề, sự nghiệp của Đường Yên có sự thay đổi đáng kể so với bạn bè cùng lứa.

Hết thời, Đường Yên chấp nhận 'xuống giá' ghi hình chương trình thực tế để nuôi gia đình? - Ảnh 1

Đường Yên bắt đầu nổi tiếng từ năm 2015 sau khi tham gia hàng loạt tác phẩm như Bên nhau trọn đời, Người tình kim cương, Tiên kiếm kỳ hiệp, Thiên kim nữ tặc, Hoạt sắc sinh hương… Cô sở hữu lượng fan đông không thua kém các đồng nghiệp và được yêu mến bởi lối diễn xuất đa dạng, vẻ ngoài ngọt ngào. 

Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đường Yên quyết định nên duyên với người đồng nghiệp La Tấn vào tháng 10/2018. Từ đây, cô lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình. 

Trong hai năm qua, Đường Yên chỉ tham gia vai phụ trong dự án truyền hình Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Việc trở lại màn ảnh trong một vai phụ khiến Đường Yên bị mỉa mai hết thời, bị đem ra so sánh với dàn tiểu hoa đán sinh sau 85. 

Mới đây, Đường Yên bất ngờ xuất hiện trong chương trình tạp kỹ với vai trò là khách mời. Đây cũng là lần đầu tiên, Đường Yên tham gia. Bởi trước đó, nữ diễn viên chưa bao giờ là khách mời cố định của bất kỳ chương trình tạp kỹ nào.

Hết thời, Đường Yên chấp nhận 'xuống giá' ghi hình chương trình thực tế để nuôi gia đình? - Ảnh 2
Hết thời, Đường Yên chấp nhận 'xuống giá' ghi hình chương trình thực tế để nuôi gia đình? - Ảnh 3

Đường Yên cho biết cô quyết định trở lại làng giải trí đồng nghĩa với việc sẽ dành ít thời gian bên con. Tuy nhiên, cô cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nhìn con trưởng thành. Có lẽ đây là vấn đề ngáng chân cô trở lại con đường diễn xuất. Sự nghiệp của cô ngày càng tụt dốc so với đồng nghiệp cùng trang lứa và dần được thế chỗ cho các diễn viên trẻ tuổi. Chính vì thế, Đường Yên lựa chọn tham gia show tạp kỹ.

Hết thời, Đường Yên chấp nhận 'xuống giá' ghi hình chương trình thực tế để nuôi gia đình? - Ảnh 4

Đường Yên sinh năm 1984 trong một gia đình gia giáo ở Thượng Hải, có cha làm nhân viên hành chính, còn mẹ là nhân viên văn phòng cho người nước ngoài. Thời Đại Học, cô học ngành hàng không để ra thành tiếp viên, nhưng lại không đủ sức khỏe và bỏ dở việc học này. Năm 2001, Đường Yên đăng quang Á Hậu của cuộc thi “Ngôi sao thế kỷ Thư Lôi” lần 3, đây là bàn đạp để Đường Yên vào Học viện Hí kịch Trung Quốc, mở ra sự nghiệp diễn xuất của cô.

Là gương mặt sáng của nền điện ảnh Hoa ngữ, Đường Yên được mệnh danh là “Nữ hoàng rating”. Những bộ phim cô tham gia đều có tỷ lệ người xem rất cao và gặt hái được nhiều thắng lợi. Điển hình là Cẩm Tú Vị Hương làm mưa làm gió trên màn ảnh trong năm 2016, Bên nhau trọn đời, Hiên viên kiếm.

Hết thời, Đường Yên chấp nhận 'xuống giá' ghi hình chương trình thực tế để nuôi gia đình? - Ảnh 5

Ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Đường Yên kết hôn với người bạn "thanh mai trúc mã" La Tấn. Sau đó nữ diễn viên chọn cách hi sinh sự nghiệp, sinh con và ở ẩn thời gian dài. Màn quay trở lại này của Đường Yên đang vấp phải sự cạnh tranh của nhiều tên tuổi mới có tài năng và nhan sắc không kém cạnh "nữ hoàng rating" một thời. 

Bên cạnh việc vắng bóng làng giải trí lâu khiến tên tuổi tụt giảm, truyền thông còn cho rằng Đường Yên đã bước sang tuổi 39. Ngoại hình nữ diễn viên trẻ trung hơn tuổi, nhưng khó tìm được vai diễn phù hợp về tuổi tác và bạn diễn đẹp đôi khi đứng bên Đường Yên. Đây là thế khó chung của nhóm "tiểu hoa 85" khi khả năng diễn xuất của họ còn hạn chế, chưa thể đảm nhiệm những bộ phim chính kịch chế tác lớn. 

Con đường trở lại làng giải trí của Đường Yên không hề dễ dàng. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ và mong nữ diễn viên xuất hiện trong nhiều chương trình khác.

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