Á hậu Hong Kong bị liệt nửa người, mọi giấc mơ dang dở ở tuổi 31

Sao quốc tế 11/11/2022 13:51

Kit mất giọng nói, bị liệt nửa người và phải di chuyển bằng xe lăn sau khi phẫu thuật phình động mạch não trái. Hiện tại, tình trạng của cô gặp khó khăn khi mẹ nhận hết tiền trợ cấp nhưng không chăm sóc.

Mới đây, chương trình truyền hình Scoop của TVB đưa tin về cuộc sống khó khăn của á hậu một cuộc thi nhan sắc ở Hong Kong. Trong cuộc trò chuyện với TVB, Kit yêu cầu đài không để lộ mặt hay danh tính của bản thân, hôn phu và người thân.

Kit 31 tuổi, từng làm huấn luyện viên thể hình trước khi đăng quang Miss Bikini. Cô có sắc vóc nổi bật và dự định dấn thân vào ngành giải trí.

Tuy nhiên, biến cố ập đến làm thay đổi cuộc đời của á hậu Hong Kong. Tháng 10/2021, Kit bị đột quỵ. Cô được chẩn đoán phình động mạch não trái. Sau khi phẫu thuật, Kit mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể cử động một bên cơ thể và phải di chuyển bằng xe lăn.

Á hậu Hong Kong bị liệt nửa người, mọi giấc mơ dang dở ở tuổi 31 - Ảnh 1
Á hậu Hong Kong bị liệt nửa người, mọi giấc mơ dang dở ở tuổi 31 - Ảnh 2
Á hậu Hong Kong bị liệt nửa người, mọi giấc mơ dang dở ở tuổi 31 - Ảnh 3
Biến cố ấp đến khiến một cô gái xinh đẹp, năng động phải dừng lại mọi ước mơ ở tuổi 31. Ảnh: Internet

Kit hiện bị liệt bên phải, đi lại khó khăn chỉ có bên trái cơ thể còn có thể hoạt động. Cô sống trong viện dưỡng lão và được bạn trai quen 6 năm là Ron chăm sóc. Ron từng liên lạc với mẹ của bạn gái để bàn bạc về vấn đề hỗ trợ bạn gái nhưng nhận lại thái độ lạnh lùng.

"Lúc đầu, bà ấy nói còn bận công việc, nên không thể tới bệnh viện khi con gái phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật vài ngày, bà ấy cũng không đến. Hơn một năm qua, bà ấy chẳng hỏi han gì tới cô ấy", Ron chia sẻ.

Theo TVB, sắp tới, người đẹp 31 tuổi sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật não, với chi phí lên đến 500.000 HKD (63.000 USD). Gánh nặng tài chính này đè nặng lên bạn trai Kit. Anh chia sẻ với TVB đang cố gắng gom tiền, ưu tiên bây giờ là chữa trị, giúp hôn thê phục hồi sức khỏe và chức năng vận động.

Á hậu Hong Kong bị liệt nửa người, mọi giấc mơ dang dở ở tuổi 31 - Ảnh 4

Phóng viên của TVB đã tới thăm mẹ ruột của á hậu, trước đó, bà nói rằng bận công việc ở xa nên một năm qua không thể tới thăm con gái. Tuy nhiên, theo điều tra của TVB, sau khi Kit bị liệt mất khả năng làm việc, bà đã tích cực xin trợ cấp thương tật và thực hiện các thủ tục bảo hiểm để nhận tiền với lý do hỗ trợ Kit chữa bệnh. Song, khi bị Ron yêu cầu giao trả tiền, bà viện nhiều cớ để từ chối. 

Theo Ron, anh không hề nhận được khoản tiền nào từ mẹ Kit. Đến nay, mọi chi phí khám chữa bệnh đều do anh chi trả: "Có những lúc tôi đã muốn từ bỏ, nhưng mẹ còn đối xử với cô ấy như vậy, nếu tôi cũng bỏ thì Kit ra sao".

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