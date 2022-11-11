Quách Phú Thành tích góp kim cương làm của hồi môn cho hai con gái

Sao quốc tế 11/11/2022 17:27

"Thiên vương Hong Kong" cho biết có sở thích sưu tập kim cương trong nhiều năm qua, anh sẽ để lại cho hai con gái sau này.

Ngày 11/11, Sina đưa tin Quách Phú Thành tham gia trả lời phỏng vấn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Thiên vương Hong Kong cho biết anh đang sống hạnh phúc với vợ trẻ và hai con gái. Các thói quen sinh hoạt của anh cũng thay đổi từ khi các con chào đời. 

Quách Phú Thành tích góp kim cương làm của hồi môn cho hai con gái - Ảnh 1
Quách Phú Thành cùng vợ và 2 con gái. Ảnh: Internet

Nam diễn viên cho biết có thói quen mua sắm và tích lũy kim cương sau khi kết hôn. Hai vợ chồng thiên vương Hong Kong cũng tính toán những món trang sức này làm của hồi môn khi các con trưởng thành. "Phương Viện và tôi đều thích mua trang sức tích lũy. Tôi cũng muốn để cô ấy tận hưởng cuộc sống thoải mái", Quách Phú Thành chia sẻ.

Quách Phú Thành cho biết, anh hạnh phúc với cuộc sống cá nhân hiện tại. Nam diễn viên cho biết con gái lớn viết chữ đẹp và có năng khiếu vẽ. Con gái nhỏ có tính cách tinh nghịch, đặc biệt yêu thương cha.

Quách Phú Thành tích góp kim cương làm của hồi môn cho hai con gái - Ảnh 2

Theo HK01, sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, nam diễn viên có khối tài sản lên tới 2 tỷ HKD (gần 260 triệu USD). Quách Phú Thành rộng rãi chi tiền để chiều chuộng vợ trẻ. Phương Viện từng chia sẻ cô nhiều lần bất ngờ khi ông xã trở về lúc nửa đêm với đóa hồng lớn trong tay. Không ít lần, truyền thông bắt gặp nam diễn viên đưa vợ đi mua túi xách hàng hiệu.

Khi Phương Viện sinh liên tiếp hai con gái, có thông tin Quách Phú Thành ép vợ sinh đến khi có quý tử nối dõi. Song, nam diễn viên phủ nhận. Anh chia sẻ hạnh phúc khi có hai con gái xinh xắn, yêu thương cha. Ngoài ra, con gái lớn của Quách Phú Thành còn thể hiện tài năng âm nhạc từ khi còn nhỏ.

Quách Phú Thành tích góp kim cương làm của hồi môn cho hai con gái - Ảnh 3

Hội tụ đầy đủ tài năng và nhan sắc, Quách Phú Thành có tình sử nổi bật nhất Tứ đại thiên vương với những “bóng hồng” như Chung Lệ Đề, Hùng Đại Lâm, Diêu Chính Thanh… Năm 2017, nam diễn viên quyết định dừng chân bên người mẫu nội y Phương Viện bất chấp những lời đàm tiếu của khán giả. 

Khi đến bên Quách Phú Thành, Phương Viện chỉ là người mẫu hạng C kém danh tiếng, những bức ảnh nóng bỏng của cô cũng bị đem ra bàn tán. Nhiều người hâm mộ nghi ngờ cuộc hôn nhân của tài tử họ Quách bởi anh từng thừa nhận mình sợ kết hôn. 

Thậm chí năm 2020, nữ người mẫu còn vướng vào lùm xùm tham gia đường dây huấn luyện các cô gái trẻ “săn” người có tiền của Amy Ngô Lạp Phượng. Bất chấp những lời đồn vô căn cứ từ khán giả, gia đình Quách Phú Thành vẫn hạnh phúc cùng 2 cô con gái nhỏ. 

Quách Phú Thành tích góp kim cương làm của hồi môn cho hai con gái - Ảnh 4

Sau khi trở thành vợ ngôi sao giàu có, ngoài việc chăm sóc con gái, Phương Viện còn dành thời gian phát triển sự nghiệp kinh doanh qua mạng, quyết không mang tiếng ăn bám chồng.

 

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